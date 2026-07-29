S-a prăbușit după 3 ore de joc! FOTO. Momente dramatice la WTA Memphis: Alexandrova a părăsit terenul în scaun cu rotile +11 foto
Foto: X/@1gamesetmatch
Tenis

S-a prăbușit după 3 ore de joc! FOTO. Momente dramatice la WTA Memphis: Alexandrova a părăsit terenul în scaun cu rotile

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 16:33
alt-text Actualizat: 29.07.2026, ora 16:49
  • Ekaterina Alexandrova (31 de ani, #19 WTA) s-a prăbușit pe teren și a fost nevoită să abandoneze meciul din primul tur al turneului Memphis Classic, împotriva jucătoarei Kristina Liutova (16 ani, #229 WTA).
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Deși era principala favorită a competiției, Alexandrova nu a putut încheia pe teren meciul din runda inaugurală.

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FOTO. Ekaterina Alexandrova s-a prăbușit pe teren și a abandonat meciul cu Kristina Liutova

În momentul în care Liutova conducea cu scorul de 7-6 (2), 4-6, 5-4, Ekaterinei i s-a făcut rău din cauza temperaturilor foarte ridicate, care au ajuns până la 34 de grade Celsius în timpul partidei.

Meciul a fost întrerupt inițial, însă Alexandrova a încercat să continue jocul. Jucătoarea din Rusia a fost penalizată ulterior pentru depășirea timpului regulamentar dintre servicii.

În timpul punctului următor, Alexandrova s-a prăbușit pe teren și a avut nevoie imediată de intervenția echipei medicale. Aceasta a reușit să se ridice în picioare, dar nu a mai putut continua partida.

Ekaterinei Alexandrova i s-a făcut rău în timpul meciului cu Kristina Liutova. Foto: X/@yankeescores_hq
Ekaterinei Alexandrova i s-a făcut rău în timpul meciului cu Kristina Liutova. Foto: X/@yankeescores_hq

Galerie foto (11 imagini)

Ekaterinei Alexandrova i s-a făcut rău în timpul meciului cu Kristina Liutova. Foto: X/@1gamesetmatch Ekaterinei Alexandrova i s-a făcut rău în timpul meciului cu Kristina Liutova. Foto: X/@yankeescores_hq Ekaterinei Alexandrova i s-a făcut rău în timpul meciului cu Kristina Liutova. Foto: captură X/@lildarkcage Ekaterinei Alexandrova i s-a făcut rău în timpul meciului cu Kristina Liutova. Foto: captură X/@lildarkcage Ekaterinei Alexandrova i s-a făcut rău în timpul meciului cu Kristina Liutova. Foto: captură X/@lildarkcage
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Ekaterina Alexandrova a părăsit terenul înt-un scaun cu rotile, fiind foarte afectată că nu a putut încheia meciul, care durase peste trei ore până la acel moment.

11 victorii
a obținut Ekaterina Alexandrova în 2026. A pierdut 17 meciuri

Astfel, Liutova a obținut o victorie importantă chiar la debutul său în circuitul WTA. Tânăra sportivă a izbucnit în lacrimi la finalul partidei.

Pentru Kristina urmează meciul cu australianca Maya Jint (20 de ani, #76 WTA).

Ekaterinei Alexandrova i s-a făcut rău în timpul meciului cu Kristina Liutova. Foto: captură X/@lildarkcage
Ekaterinei Alexandrova i s-a făcut rău în timpul meciului cu Kristina Liutova. Foto: captură X/@lildarkcage

Galerie foto (11 imagini)

Ekaterinei Alexandrova i s-a făcut rău în timpul meciului cu Kristina Liutova. Foto: X/@1gamesetmatch Ekaterinei Alexandrova i s-a făcut rău în timpul meciului cu Kristina Liutova. Foto: X/@yankeescores_hq Ekaterinei Alexandrova i s-a făcut rău în timpul meciului cu Kristina Liutova. Foto: captură X/@lildarkcage Ekaterinei Alexandrova i s-a făcut rău în timpul meciului cu Kristina Liutova. Foto: captură X/@lildarkcage Ekaterinei Alexandrova i s-a făcut rău în timpul meciului cu Kristina Liutova. Foto: captură X/@lildarkcage
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Care sunt regulile WTA privind temperaturile extreme

Înaintea sezonului 2026, WTA a aprobat un nou regulament referitor la disputarea meciurilor când temperaturile sunt foarte ridicate, scrie talksport.com.

Conform noilor reguli, se acordă o pauză de 10 minute atunci când indicele WBGT (Wet Bulb Globe Temperature – măsoară stresul termic) atinge sau depășește valoarea de 30,1C.

De asemenea, fiecare jucătoare poate solicita o astfel de pauză în primele două seturi ale unui meci.

Dacă indicele WBGT depășește 32,2C, jocul este suspendat până când condițiile devin sigure pentru desfășurarea partidei.

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