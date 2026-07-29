IL Luce ar fi împlinit 81 de ani  Ce mesaje au transmis cluburile la care Mircea Lucescu a jucat sau a antrenat
Mircea Lucescu
Diverse

IL Luce ar fi împlinit 81 de ani Ce mesaje au transmis cluburile la care Mircea Lucescu a jucat sau a antrenat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 16:52
alt-text Actualizat: 29.07.2026, ora 16:52
  • Astăzi, 29 iulie, Mircea Lucescu ar fi împlinit vârsta de 81 de ani. Fostul selecționer al României a decedat pe 7 aprilie 2026, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme medicale.
  • Ce mesaje au transmis cluburile la care a jucat sau pe care le-a antrenat, mai jos în articol.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dinamo, Rapid, echipe pe care „Il Luce” le-a antrenat, dar și Corvinul Hunedoara, formația la care Mircea Lucescu a scris istorie și din postura de jucător, au adus un omagiu celui mai mare antrenor român din istorie.

Cine transmite Brann - U Cluj Returul din turul doi preliminar al Conference League se vede la TV
Citește și
Cine transmite Brann - U Cluj Returul din turul doi preliminar al Conference League se vede la TV
Citește mai mult
Cine transmite Brann - U Cluj Returul din turul doi preliminar al Conference League se vede la TV

Mesajele postate de Dinamo, Rapid și Corvinul în memoria lui Mircea Lucescu

Chiar în ziua în care fostul selecționer ar fi împlinit 81 de ani, cluburile la care a lucrat Mircea Lucescu au transmis câte un mesaj.

Rapid, echipă pe care Mircea Lucescu a pregătit-o în perioada iulie 1997 - noiembrie 1998, a transmis:

„Mircea Lucescu (1945-2026), un nume legendar în istoria Rapidului și cel mai titrat antrenor român, s-a născut pe 29 iulie.

Pe banca Rapidului, a scris pagini de glorie cu care ne vom mândri mereu: Cupa României din 1998, titlul din sezonul 1998-1999 și Supercupa din 1999”, a scris Rapid, pe Facebook.

La rândul ei, Dinamo, unde Mircea Lucescu a și jucat în cariera sa, a scris:

„Mircea Lucescu - Legendă fără sfârșit

Astăzi marele Lucescu ar fi trebuit să împlinească frumoasa vârstă de 81 de ani. Ar fi fost o zi specială, în care fiecare să fi discutat despre ceea ce a realizat Mircea Lucescu pe parcursul carierei sale.

Mircea Lucescu nu a creat o singură generație și nu a scris doar o pagină din istoria clubului Dinamo, ci a influențat generații întregi de jucători, antrenori, suporteri și a modelat cluburi de fotbal după viziunea sa.

Fotbalul, astăzi este mai sărac, însă sufletele noastre rămân pline de bogăția spirituală și fotbalistică pe care a oferit-o Mircea Lucescu!”, au transmis „câinii”.

Nu în ultimul rând, Corvinul Hunedoara, acolo unde „Il Luce” a activat atât ca jucător, cât și ca antrenor, a notat:

„O legendă a fotbalului românesc. Un nume care va dăinui peste generații.

Astăzi, Mircea Lucescu ar fi împlinit 81 de ani. O zi care ar fi trebuit să fie dedicată celebrării unei cariere extraordinare și a unui om care a schimbat pentru totdeauna fotbalul românesc.

Prin pasiune, profesionalism și performanțe remarcabile, Mircea Lucescu a inspirat generații întregi de jucători, antrenori și iubitori ai fotbalului. Moștenirea pe care a lăsat-o nu se măsoară doar în trofee, ci și în valorile pe care le-a transmis și în respectul pe care l-a câștigat pretutindeni.

Fotbalul românesc îi va purta mereu amprenta, iar numele său va rămâne sinonim cu excelența.

Respect etern, Mircea Lucescu!”, a scris Corvinul.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

  • Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)
  • Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)
  • Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)
  • Beșiktaș - 1 titlu (2003)
  • Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)
  • Zenit - 1 Supercupă (2016)
  • Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe.

Citește și

S-a prăbușit după 3 ore de joc! FOTO. Momente dramatice la WTA Memphis: Alexandrova a părăsit terenul în scaun cu rotile
Tenis
16:33
S-a prăbușit după 3 ore de joc! FOTO. Momente dramatice la WTA Memphis: Alexandrova a părăsit terenul în scaun cu rotile
Citește mai mult
S-a prăbușit după 3 ore de joc! FOTO. Momente dramatice la WTA Memphis: Alexandrova a părăsit terenul în scaun cu rotile
Cine transmite Brann - U Cluj Returul din turul doi preliminar al Conference League se vede la TV
Conference League
16:16
Cine transmite Brann - U Cluj Returul din turul doi preliminar al Conference League se vede la TV
Citește mai mult
Cine transmite Brann - U Cluj Returul din turul doi preliminar al Conference League se vede la TV

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU România e mai MAGA decât MAGA din America, spune un fost ambasador SUA la Bucureşti. De ce crede că George Simion e „un mincinos”, atac dur la Ilie Bolojan și ce spune despre Nicușor Dan
INTERVIU România e mai MAGA decât MAGA din America, spune un fost ambasador SUA la Bucureşti. De ce crede că George Simion e „un mincinos”, atac dur la Ilie Bolojan și ce spune despre Nicușor Dan
INTERVIU România e mai MAGA decât MAGA din America, spune un fost ambasador SUA la Bucureşti. De ce crede că George Simion e „un mincinos”, atac dur la Ilie Bolojan și ce spune despre Nicușor Dan
dinamo bucuresti mircea lucescu Corvinul Hunedoara MESAJ rapid deces
Știrile zilei din sport
 U Craiova, eliminată din UCL Oltenii au fost aproape de o revenire senzațională , dar Levski a rezistat și s-a calificat » Campioana României va continua în Europa League
Liga Campionilor
29.07
U Craiova, eliminată din UCL Oltenii au fost aproape de o revenire senzațională, dar Levski a rezistat și s-a calificat » Campioana României va continua în Europa League
Citește mai mult
 U Craiova, eliminată din UCL Oltenii au fost aproape de o revenire senzațională , dar Levski a rezistat și s-a calificat » Campioana României va continua în Europa League
„E într-un moment delicat” AC Milan dezminte informațiile despre moartea  marelui Franco Baresi: vicepremierul Italiei postase un mesaj de condoleanțe
Campionate
29.07
„E într-un moment delicat” AC Milan dezminte informațiile despre moartea marelui Franco Baresi: vicepremierul Italiei postase un mesaj de condoleanțe
Citește mai mult
„E într-un moment delicat” AC Milan dezminte informațiile despre moartea  marelui Franco Baresi: vicepremierul Italiei postase un mesaj de condoleanțe
Legătura Elenei Băsescu cu „Legea Paraschiv” Cum a contribuit fiica fostului președinte la modificarea legii dure a stadioanelor promulgată de Traian Băsescu în 2012
Special
29.07
Legătura Elenei Băsescu cu „Legea Paraschiv” Cum a contribuit fiica fostului președinte la modificarea legii dure a stadioanelor promulgată de Traian Băsescu în 2012
Citește mai mult
Legătura Elenei Băsescu cu „Legea Paraschiv” Cum a contribuit fiica fostului președinte la modificarea legii dure a stadioanelor promulgată de Traian Băsescu în 2012
Rușii, ilegali doar pe hârtie Legături între scandalul din Italia și piața pariurilor de la noi. Compania Fonbet, băgată pe lista neagră​ în România
Opinii
29.07
Rușii, ilegali doar pe hârtie Legături între scandalul din Italia și piața pariurilor de la noi. Compania Fonbet, băgată pe lista neagră​ în România
Citește mai mult
Rușii, ilegali doar pe hârtie Legături între scandalul din Italia și piața pariurilor de la noi. Compania Fonbet, băgată pe lista neagră​ în România
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:00
„Bă, vrei să nu mai ieși viu de aici?!” FOTO. Adi Popa nu și-a stăpânit mânia! A sărit la bătaie în ultimul meci jucat
„Bă, vrei să nu mai ieși viu de aici?!”  FOTO. Adi Popa nu și-a stăpânit mânia!  A sărit la bătaie în ultimul meci jucat
12:09
FCSB joacă în portocaliu! FOTO. La returul cu Auda va fi inaugurat echipamentul de rezervă, cel care imită cromatica naționalei Olandei
FCSB joacă în portocaliu! FOTO. La returul cu Auda va fi inaugurat echipamentul de rezervă, cel care imită cromatica naționalei Olandei
12:43
Ucraina își caută dreptatea la TAS Atac la adresa CIO după ridicarea suspendării Rusiei: „Încalcă prevederile Cartei Olimpice”
Ucraina își caută dreptatea la TAS Atac la adresa CIO după ridicarea  suspendării Rusiei: „Încalcă prevederile Cartei Olimpice”
11:51
Noutăți despre Stadionul Dinamo Proiectul care deschide calea următoarei etape: „Reluarea lucrărilor e iminentă! Greu și încet, dar se va face!”
Noutăți despre Stadionul Dinamo Proiectul care deschide calea următoarei etape: „Reluarea lucrărilor e iminentă! Greu și încet, dar se va face!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie

