Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA de la FCSB, l-a atacat din nou pe Adrian Dulcea (47 de ani), selecționerul României U19.

Oficialul campionei consideră că jucătorii săi nu au fost tratați corect de selecționer.

Atac la selecționer! MM Stoica, o nouă reacție dură: „De ce îl mai chemi? Foarte urât ce-a făcut”

Deși e titular la FCSB, Matei Popa (18 ani) a fost lăsat în tribună de Dulcea în Turul de Elită cu Kazahstan (0-2) și Irlanda de Nord (0-0), meciuri după care „tricolorii” au ratat calificarea la Euro U19 2026.

În poartă a fost preferat Bogdan Ungureanu (Sepsi), în timp ce pe bancă s-a aflat Mihai Răcășan (Slatina).

„Matei Popa a fost în tribună două meciuri la România U19. Apără Ungureanu, care e portarul împrumutat de Rapid la Sepsi. Aici nu e niciun fel de problemă. Rezervă este Răcășan de la Slatina.

De ce îl iei? Lasă-l să se antreneze cu noi. Cred că se antrenează mai bine cu noi, decât să fie a cincea roată la căruță și să stea în tribună. Stătea copilul singur în tribună. O chestie foarte urâtă”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

MM Stoica, o nouă reacție dură: „De ce îl mai chemi!? Nu știu dacă știe asta, dar i-o spun acum”

MM consideră că tehnicianul are o problemă cu jucătorii echipei sale.

„Ce este interesant la acest Dulcea. El, fiind piteștean, nici măcar pe Mihai Ianovschi (n.r. antrenor secund la FCSB) nu l-a sunat să-l întrebe de Toma, care se antrenează cu prima echipă.

Nu știu dacă știe, dar îi spun eu acum. La fel, Stoian se antrenează cu prima echipă. David Popa a dat un gol excepțional cu Craiova, a marcat la Youth League. A făcut rezultate excepționale. Nicio altă echipă n-a mai reușit așa ceva în Youth League.

Nu pui o întrebare, faci selecția cum vrei tu, ajungi la națională și prima măsură e să îi iei banderola lui Mihai Toma. Mihai Toma a dat gol cu Feyenoord, despre ce vorbim? În al doilea meci, cu Irlanda de Nord, pe care trebuia neapărat să-l câștige, a început fără Toma și fără Pârvu de la Pitești, pe care îl folosește mijlocaș central, deși joacă în bandă. Nu vrea să joace cu nimeni.

Dacă iei meciurile pe care echipa asta le-a câștigat… Toma a câștigat de unul singur meciul cu Islanda, 3-0. Nu e obligat să facă nimic Dulcea, dar e obligat să vorbească cu tehnicienii și să-și ia informații”, a adăugat Mihai Stoica.

