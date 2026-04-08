alt-text Ștefan Neda , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 08.04.2026, ora 16:07
alt-text Actualizat: 08.04.2026, ora 21:53
  • Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului selecționer Mircea Lucescu a fost depus miercuri pe Arena Națională din București. Accesul publicului va fi permis din nou începând cu joi dimineață.

„Il Luce” s-a stins din viață marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce în urmă cu două săptămâni conducea naționala la Istanbul, împotriva Turciei, acesta urmând să fie înmormântat vineri.

Marele antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

21:00 Accesul publicului a fost oprit la Arena Națională

La ora 21:00, accesul publicului a fost oprit, iar în jurul sicriului a mai rămas doar familia Lucescu. Porțile vor fi redeschise joi dimineață, de la ora 10:00.

20:25 Lumânări depuse la intrarea în Arena Națională

20:15 Bîrligea, omagiu pentru Lucescu

Daniel Bîrligea, atacantul lui FCSB și al echipei naționale a României, a venit să își ia rămas bun de la fostul selecționer cu o zi înainte de sosirea programată a echipei sale. Golgheterul campioanei a evitat salonul VIP, stând la coadă alături de ceilalți oameni prezenți la stadion.

19:20 Rednic a plâns la declarații

19:10 Hagi: „Tot ce am făcut în viață a fost datorită celor doi antrenori pe care i-am avut: nea Ioji (Iosif Bukossy) și nea Mircea”

18:50 Andone: „Trebuia să trăiască mai mult, dar și-a pus sufletul în slujba fotbalului și uitați unde s-a ajuns”

18:40 Lupescu: „Un moment plin de amărăciune. A călăuzit generații întregi”

18:35 Simona Halep: „Ne-a învățat ce înseamnă să te dedici în totalitate sportului”

„Pentru noi toți a însemnat foarte mult și pentru sportul românesc. Ne-a învățat ce înseamnă să te dedici în totalitate sportului, până în ultima clipă. L-am admirat întotdeauna și îmi pare tare rău pentru momentul acesta. Dumnezeu să-l odihnească și să aibă grijă de el acolo Sus”.

18:27 Slujba s-a încheiat, porțile au fost din nou deschise pentru public

18:20 Simona Halep a ajuns și ea la eveniment

18:15 Intrarea a fost oprită pe durata slujbei, iar în fața Arenei s-au format deja cozi

18:00 A început slujba de priveghi la Arena Națională

17:50 Imagini copleșitoare cu doamna Neli și Răzvan la sicriul lui Mircea Lucescu

17:39 Delegația FRF a ajuns la stadion

Răzvan Burleanu, Gabriel Bodescu, Ilie Dumitrescu, Mihai Stoichiță, Ionel Gane, Miodrag Belodedici s-au numărat printre reprezentanții Federației care au venit la Arena Națională.

17:30 Răzvan Lucescu, în lacrimi

La aproape jumătate de oră de la startul evenimentului, Răzvan Lucescu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Aflat în apropiere de sicriu, alături de soție, copii și nepoți, fiul fostului selecționer i-a salutat, pe rând, pe toți cei care au ales să își ia rămas bun de la tatăl său.

Într-un moment liber, Răzvan a început să plângă fiind sprijinit imediat de soția sa. Și-a șters lacrimile și a continuat să le mulțumească sutelor de oameni veniți la Arena Națională.

17:25 Hagi a ajuns alături de Dorin Mateuț și Mircea Rednic

17:20 Elisabeta Lipă a venit la stadion

17:00 Românii vin să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu

Se formează deja cozi la Arena Națională. Printre cei sosiți se numără și juniori ai Clubului Sportiv Medgidia.

16:45 Garda de onoare a ajuns la Arena Națională

Garda de onoare, care urmează să păzească sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, a ajuns la stadion.

16:17 Sicriul lui Mircea Lucescu a ajuns la stadion

În spatele sicriului se află Răzvan Lucescu, fiul marelui selecționer, Matei, nepotul său, și soția acestuia.

Suporterii și cei care vor să-și ia adio de la Mircea Lucescu sunt așteptați la stadion începând de astăzi, ora 17:00, urmând ca la 18:00 să aibă loc o primă slujbă.

Mai multe obiecte, coroane și un tablou al fostului selecționer au fost aduse deja la Arena Națională.

Publicul va avea acces și joi, în intervalul 10:00 - 20:00, urmând ca slujba de înmormântare să aibă loc vineri, de la ora 10:00, unde doar familia și apropiații vor avea acces.

Măsurile de siguranță stricte

În același timp, autoritățile au luat măsuri pentru a asigura securitatea și pentru fluidizarea traficului.

„Măsuri stricte de securitate. Având în vedere amploarea evenimentului, securitatea și ordinea publică vor fi asigurate în permanență prin coordonarea strânsă între Jandarmeria Română și Poliția Capitalei.

Traseele rutiere au fost stabilite împreună cu Poliția Rutieră pentru a minimiza blocajele în trafic pe durata deplasării cortegiului”, se arată în comunicatul transmis de FRF.

