Dinamo, gest minunat Omagiul unic pregătit de „câini” în memoria lui Mircea Lucescu

Dinamo București plănuiește să-l omagieze într-un mod aparte pe Mircea Lucescu, jucător și antrenor legendar al „alb-roșiilor”.

Clubul la care „Il Luce” a scris istorie a creat o secțiune dedicată antrenorului pe site-ul oficial. Aici, suporterii îi pot lăsa un ultim mesaj, iar o parte dintre ele vor fi selectate și tipărite într-un volum care va fi oferit familiei Lucescu.

Dinamo va tipări o carte cu mesajele pentru Mircea Lucescu

„Un gând de respect pentru Mircea Lucescu. Vestea trecerii la cele veșnice a marelui jucător și antrenor de legendă, Mircea Lucescu, a îndurerat profund nu doar comunitatea dinamovistă, ci și fotbalul mondial.

Pentru a înțelege cu adevărat impactul pe care Mircea Lucescu l-a avut asupra noastră, este suficient să ne uităm la locul pe care îl ocupă în istoria clubului. Este cel mai longeviv antrenor al lui Dinamo, iar din cele 18 titluri de campioană, 8 îi sunt strâns legate de nume, fie ca jucător, fie ca antrenor. Echipa formată la finalul anilor ’80 rămâne și astăzi una dintre cele mai valoroase din istoria fotbalului românesc. Prin ceea ce a construit și prin felul în care a inspirat, a marcat generații întregi.

În semn de recunoștință, deschidem un spațiu în care toți cei care l-au admirat pot transmite un gând de respect și de amintire.

Mesajele pot fi transmise până la finalul zilei de duminică, 12.04. O selecție a acestora va fi reunită într-un volum tipărit, care va fi oferit familiei, ca expresie a respectului și prețuirii comunității.

Pentru a lăsa un ultim omagiu, vă invităm să accesați următorul link: https://dinamo1948.ro/ramas-bun-mircea-lucescu/”, este mesajul transmis de clubul Dinamo, pe pagina de Facebook.

Ce s-a întâmplat cu fostul selecționer după baraj

Lucescu s-a stins pe patul de spital după mai multe complicații apărute marți. Internat în spital de o săptămână, de când a leșinat în vestiarul naționalei, din cauza unei tahicardii ventriculare, în timp ce ținea ședința tehnică alături de jucători, selecționerul a suferit vineri, chiar înainte să fie externat, un infarct miocardic acut.

Mircea Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

