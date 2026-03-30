Se retrage Stanciu de la națională? Căpitanul României a venit cu lămuriri după declarațiile de la finalul meciului cu Turcia
Nicolae Stanciu, consolat de Ionuț Radu după meciul cu Turcia/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Nationala

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 30.03.2026, ora 20:14
Actualizat: 30.03.2026, ora 20:14
  • Nicolae Stanciu (32 de ani) a declarat că nu ia în calcul să se retragă de la echipa națională, atât timp cât va continua să fie în activitate.

La finalul meciului cu Turcia (0-1), căpitanul echipei naționale a oferit un răspuns misterios în momentul în care a fost întrebat cum vede România după o nouă calificare ratată la Mondial:

„Nu știm cum se vede naționala acum. Suntem la 10 minute după meci și nu pot să răspund la această întrebare”.

Nicolae Stanciu nu se retrage de la națională: „Voi veni cu drag”

După ce mai multe voci din fotbalul românesc au speculat că mijlocașul își va anunța retragerea de la echipa națională cât de curând, Stanciu a venit cu lămuriri.

„Am spus după meciul cu Turcia că e ultima şansă de a juca la Mondial, referindu-mă că la următorul Mondial voi avea 37 de ani.

În rest, nu am făcut nicio referire că mă voi retrage la echipa naţională. Cât timp voi fi în activitate, dacă va fi nevoie de mine, voi veni cu mare drag”, a declarat Stanciu, citat de as.ro.

85 de selecții
are Stanciu sub tricolor: a marcat 15 goluri și a oferit 9 pase decisive

Lotul României pentru meciul cu Slovacia

PORTARI

  • Andrei RADU (Celta Vigo, 8/0)
  • Laurențiu POPESCU  (U Craiova, 0/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Top stiri
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Campionate
19:41
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Citește mai mult
S-a prăbușit în timpul meciului VIDEO Medicii au intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor selecționerului Turciei U21! Partida a fost întreruptă
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Superliga
18:10
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Citește mai mult
Cine va antrena FCSB Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la echipă, dacă Mirel Rădoi va pleca în vară
Vești bune de la  stadionul Dinamo   A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Superliga
18:15
Vești bune de la stadionul Dinamo A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
Citește mai mult
Vești bune de la  stadionul Dinamo   A fost emis avizul de aprobare pentru o construcție vitală
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor
B365
30.03
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor
Citește mai mult
FOTO | Cel mai mare bar din țară se deschide în București, în Marketta Food Hall, mall-ul de restaurante din fosta hală Ford. Lista brandurilor

Echipe/Competiții

fcsb 19 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 13 rapid 2 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
31.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share