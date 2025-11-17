„Abuzurile au existat mereu”  Încă o fostă gimnastă vorbește, după dezvăluirile antrenorului Patrick Kiens: „M-am regăsit în spusele lor”
Maria Holbură foto: IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
Gimnastica

„Abuzurile au existat mereu” Încă o fostă gimnastă vorbește, după dezvăluirile antrenorului Patrick Kiens: „M-am regăsit în spusele lor”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 17.11.2025, ora 12:10
  • Maria Holbură (25 de ani) a intervenit după dezvăluirile fostului antrenor al lotului de gimnastică, Patrick Kiens.
  • După ce olandezul a vorbit despre atmosfera tensionată din perioada în care a pregătit sportivele românce, Maria Holbură confirmă spusele acestuia.

În ultimele săptămâni, au ieșit la iveală mai multe tensiuni legate de abuzurile antrenorilor sau ale anumitor superiori față de gimnastele lotului național, mai ales din partea Cameliei Voinea.

Maria Holbură: „Trebuia să stau ca un soldat”

Patrick Kiens a oferit un interviu zilele trecute prin care a dezvăluit problemele și tensiunile care aveau loc la lotul național de gimnastică, în perioada 2023-2024.

Antrenorul olandez a catalogat atmosfera de acolo drept una „mizerabilă”, iar acum o altă fostă gimnastă, care s-a retras la vârsta de 20 de ani, Maria Holbură, a confirmat că respectivele abuzuri și tensiuni erau cât se poate de reale.

Mesajul postat de Maria Holbură:

„Am tot urmărit ultimele știri și totuși cred că pot să-mi dau puțin cu părerea pe subiectul cu gimnastica din România, mulțumirile, lauda și recunoștința față de antrenori, pe care o am și eu normal, doar că nu pentru toți această recunoștință… plus interviul dat de cei doi antrenori olandezi…

Înainte îmi era teamă să vorbesc despre lucrurile acestea, dar ceea ce au spus olandezii este adevărat în ceea ce privește atmosfera din sala de antrenament. Nu știu exact cum a fost când au antrenat ei, însă cumva m-am regăsit în spusele lor. Mereu atmosfera era tensionată, simțeam la fiecare pas că dacă îl fac greșit sunt certată sau atenționată. Trebuia să stau ca un soldat în fața antrenorului și să nu spun nimic, nu aveam voie să spun ceea ce simțeam eu pentru că ori era greșit, ori aveam lipsă de respect față de dânșii.

Nu vreau să generalizez, au fost și antrenori buni cu care puteai discuta, dar mulți dintre ei erau ca niște dictatori din anii ’80. Sincer, nu vreau să supăr pe nimeni, acesta este adevărul care trebuie verbalizat și nu îmi este frică să-l spun, deoarece face parte din povestea mea… Bine, sunt mult mai multe și despre pedepse, vorbe urâte și amenințări, dar na, cine sunt eu până la urmă, că doar n-am făcut nimic după cum spun unii…

Eu chiar cred că ei au apreciat tot ce li s-a oferit, finanțele sunt sigură că au fost pe măsură și chiar cred că au vrut să spună că nu mai era cazul de acele metode de pe timpuri, toată lumea știe despre ce metode vorbesc. Am avut și eu parte de ele, adevărat fără bătăi, dar abuzurile verbale și psihologice au existat mereu.

Eu consider că totul este doar despre curajul de a vorbi deschis, fără rușine și frică de ceva sau de cineva.

Cât despre campioanele noastre, pe care normal că le apreciez și le-am avut model, aș putea spune că unele dintre ele au fost destul de superioare când vorbeau cu mine, cu o atitudine ușor arogantă, și asta mă făcea să mă simt atât de inferioară și nesemnificativă… Evident că nu puteam să spun nimic niciodată, nu pentru că nu aș fi putut, pur și simplu am preferat să mă focusez pe mine și să nu bag în seamă răutățile…

Știți cum este, când ai ceva de câștigat normal că nu spui adevărul și încerci să-l transformi sau să-l maschezi prin laude și recunoștință. Eu, dacă nu am nimic de câștigat, și știm cu toții la ce mă refer, nu am nimic de pierdut”, a scris Maria Holbură pe Facebook.

După ce Denisa Golgotă a făcut plângere oficială pentru hărțuire fizică și psihică, declarând că agresoarea: „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”, GOLAZO.ro a aflat că Sabrina Voinea este cea care a amenințat-o pe gimnastă.

Alte foste gimnaste au prins curaj și, sub protecția anonimatului, au făcut mărturisiri cutremurătoare despre antrenoarea Camelia Voinea, mama Sabrinei: „Am vrut să mă sinucid”, „Femeia asta e un monstru”

tensiuni gimnastica abuzuri maria holbura Patrick Kiens
