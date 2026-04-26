David Popovici (21 de ani) va fi premiat de clubul CS Dinamo pentru fiecare medalie câștigată la Campionatele Naționale de Natație.

După ce a luat bronzul la ștafeta de 4x100m mixt masculin, David Popovici a ajuns la cinci medalii câștigate la Campionatele Naționale de la Otopeni.

Cât va încasa David Popovici de la CS Dinamo

Popovici va primi de la Clubul Sportiv Dinamo nu mai puțin de 3.000 de lei pentru fiecare medalie de aur câștigată la Campionatele Naționale. Pentru bronzul din ultima zi de concurs, campionul olimpic va mai încasa încă 1.800 de lei.

Astfel, pentru cele patru medalii, Popovici va primi 13.800 de lei.

La Campionatele Naționale, David Popovici a câștigat aurul la 100m liber, la ștafeta masculină de 4x100m liber, la 50m liber și la 200m liber, plus bronzul cu ștafeta de 4x100m mixt masculin.

David Popovici, tatuaj temporar cu sigla CS Dinamo

David Popovici a surprins la Otopeni, el apărând cu un tatuaj temporar cu sigla Clubului Sportiv Dinamo, acolo unde acesta este legitimat.

„Nu e permanent. A fost ideea tatălui meu să ne punem tatuajele astea semipermanente pe noi, iar fiecare sportiv legitimat la Dinamo a concurat cu el. Mi se pare drăguț”, a spus David Popovici.

David Popovici: „Aproape că îmi dau lacrimile când văd asta”

La finalul probei de 100 metri liber câștigată sâmbătă, David Popovici a oferit declarații, iar apoi a stat minute în șir pentru a oferi poze și autografe copiilor.

„Sunt foarte mulțumit de timp. A fost o cursă bună. Sunt onorat de faptul că vin atât de mulți oameni să-mi urmărească mie cursele, dar mai ales că vin la înot. Mâine vom încheia săptămâna asta în care am avut parte de rezultate foarte bune, dar prezența oamenilor mă bucură cel mai mult.

Urmează să merg în Italia la sfârșitul lunii iunie, în bazinul meu preferat, iar apoi Europenele, care sunt cele mai importante.

Am simțit susținerea fanilor. Aproape că îmi dau lacrimile când văd pancarte cu numele meu, când văd că atâția copii îmi strigă numele. Când eram mic visam la asta

Patrick (n.r. - Dinu) e extrem de talentat și foarte muncitor. Am și concurat și câștigat împreună, chiar e un adversar demn”, a declarat David Popovici.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport