Astăzi, 29 iulie, Mircea Lucescu ar fi împlinit vârsta de 81 de ani. Fostul selecționer al României a decedat pe 7 aprilie 2026, după ce s-a confruntat cu mai multe probleme medicale.

Ce mesaje au transmis cluburile la care a jucat sau pe care le-a antrenat, mai jos în articol.

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Dinamo, Rapid, echipe pe care „Il Luce” le-a antrenat, dar și Corvinul Hunedoara, formația la care Mircea Lucescu a scris istorie și din postura de jucător, au adus un omagiu celui mai mare antrenor român din istorie.

Mesajele postate de Dinamo, Rapid și Corvinul în memoria lui Mircea Lucescu

Chiar în ziua în care fostul selecționer ar fi împlinit 81 de ani, cluburile la care a lucrat Mircea Lucescu au transmis câte un mesaj.

Rapid, echipă pe care Mircea Lucescu a pregătit-o în perioada iulie 1997 - noiembrie 1998, a transmis:

„Mircea Lucescu (1945-2026), un nume legendar în istoria Rapidului și cel mai titrat antrenor român, s-a născut pe 29 iulie.

Pe banca Rapidului, a scris pagini de glorie cu care ne vom mândri mereu: Cupa României din 1998, titlul din sezonul 1998-1999 și Supercupa din 1999”, a scris Rapid, pe Facebook.

La rândul ei, Dinamo, unde Mircea Lucescu a și jucat în cariera sa, a scris:

„Mircea Lucescu - Legendă fără sfârșit

Astăzi marele Lucescu ar fi trebuit să împlinească frumoasa vârstă de 81 de ani. Ar fi fost o zi specială, în care fiecare să fi discutat despre ceea ce a realizat Mircea Lucescu pe parcursul carierei sale.

Mircea Lucescu nu a creat o singură generație și nu a scris doar o pagină din istoria clubului Dinamo, ci a influențat generații întregi de jucători, antrenori, suporteri și a modelat cluburi de fotbal după viziunea sa.

Fotbalul, astăzi este mai sărac, însă sufletele noastre rămân pline de bogăția spirituală și fotbalistică pe care a oferit-o Mircea Lucescu!”, au transmis „câinii”.

Nu în ultimul rând, Corvinul Hunedoara, acolo unde „Il Luce” a activat atât ca jucător, cât și ca antrenor, a notat:

„O legendă a fotbalului românesc. Un nume care va dăinui peste generații.

Astăzi, Mircea Lucescu ar fi împlinit 81 de ani. O zi care ar fi trebuit să fie dedicată celebrării unei cariere extraordinare și a unui om care a schimbat pentru totdeauna fotbalul românesc.

Prin pasiune, profesionalism și performanțe remarcabile, Mircea Lucescu a inspirat generații întregi de jucători, antrenori și iubitori ai fotbalului. Moștenirea pe care a lăsat-o nu se măsoară doar în trofee, ci și în valorile pe care le-a transmis și în respectul pe care l-a câștigat pretutindeni.

Fotbalul românesc îi va purta mereu amprenta, iar numele său va rămâne sinonim cu excelența.

Respect etern, Mircea Lucescu!”, a scris Corvinul.

Mircea Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe.

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