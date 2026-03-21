Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
„Nu caut scuze" Veste proastă pentru Cristi Chivu înaintea partidei cu Fiorentina » Ce spune despre lupta pentru Scudetto

alt-text Publicat: 21.03.2026, ora 18:00
alt-text Actualizat: 21.03.2026, ora 18:00
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Fiorentina.
  • Fiorentina - Inter se joacă duminică, de la ora 21:45, și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Cristi Chivu va urmări partida de pe Stadio Artemio Franchi din tribune. Antrenorul român este suspendat după eliminarea din meciul cu Atalanta (1-1). Secundul Aleksandar Kolarov (40 de ani) îi va ține locul pe bancă la acest duel.

Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
Citește și
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat. M-a atacat pe mine!”
Citește mai mult
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”

Cristi Chivu: „Nu am crezut niciodată că s-a terminat campionatul”

Înaintea meciului cu Fiorentina, Inter se află sub presiune, după ce a ajuns la trei meciuri fără victorie în toate competițiile, perioadă în care a reușit să marcheze un singur gol.

Întrebat dacă simte presiune asupra sa, Chivu a răspuns:

„Fotbalul este despre presiune. Pentru noi, a juca sub presiune nu este o problemă”, a fost modul în care antrenorul nerazzurrilor și-a început discursul, potrivit gazzeta.it.

În acest moment, formația de pe „Meazza” este lider în Serie A, cu 68 de puncte, dar Napoli și AC Milan au început să se apropie amenințător.

Chivu a subliniat că sezonul este încă departe de final și a explicat că nu a considerat în niciun moment că echipa sa este deja sigură de titlul de campioană.

„Nu am crezut niciodată că s-a terminat campionatul. Mai sunt 27 de puncte de pus în joc și orice se poate întâmpla.

Trebuie doar să ne concentrăm pe a fi noi înșine, pe ideea de a fi competitivi pe tot parcursul sezonului”, a adăugat Chivu.

Cât despre declinul echipei sale din ultimele etape, tehnicianul a afirmat: „Este natural pe parcursul unui sezon și depinde de mulți factori. Nu doar de absența lui Lautaro (n.r. Martinez). Dar acum lucrăm pentru a ne recăpăta intensitatea și concentrarea”.

Cristi Chivu: „Bastoni nu va fi disponibil”

Inter a primit și o veste proastă în zilele premergătore partidei din etapa #30 a Serie A.

Chivu a dezvăluit că nu se va putea baza pe unul dintre titularii obișnuiți din acest sezon. Este vorba de fundașul central Alessandro Bastoni (26 de ani).

„Bastoni nu va fi disponibil mâine și va fi evaluat la echipa națională”, a spus Chivu, potrivit tuttomercatoweb.com.

Pe 26 martie, Italia va întâlni Irlanda de Nord în semifinalele barajului pentru CM 2026.

Cristi Chivu: „Vorbesc despre fotbal, nu caut scuze”

Nemulțumiți de arbitrajul din meciul cu Atalanta, Cristi Chivu și elevii săi au decis să nu vorbească cu presa, după o ședința la care au luat parte și oficalii clubului de pe „Giuseppe Meazza”, în frunte cu președintele Giuseppe Marotta (68 de ani).

Chestionat cu privire la acest aspect, antrenorul nerazzurrilor a explicat:

„A fost o decizie comună, dar acum aș vrea să vorbesc despre fotbal, nu vreau să caut scuze. Am fi putut face multe lucruri mai bine împotriva Atalantei”.

FOTO. Eliminarea lui Cristi Chivu din meciul cu Atalanta

În final, Chivu a vorbit despre forma slabă traversată de Marcus Thuram (28 de ani).

„De ceva vreme se vorbește despre el ca despre o problemă, dar nu este așa. Adevărul este că Thuram, la fel ca și ceilalți, este conștient că am ajuns în perioada decisivă a sezonului și trebuie să-și asume responsabilitatea de a da tot ce are mai bun, nu doar în faza de finalizare.

Toate meciurile devin acum finale. Iar Inter trebuie să fie la cel mai înalt nivel. Dar în privința asta nu am nicio îndoială, pentru că am mare încredere în echipa mea”, a concluzionat Chivu.

Citește și

Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Nationala
17:42
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Citește mai mult
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Cel mai mare regret la FCSB Mihai Pintilii face noi dezvăluiri despre perioada petrecută la campioana en-titre: „Acesta era următorul pas”
Superliga
16:37
Cel mai mare regret la FCSB Mihai Pintilii face noi dezvăluiri despre perioada petrecută la campioana en-titre: „Acesta era următorul pas”
Citește mai mult
Cel mai mare regret la FCSB Mihai Pintilii face noi dezvăluiri despre perioada petrecută la campioana en-titre: „Acesta era următorul pas”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
serie a fiorentina Inter Milano Cristi Chivu alessandro bastoni
Știrile zilei din sport
Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj
Superliga
21.03
Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj
Citește mai mult
Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj
„Care națională a pierdut-o?!” MM Stoica despre situația lui Târnovanu: „El trebuie să apere, nu să care sacul de mingi”
Superliga
21.03
„Care națională a pierdut-o?!” MM Stoica despre situația lui Târnovanu: „El trebuie să apere, nu să care sacul de mingi”
Citește mai mult
„Care națională a pierdut-o?!” MM Stoica despre situația lui Târnovanu: „El trebuie să apere, nu să care sacul de mingi”
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
Nationala
21.03
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
Citește mai mult
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Nationala
21.03
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Citește mai mult
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:55
U Cluj nu se gândește la titlu Echipa e pe primul loc în Liga 1, dar are alte obiective » Ce spune conducerea clubului
U Cluj nu se gândește la titlu  Echipa e pe primul loc în Liga 1, dar are alte obiective » Ce spune conducerea clubului
13:58
Rămâne Pancu la CFR? Ioan Varga, noi detalii despre viitorul antrenorului: „Nu se pune problema”
Rămâne Pancu la CFR?  Ioan Varga, noi detalii despre viitorul antrenorului: „Nu se pune problema”
13:19
Meci de Liga 2, goluri de UCL FOTO: Reușite superbe în Voluntari - Chindia. Colegul marcatorului și-a pus mâinile în cap
Meci de Liga 2, goluri de UCL  FOTO: Reușite superbe în Voluntari - Chindia. Colegul marcatorului și-a pus mâinile în cap 
12:50
„E obligat să treacă peste orice problemă” Florentin Petre, despre situația lui Cătălin Cîrjan la Dinamo: „Trebuie să găsească soluții”
„E obligat să treacă peste orice problemă” Florentin Petre, despre situația lui Cătălin Cîrjan la Dinamo: „Trebuie să găsească soluții”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
