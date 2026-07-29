- Ekaterina Alexandrova (31 de ani, #19 WTA) s-a prăbușit pe teren și a fost nevoită să abandoneze meciul din primul tur al turneului Memphis Classic, împotriva jucătoarei Kristina Liutova (16 ani, #229 WTA).
Deși era principala favorită a competiției, Alexandrova nu a putut încheia pe teren meciul din runda inaugurală.
FOTO. Ekaterina Alexandrova s-a prăbușit pe teren și a abandonat meciul cu Kristina Liutova
În momentul în care Liutova conducea cu scorul de 7-6 (2), 4-6, 5-4, Ekaterinei i s-a făcut rău din cauza temperaturilor foarte ridicate, care au ajuns până la 34 de grade Celsius în timpul partidei.
Meciul a fost întrerupt inițial, însă Alexandrova a încercat să continue jocul. Jucătoarea din Rusia a fost penalizată ulterior pentru depășirea timpului regulamentar dintre servicii.
În timpul punctului următor, Alexandrova s-a prăbușit pe teren și a avut nevoie imediată de intervenția echipei medicale. Aceasta a reușit să se ridice în picioare, dar nu a mai putut continua partida.
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Ekaterina Alexandrova a părăsit terenul înt-un scaun cu rotile, fiind foarte afectată că nu a putut încheia meciul, care durase peste trei ore până la acel moment.
Astfel, Liutova a obținut o victorie importantă chiar la debutul său în circuitul WTA. Tânăra sportivă a izbucnit în lacrimi la finalul partidei.
Pentru Kristina urmează meciul cu australianca Maya Jint (20 de ani, #76 WTA).
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Care sunt regulile WTA privind temperaturile extreme
Înaintea sezonului 2026, WTA a aprobat un nou regulament referitor la disputarea meciurilor când temperaturile sunt foarte ridicate, scrie talksport.com.
Conform noilor reguli, se acordă o pauză de 10 minute atunci când indicele WBGT (Wet Bulb Globe Temperature – măsoară stresul termic) atinge sau depășește valoarea de 30,1C.
De asemenea, fiecare jucătoare poate solicita o astfel de pauză în primele două seturi ale unui meci.
Dacă indicele WBGT depășește 32,2C, jocul este suspendat până când condițiile devin sigure pentru desfășurarea partidei.