Cătălin Țepelin: Rușii, ilegali doar pe hârtie
Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore

Cristian Geambașu: Ambasadorul pus pe ignore
Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva

Dan Udrea: Acest text vă va obosi și vă va enerva
Abisul

Radu Naum: Abisul

Radu Naum: <span> Abisul</span>
Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova

Cristian Geambașu: Recital Dinamo, playback Craiova
Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori

Dan Udrea: Întâmplare halucinantă cu o mamă gravidă, la un meci de juniori
Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei

Radu Naum: Victoria Rusiei
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!

Dan Udrea: Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană!
FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu

Dan Udrea: FCSB mai are o șansă, Bîrligea nu
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Top stiri
„Ca atunci când pierzi femeia vieții tale”  Regretele lui Mancini, la revenirea pe banca Italiei. Ce obiective și-a setat
Campionate
29.07
„Ca atunci când pierzi femeia vieții tale” Regretele lui Mancini, la revenirea pe banca Italiei. Ce obiective și-a setat
Citește mai mult
„Ca atunci când pierzi femeia vieții tale”  Regretele lui Mancini, la revenirea pe banca Italiei. Ce obiective și-a setat
FIFA intervine după 10 zile Anunțul făcut de forul mondial după incidentele șocante de la finala CM 2026 + Anchetă și după meciul Angliei
Campionatul Mondial
29.07
FIFA intervine după 10 zile Anunțul făcut de forul mondial după incidentele șocante de la finala CM 2026 + Anchetă și după meciul Angliei
Citește mai mult
FIFA intervine după 10 zile Anunțul făcut de forul mondial după incidentele șocante de la finala CM 2026 + Anchetă și după meciul Angliei
Au sfidat UEFA  Metoda folosită de Levski pentru a introduce fani pe „Ion Oblemenco”, deși erau interziși
Liga Campionilor
29.07
Au sfidat UEFA Metoda folosită de Levski pentru a introduce fani pe „Ion Oblemenco”, deși erau interziși
Citește mai mult
Au sfidat UEFA  Metoda folosită de Levski pentru a introduce fani pe „Ion Oblemenco”, deși erau interziși
VIDEO | Primarul Ciucu ne explică ce e cu parcarea nouă din Centrul Vechi, pentru care acum ar lăsa mașinile să intre doar un pic: "Va fi privată, PMB dă terenul!"
B365
29.07
VIDEO | Primarul Ciucu ne explică ce e cu parcarea nouă din Centrul Vechi, pentru care acum ar lăsa mașinile să intre doar un pic: "Va fi privată, PMB dă terenul!"
Citește mai mult
VIDEO | Primarul Ciucu ne explică ce e cu parcarea nouă din Centrul Vechi, pentru care acum ar lăsa mașinile să intre doar un pic: "Va fi privată, PMB dă terenul!"

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 26 rapid 17 Universitatea Craiova 40 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share