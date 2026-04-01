„Niciodată nu o să renunț”  Gigi Becali a reacționat după un nou proces pierdut în fața CSA Steaua

Gigi Becali (67 de ani) a reacționat după înfrângerea suferită în conflictul juridic cu CSA Steaua.

Curtea Constituțională a României a respins sesizarea prin care avocații clubului FCSB au susținut că Legea mărcilor este neconstituțională.

După hotărârea luată de CCR, FCSB nu mai are nicio cale de atac disponibilă pentru a recupera dreptul de a folosi marca „Steaua”.

Gigi Becali, după decizia CCR: „Niciodată nu o să renunț”

În ciuda verdictului dat de CCR, finanțatorul celor de la FCSB a afirmat că nu ceda în lupta pe care o duce cu clubul Armatei.

„Acolo era altceva, nu era judecată, era altceva, era o chestiune de constituţionalitate. E altceva, nu e…

Suntem în procese multe. Avem și la UE procese, avem multe. Avem și la CEDO acum, după ce a ieșit hotărârea lui Mititelu cu Craiova. Am făcut la CEDO pentru practică unitară. Niciodată nu o să renunț!” , a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Cum s-a desfășurat procesul pentru palmares

Procesul inițiat în 2017 privind palmaresul Stelei a primit pronunțare în 2023, când instanța a stabilit că trofeele echipei de fotbal Steaua Bucureşti din 1947 şi până în 1998 aparţin CSA, iar FCSB nu are drept de a folosi în scopuri comerciale sau sportive palmaresul din intervalul 2003-2017.

În februarie 2025, FCSB a făcut recurs în cadrul acestui proces, care a fost admis de ÎCCJ, iar pe 4 iunie 2025 s-a dat decizia definitivă.

Perioada 1998-2003 a rămas „în aer”. Nu este nici la CSA, nici la FCSB.

