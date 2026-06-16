Mihai Stoica (61 de ani), președinte CA de la FCSB, a vorbit despre plecarea lui Lukas Zima (32 de ani).

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Nemulțumit de statutul său, portarul ceh și-a reziliat contractul cu FCSB și a revenit la Petrolul Ploiești, formație pentru care a evoluat între 2023 și 2024.

Mihai Stoica, despre plecarea lui Zima: „Nu mai puteai să-l ții pe salariul ăla”

„El voia să apere. Noi avem Târnovanu, Matei Popa, a apărat foarte bine cât a apărat și va crește, va fi mult mai bun ca anul trecut. Aveam al treilea portar, Udrea. Nu mai puteai să-l ții pe Zima al treilea portar, pe salariul ăla (n.r. 15.000 de euro.

El nu avea cum să apere la noi și asta a fost discuția de la început. Omul a fost foarte corect, coleg excepțional. Avem al patrulea portar de foarte mare perspectivă.

Nu poți să te duci în cantonament cu cinci portari, trebuie să te duci cu patru, iar pe copilul ăsta vreau să-l avem tot timpul cu noi. Rareș Andrei e un portar cu calități remarcabile”, a declarat Mihai Stoica la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

FCSB a anunțat despărțirea de Zima

Roș-albaștrii au anunțat oficial plecarea portarului ceh prin intermediul unui anunț pe rețelele de socializare.

„FCSB anunță rezilierea contractului cu Lukas Zima, portar care a făcut parte din familia roș-albastră in ultimul an și jumătate.

Goalkeeperul ceh în vârstă de 32 de ani a evoluat în zece partide oficiale în toate competițiile și are în palmares un titlu și o Supercupă a României.

Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes în continuare!” a scris FCSB pe Facebook.

Lukas Zima, doar 10 meciuri la FCSB

Meciurile jucate de Lukas Zima pentru FCSB:

Olympique Lyon - FCSB 4-0 (13 martie 2025)

CFR Cluj - FCSB 101 (23 mai 2025)

FCSB - Farul 1-2 (26 iulie 2025)

Dinamo - FCSB 4-3 (2 august 2025)

FCSB - Unirea Slobozia 0-1 (10 august 20205)

UTA Arad - FCSB 3-0, Cupa României (29 octombrie 2025)

FC Basel - FCSB 3-1 (6 noiembrie 2025)

Hermannstadt - FCSB 303 (9 noiembrie 2025)

Steaua Roșie Belgrad - FCSB 1-0 (27 noiembrie 20205)

Gloria Bistrița - FCSB 1-3, Cupa României (3 decembrie 2025)

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