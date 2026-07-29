Ekaterina Alexandrova (31 de ani, #19 WTA) s-a prăbușit pe teren și a fost nevoită să abandoneze meciul din primul tur al turneului Memphis Classic, împotriva jucătoarei Kristina Liutova (16 ani, #229 WTA).

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Deși era principala favorită a competiției, Alexandrova nu a putut încheia pe teren meciul din runda inaugurală.

FOTO. Ekaterina Alexandrova s-a prăbușit pe teren și a abandonat meciul cu Kristina Liutova

În momentul în care Liutova conducea cu scorul de 7-6 (2), 4-6, 5-4, Ekaterinei i s-a făcut rău din cauza temperaturilor foarte ridicate, care au ajuns până la 34 de grade Celsius în timpul partidei.

Meciul a fost întrerupt inițial, însă Alexandrova a încercat să continue jocul. Jucătoarea din Rusia a fost penalizată ulterior pentru depășirea timpului regulamentar dintre servicii.

În timpul punctului următor, Alexandrova s-a prăbușit pe teren și a avut nevoie imediată de intervenția echipei medicale. Aceasta a reușit să se ridice în picioare, dar nu a mai putut continua partida.

Ekaterina Alexandrova a părăsit terenul înt-un scaun cu rotile, fiind foarte afectată că nu a putut încheia meciul, care durase peste trei ore până la acel moment.

11 victorii a obținut Ekaterina Alexandrova în 2026. A pierdut 17 meciuri

Astfel, Liutova a obținut o victorie importantă chiar la debutul său în circuitul WTA. Tânăra sportivă a izbucnit în lacrimi la finalul partidei.

Pentru Kristina urmează meciul cu australianca Maya Jint (20 de ani, #76 WTA).

Care sunt regulile WTA privind temperaturile extreme

Înaintea sezonului 2026, WTA a aprobat un nou regulament referitor la disputarea meciurilor când temperaturile sunt foarte ridicate, scrie talksport.com.

Conform noilor reguli, se acordă o pauză de 10 minute atunci când indicele WBGT (Wet Bulb Globe Temperature – măsoară stresul termic) atinge sau depășește valoarea de 30,1C.

De asemenea, fiecare jucătoare poate solicita o astfel de pauză în primele două seturi ale unui meci.

Dacă indicele WBGT depășește 32,2C, jocul este suspendat până când condițiile devin sigure pentru desfășurarea partidei.

Ekaterina retires as she's unable to continue💔💔💔



Kristina is crying ... Incredible scenes. pic.twitter.com/2KjApvOvdZ — til polarity's end 🎾⚡Slamdreeva era⚡⚫⚪ (@lildarkcage) July 28, 2026

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