Ionuț Lupescu (57 de ani), fostul mare internațional român, a vorbit despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Selecționerului i s-a făcut rău în timpul cantonamentului, cu două zile înaintea partidei amicale cu Slovacia, și a fost transportat la spital pentru investigații.

Lucescu a suferit o tahicardie ventriculară, o problemă foarte gravă, existând riscul chiar și de stop cardiac.

Ionuț Lupescu, despre starea lui Lucescu: „La meciul cu Turcia nu era figura pe care o cunoșteam noi”

Ionuț Lupescu, care a lucrat cu „Il Luce” la Dinamo în perioada 1986-1990, a avut un mesaj pentru selecționer.

„Îi doresc multă sănătate pe această cale și sper să-i vină măcar acum, la 80 de ani, mintea la cap și să se potolească.

Glumesc acum. Am văzut că Mircea Rednic a avut o observație foarte pertinentă. Mie mi-a fost frică să o spun.

Chiar la meciul cu Turcia, dacă te uitai la figura lui, nu era figura pe care o cunoșteam noi. Și poate de atunci cineva trebuia să tragă un semnal de alarmă.

Dar știm foarte bine problemele de sănătate pe care le are și sper să treacă de ele. Eu cred că mandatul acesta e bine să-l termină odată și să-și vadă de sănătate.

Poate să ajute fotbalul românesc nu numai de pe bancă. Eu sper să revină cât mai repede acasă”, a declarat Ionuț Lupescu la emisiunea „Digi Sport Special”.

FOTO. Turcia - România 1-0

Ionuț Lupescu: „Cred că de aici a explodat boala”

Întrebat dacă Mircea Lucescu a făcut o greșeală în momentul în care a revenit la echipa națională, Lupescu a replicat.

„Știi cum e. Cu toate succesele pe care le-a avut, cu toată experiența pe care am acumulat-o și din care am învățat în acest ultim an, consider că și la vârsta asta faci greșeli, din punctul meu de vedere.

Mă refer la greșeli în decizile pe care le-a luat. Că nu a fost această campanie cum și-a dorit-o el și cum ne-am fi dorit-o noi toți.

În ultimul an, cred eu că, în campania de calificare la Mondiale, a fost foarte irascibil, în special în relația cu presa.

Eu cred că de aici poate a explodat boala pe care o are. Și e păcat, pentru că nu merita acest lucru”, a concluzionat Ionuț Lupescu.

17 ani avea Ionuț Lupescu când a fost debutat în Liga 1 de Mircea Lucescu în 1986

