„Am da randament mai bun” Mihai Stoica cere schimbări la națională, înainte de baraj: „Poți încerca asta” + Propunere-surpriză pentru Lucescu

Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a vorbit despre șansele României la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.

Conducătorul campioanei este de părere că Mircea Lucescu ar trebui să facă schimbări atât la nivelul lotului, cât și la sistemul de joc al echipei naționale.

Mai mult, Mihai Stoica a făcut și două propuneri-surpriză pentru echipa națională.

Mihai Stoica propune doi jucători din Liga 1 la echipa națională

Conducătorul de la FCSB crede că Mircea Lucescu ar trebui să se bazeze la echipa națională pe doi jucători tineri din Liga 1, Andrei Borza și Alexandru Musi.

Stoica îl vede pe Borza ca o posibilă soluție pentru postul de fundaș stânga, poziție deficitară în acest moment la echipa națională.

„Să vedem cu cine picăm. Putem să avem șanse. Poate fi și Borza de națională. El cu Musi. Ambii joacă. Borza ar putea fi o soluție ca fundaș stânga.

Poate că Rațiu în baraj va avea altă atitudine. Poate nu o să mai avem glume din astea să dăm cartonașe când dăm gol că ni se pare că suntem foarte amuzanți, dar nu suntem.

Sunt multe chestii care se leagă. Cu o linie de fund Rațiu, Drăgușin, Burcă, Borza se schimbă în bine. Poate chiar Bancu”, a spus Mihai Stoica, la fanatik.ro.

Mihai Stoica, despre sistemul de la națională: „Am da un randament mai bun”

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB crede că România ar arăta mult mai bine dacă selecționerul ar implementa un sistem de joc cu 3 fundași centrali:

„Eu, în continuare, cred că am da un randament mai bun la echipa națională dacă am intra cu trei fundași centrali. O să spuneți că nu avem fundași centrali. Da, dar chiar dacă nu sunt străluciți le e mai ușor să joace în trei decât în doi.

Îi aveam acum pe Drăgușin, Ghiță, Rus, Racovițan… Toți joacă în trei la echipele de club. Iar în acest modul Bancu și Rațiu să fie aripile. Până la meciul de baraj poți încerca această formulă.

Poți să joci și cu doi atacanți, sunt mai multe formule. Există un 3-4-2-1, un 3-4-1-2, depinde cum triunghiul acolo. Ai număr 10, pe Ianis, Stanciu, Olaru, Stanciu. Ai și doi atacanți”.

Jucătorul pe care Mihai Stoica îl vede indispensabil: „E unul dintre cei mai buni”

Conducătorul campioanei a vorbit și despre Nicolae Stanciu, jucător care, în opinia sa, nu poate fi înlocuit în acest moment la echipa națională, chiar dacă traversează o perioadă grea în Italia, la Genoa:

„Tot timpul voi fi subiectiv când e vorba de Stanciu. E unul dintre cei mai buni cu care am colaborat vreodată. Locul 1 este Olaru și va rămâne. Indiferent de unde a venit la echipa națională, Anderlecht, Cehia, Arabia, a dat tot.

Niciodată nu l-am văzut cu atitudine greșită. El nu joacă la Genoa. Înțeleg că s-a refăcut. Nu cred că trebuie să luam doar meciul cu Cipru, unde nu a făcut un meci bun, la 2-2, și să spunem că nu mai e nevoie de el la echipa națională.

Este un jucător excepțional care îți face ambele faze. Că e un lider tăcut, care nu urlă prin vestiar, da. Dar e un jucător care nu ar trebui să lipsească de la echipa națională”.

15 goluri a reușit Nicolae Stanciu la echipa națională, în 84 de meciuri jucate

FOTO. Imagini de la Bosnia - România 3-1

