Cine transmite Brann - U Cluj Returul din turul doi preliminar al Conference League se vede la TV

Universitatea Cluj joacă joi unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului, în deplasare, împotriva formației norvegiene Brann, în returul turului doi preliminar din UEFA Conference League. În tur, scorul a fost 2-2.

Returul dintre Brann și U Cluj e programat joi, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro. Cine transmite partida la TV, în rândurile de mai jos.

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În tur, „șepcile roșii” au revenit de la 0-2 prin reușitele semnate de Lukic ('85) și Pinho ('87) și au rămas cu șanse de calificare înaintea deplasării din Norvegia.

Cine transmite la TV Brann – U Cluj

Pentru echipa pregătită de Cristiano Bergodi, meciul de la Bergen reprezintă șansa importantă de a continua parcursul european.

În cazul unei victorii, Universitatea Cluj va obține calificarea în turul al treilea preliminar al UEFA Conference League, unde o poate întâlni pe Apollon Limassol, formație care și-a câștigat dubla din turul precedent.

Meciul Brann - U Cluj va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și transmis în direct la TV de Prima Sport și Digi Sport.

Partida se va juca pe Brann Stadion, din Bergen și va fi condusă de o brigadă croată. La „centru” se va afla Mateo Erceg, iar la cele două tușe: Luka Pajic și Stipe Brajkovic.

Brann pornește cu avantajul terenului propriu, însă formația norvegiană nu traversează cea mai bună perioadă.

Înaintea returului cu U Cluj, echipa din Bergen a fost învinsă în campionat de Valerenga, scor 2-3, după ce a încasat trei goluri încă din prima repriză.

Dacă la finalul celor 90 de minute scorul general va fi egal, partida va intra în prelungiri, iar dacă egalitatea se va menține, învingătoarea va fi decisă la loviturile de departajare.

Cum arată ziua de joi pentru echipele din România

ora 19:00: Auda - FCSB / VOYO.ro

ora 20:00: Brann - U Cluj / Digi Sport, Prima Sport

ora 21:30: CFR Cluj - Alashkert / Digi Sport, Prima Sport

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