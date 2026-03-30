„De aici a explodat boala” Ionuț Lupescu, mesaj pentru Mircea Lucescu: „Sper să-i vină mintea la cap” +77 foto
„De aici a explodat boala” Ionuț Lupescu, mesaj pentru Mircea Lucescu: „Sper să-i vină mintea la cap”

alt-text Publicat: 30.03.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 30.03.2026, ora 09:03
  • Ionuț Lupescu (57 de ani), fostul mare internațional român, a vorbit despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Selecționerului i s-a făcut rău în timpul cantonamentului, cu două zile înaintea partidei amicale cu Slovacia, și a fost transportat la spital pentru investigații.

Lucescu a suferit o tahicardie ventriculară, o problemă foarte gravă, existând riscul chiar și de stop cardiac.

Ionuț Lupescu, despre starea lui Lucescu: „La meciul cu Turcia nu era figura pe care o cunoșteam noi”

Ionuț Lupescu, care a lucrat cu „Il Luce” la Dinamo în perioada 1986-1990, a avut un mesaj pentru selecționer.

„Îi doresc multă sănătate pe această cale și sper să-i vină măcar acum, la 80 de ani, mintea la cap și să se potolească.

Glumesc acum. Am văzut că Mircea Rednic a avut o observație foarte pertinentă. Mie mi-a fost frică să o spun.

Chiar la meciul cu Turcia, dacă te uitai la figura lui, nu era figura pe care o cunoșteam noi. Și poate de atunci cineva trebuia să tragă un semnal de alarmă.

Dar știm foarte bine problemele de sănătate pe care le are și sper să treacă de ele. Eu cred că mandatul acesta e bine să-l termină odată și să-și vadă de sănătate.

Poate să ajute fotbalul românesc nu numai de pe bancă. Eu sper să revină cât mai repede acasă”, a declarat Ionuț Lupescu la emisiunea „Digi Sport Special”.

Ionuț Lupescu: „Cred că de aici a explodat boala”

Întrebat dacă Mircea Lucescu a făcut o greșeală în momentul în care a revenit la echipa națională, Lupescu a replicat.

„Știi cum e. Cu toate succesele pe care le-a avut, cu toată experiența pe care am acumulat-o și din care am învățat în acest ultim an, consider că și la vârsta asta faci greșeli, din punctul meu de vedere.

Mă refer la greșeli în decizile pe care le-a luat. Că nu a fost această campanie cum și-a dorit-o el și cum ne-am fi dorit-o noi toți.

În ultimul an, cred eu că, în campania de calificare la Mondiale, a fost foarte irascibil, în special în relația cu presa.

Eu cred că de aici poate a explodat boala pe care o are. Și e păcat, pentru că nu merita acest lucru”, a concluzionat Ionuț Lupescu.

Naționala „vegetală"

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
