Victorie categorică în derby Steaua n-a avut emoții în derby-ul cu Dinamo!
Steaua - Dinamo/ Foto: Facebook @SteauaBucurești
Baschet

Victorie categorică în derby Steaua n-a avut emoții în derby-ul cu Dinamo!

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 17.11.2025, ora 23:08
  • Steaua a câștigat categoric derby-ul cu rivala Dinamo, scor 86-72 , în ultimul meci al etapei #9 din Liga Națională de baschet masculin.

Steaua a controlat disputa desfășurată în Sala „Mihai Viteazul” din Capitală. „Militarii” au deschis meciul cu un parțial de 11-0. Dinamo a dezghețat și ea tabela după aproape 5 minute de joc.

Steaua, victorie categorică în derby-ul cu Dinamo

Formația antrenată de Andrei Mandache și-a continuat apetitul ofensiv, în timp ce oaspeții au găsit greu drumul spre coș.

Astfel, după primele 20 de minute, tabela arăta un neverosimil Steaua - Dinamo, 41-27!

După reluarea jocului, scenariul nu s-a schimbat, iar gazdele și-au deschis la un moment dat și un avantaj de 22 de puncte (58-36).

Dinamo a alergat după egalare, dar fără succes. Partida s-a încheiat cu victoria steliștilor scor 86-72.

Steaua - Dinamo Foto Facebook @SteauaBucurești (9).jpg
Steaua - Dinamo Foto Facebook @SteauaBucurești (9).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Steaua - Dinamo Foto Facebook @SteauaBucurești (1).jpg Steaua - Dinamo Foto Facebook @SteauaBucurești (2).jpg Steaua - Dinamo Foto Facebook @SteauaBucurești (3).jpg Steaua - Dinamo Foto Facebook @SteauaBucurești (4).jpg Steaua - Dinamo Foto Facebook @SteauaBucurești (5).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Brandon McKissic a fost cel mai bun realizator al meciului, cu 20 de puncte, 7 recuperări și 5 pase decisive.

Americanul a fost urmat de compatrioții săi, Kenny Dye, cu 18 puncte, 7 pase decisive și 4 recuperări, respectiv Juwan Gray, 19 puncte și 4 recuperări.

Pentru Dinamo s-a remarcat Rudi Williams, cu 14 puncte.

Grație acestui rezultat, Steaua a ajuns la un bilanț de 3 victorii și 6 înfârângeri, în timp ce Dinamo are 4 meciuri câștigate și 5 pierdute.

În acest moment, „militarii” ocupă locul 10, cu 12 puncte, după 9 etape, în timp ce roș-albii sunt pe 6, cu 13 puncte.

Primele 8 echipe din clasament se califică în play-off, în timp ce restu merg în play-out.

steaua dinamo liga nationala de baschet masculin
