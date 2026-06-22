S-au reorientat rapid  Lăsată cu ochii în soare de Alex Băluță, Poli Timișoara negociază cu un alt fost jucător de la FCSB

După ce transferul lui Alexandru Băluță (32 de ani) a picat, Poli Timișoara s-a reorientat rapid și s-ar afla în negocieri cu un alt fost jucător de la FCSB.

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Alexandru Băluță, care a mai trecut și pe la U Craiova și FCSB, era așteptat să semneze cu echipa lui Dan Alexa, proaspăt promovată în Liga 2, însă a fost deturnat din drum.

Poli Timișoara negociază cu Valentin Gheorghe

După ce Poli Timișoara ar fi pus pe masă un contract valabil pe două sezoane și un salariu de 6.000 de euro net pe lună, mutarea lui Alex Băluță a picat pe ultima sută de metri.

Fostul jucător de la FCSB ar urma să semneze cu Chindia Târgoviște, informație care a fost confirmată de președintele clubului timișorean, Dinu Bara.

Astfel, după ce a ratat transferul lui Băluță, Poli Timișoara a pus ochii pe Valentin Gheorghe, care a evoluat în ultimul an și jumătate la Petrolul, anunță fanatik.ro.

300.000 de euro este cota de piață a lui Valentin Gheorghe, conform Transfermarkt

Jucătorul de bandă stângă este liber de contract după ce s-a despărțit în această vară de formația de pe „Ilie Oană”, iar acum s-ar afla în negocieri cu echipa antrenată de Dan Alexa.

Valentin Gheorghe a îmbrăcat tricoul celor de la FCSB în perioada 2021-2023, timp în care a fost împrumutat un sezon în Turcia, la Umraniyespor.

Poli Timișoara vrea să se întărească semnificativ pentru viitorul sezon, în speranța că va obține promovarea în primul eșalon.

Luni, clubul a oficializat transferul lui Aurelian Chițu, fotbalist cu experiență în Liga 1. A jucat pentru Farul, Hermannstadt sau FCU Craiova.

Cine este Valentin Gheorghe

Valentin Gheorghe și-a început cariera la Astra Giurgiu, în 2015. A fost împrumutat ulterior la CS Afumați, iar după un sezon s-a întors la fosta campioană a României.

În toamna anului 2021, Gheorghe a fost transferat de FCSB, în tricoul căreia a jucat 31 de meciuri, a marcat 7 goluri și a oferit 3 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, fotbalistul a mai jucat pentru U Cluj, Poli Iași și Petrolul.

25 de meciuri a jucat Valentin Gheorghe în ultimul sezon pentru Petrolul. A marcat un gol și a oferit o pasă decisivă

Valentin Gheorghe are în palmares un titlu de campion, cucerit alături de FCSB în sezonul 2023/2024.

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