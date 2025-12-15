„Sunt cu gândul doar aici” Olaru i-a răspuns lui Giovanni, care îi anunțase plecarea de la FCSB: „Cui i-am spus eu asta?”

UNIREA SLOBOZIA - FCSB 0-2. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul roș-albașrilor, i-a răspuns lui Giovanni Becali, care anunțase că și-ar dori să plece de la FCSB.

Recent, Giovanni Becali, impresarul lui Olaru, a dezvăluit o discuție pe care nepotul său ar fi avut-o cu jucătorul celor de la FCSB, în timpul partidei cu Feyenoord, scor 4-3.

„Olaru i-a spus nepotului meu să mă întrebe dacă pleacă în ianuarie. I-am spus să stea cuminte. A întrebat dacă pleacă și el în ianuarie. «Ia zi, când plec de la FCSB?»”, a afirmat Giovanni Becali.

UNIREA SLOBOZIA - FCSB. Darius Olaru, replică pentru Giovanni Becali: „Cui i-am spus eu asta?”

Întrebat dacă a văzut declarațiile făcute de agentul său, Olaru a negat că și-ar dori să plece de la FCSB. Spre deosebire de colegul Florin Tănase, care s-a contrat dur cu impresarul, căpitanul FCSB a fost mult mai ponderat.

„Nu știu, am văzut și eu declarația, nu știu cui i-am spus eu că îmi doresc să plec.

Nu știu, nu vreau să discut pentru că nu vreau să deranjez pe nimeni, dar să nu se mai creadă chiar tot ce se scrie.

Am primit multe mesaje de la fani. Eu sunt cu gândul aici și, cât voi fi aici, voi da totul pentru culori, pentru ei”, a declarat Darius Olaru la Prima Sport.

5.000.000 de euro este clauza de reziliere stabilită de FCSB pentru Darius Olaru

Florin Tănase s-a contrat și el cu Giovanni Becali

Luna trecută, Florin Tănase s-a contrat și el cu Giovanni Becali, după ce impresarul a afirmat că „decarul” celor de la FCSB îi spune finanțatorului tot ce mișcă la echipă: „Toată lumea îi zice «Sifonul lui Gigi » . Culegea mai multe informații de la el decât de la MM!”.

După o victorie categorică a roș-albaștrilor, 4-0, cu UTA Arad, jucătorul echipei antrenate de Elias Charalambous i-a răspuns în termeni duri agentului FIFA.

„Giovanni Becali... mi-e milă de el, așa, săracul, că a decăzut atât de mult.

E clar, ești angajat acolo, la un podcast, trebuie să iei un salariu, dar să vii și să etichetezi așa, niște persoane. Niște invenții!

Nu mă aşteptam, mai ales de la dânsul. Nu are el de unde să ştie ce discuţii am eu cu nea Gigi.

El, profesional, neavând cu ce să iasă, se leagă de oameni care au valoare sau fac ceva, Gigi Becali, Tănase.

A zis acolo nişte aberaţii... că mă închin eu de nu ştiu câte ori. E de râs şi de plâns. La ortodocşi faci cruce de 3 ori, dacă el a numărat de mai multe ori... Înseamnă că nu e de ajuns doar școala vieţii, mai trebuie să te duci şi pe la orele de matematică.

Puteţi să staţi de vorba cu Gigi Becali. Când au fost discuţii despre jucători, când erau nemulţumiți, eu le căutam scuze. Dar Giovanni Becali... repet a ajuns prea rău şi îmi e milă de el”, declara Florin Tănase.

