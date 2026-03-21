„Nu caut scuze” Veste proastă pentru Cristi Chivu înaintea partidei cu Fiorentina » Ce spune despre lupta pentru Scudetto

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu Fiorentina.

Fiorentina - Inter se joacă duminică, de la ora 21:45, și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Cristi Chivu va urmări partida de pe Stadio Artemio Franchi din tribune. Antrenorul român este suspendat după eliminarea din meciul cu Atalanta (1-1). Secundul Aleksandar Kolarov (40 de ani) îi va ține locul pe bancă la acest duel.

Cristi Chivu: „Nu am crezut niciodată că s-a terminat campionatul”

Înaintea meciului cu Fiorentina, Inter se află sub presiune, după ce a ajuns la trei meciuri fără victorie în toate competițiile, perioadă în care a reușit să marcheze un singur gol.

Întrebat dacă simte presiune asupra sa, Chivu a răspuns:

„Fotbalul este despre presiune. Pentru noi, a juca sub presiune nu este o problemă”, a fost modul în care antrenorul nerazzurrilor și-a început discursul, potrivit gazzeta.it.

În acest moment, formația de pe „Meazza” este lider în Serie A, cu 68 de puncte, dar Napoli și AC Milan au început să se apropie amenințător.

Chivu a subliniat că sezonul este încă departe de final și a explicat că nu a considerat în niciun moment că echipa sa este deja sigură de titlul de campioană.

„Nu am crezut niciodată că s-a terminat campionatul. Mai sunt 27 de puncte de pus în joc și orice se poate întâmpla.

Trebuie doar să ne concentrăm pe a fi noi înșine, pe ideea de a fi competitivi pe tot parcursul sezonului”, a adăugat Chivu.

Cât despre declinul echipei sale din ultimele etape, tehnicianul a afirmat: „Este natural pe parcursul unui sezon și depinde de mulți factori. Nu doar de absența lui Lautaro (n.r. Martinez). Dar acum lucrăm pentru a ne recăpăta intensitatea și concentrarea”.

Cristi Chivu: „Bastoni nu va fi disponibil”

Inter a primit și o veste proastă în zilele premergătore partidei din etapa #30 a Serie A.

Chivu a dezvăluit că nu se va putea baza pe unul dintre titularii obișnuiți din acest sezon. Este vorba de fundașul central Alessandro Bastoni (26 de ani).

„Bastoni nu va fi disponibil mâine și va fi evaluat la echipa națională”, a spus Chivu, potrivit tuttomercatoweb.com.

Pe 26 martie, Italia va întâlni Irlanda de Nord în semifinalele barajului pentru CM 2026.

Cristi Chivu: „Vorbesc despre fotbal, nu caut scuze”

Nemulțumiți de arbitrajul din meciul cu Atalanta, Cristi Chivu și elevii săi au decis să nu vorbească cu presa, după o ședința la care au luat parte și oficalii clubului de pe „Giuseppe Meazza”, în frunte cu președintele Giuseppe Marotta (68 de ani).

Chestionat cu privire la acest aspect, antrenorul nerazzurrilor a explicat:

„A fost o decizie comună, dar acum aș vrea să vorbesc despre fotbal, nu vreau să caut scuze. Am fi putut face multe lucruri mai bine împotriva Atalantei”.

FOTO. Eliminarea lui Cristi Chivu din meciul cu Atalanta

În final, Chivu a vorbit despre forma slabă traversată de Marcus Thuram (28 de ani).

„De ceva vreme se vorbește despre el ca despre o problemă, dar nu este așa. Adevărul este că Thuram, la fel ca și ceilalți, este conștient că am ajuns în perioada decisivă a sezonului și trebuie să-și asume responsabilitatea de a da tot ce are mai bun, nu doar în faza de finalizare.

Toate meciurile devin acum finale. Iar Inter trebuie să fie la cel mai înalt nivel. Dar în privința asta nu am nicio îndoială, pentru că am mare încredere în echipa mea”, a concluzionat Chivu.

