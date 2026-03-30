Se retrage Stanciu de la națională? Căpitanul României a venit cu lămuriri după declarațiile de la finalul meciului cu Turcia

Nicolae Stanciu (32 de ani) a declarat că nu ia în calcul să se retragă de la echipa națională, atât timp cât va continua să fie în activitate.

La finalul meciului cu Turcia (0-1), căpitanul echipei naționale a oferit un răspuns misterios în momentul în care a fost întrebat cum vede România după o nouă calificare ratată la Mondial:

„Nu știm cum se vede naționala acum. Suntem la 10 minute după meci și nu pot să răspund la această întrebare”.

Nicolae Stanciu nu se retrage de la națională: „Voi veni cu drag”

După ce mai multe voci din fotbalul românesc au speculat că mijlocașul își va anunța retragerea de la echipa națională cât de curând, Stanciu a venit cu lămuriri.

„Am spus după meciul cu Turcia că e ultima şansă de a juca la Mondial, referindu-mă că la următorul Mondial voi avea 37 de ani.

În rest, nu am făcut nicio referire că mă voi retrage la echipa naţională. Cât timp voi fi în activitate, dacă va fi nevoie de mine, voi veni cu mare drag”, a declarat Stanciu, citat de as.ro.

85 de selecții are Stanciu sub tricolor: a marcat 15 goluri și a oferit 9 pase decisive

Lotul României pentru meciul cu Slovacia

PORTARI

Andrei RADU (Celta Vigo, 8/0)

(Celta Vigo, 8/0) Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)

(U Craiova, 0/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport