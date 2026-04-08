„A devenit lumina care ne va ghida” Staff-ul naționalei, mesaj scurt și emoționant pentru Mircea Lucescu

Staff-ul echipei naționale de fotbal a României a transmis, miercuri, un mesaj de recunoștință pentru Mircea Lucescu.

„Il Luce” s-a stins din viață marți, la 80 de ani, după 8 zile de internare în spital, iar oamenii cu care a lucrat din toamna lui 2024 și până în prezent au vorbit acum despre impactul pe care l-a avut colaborarea cu legendarul antrenor.

Staff-ul echipei naționale: „Fiecare interacțiune a fost ca o lecție de viață”

Lucescu a condus naționala pentru a doua oară în cariera sa, între august 2024 și aprilie 2026, iar echipa din spatele său a transmis acum un mesaj emoționant, după decesul fostului selecționer.

„Mesajul staff-ului Echipei Naționale:

Nu există cuvinte potrivite pentru a descrie durerea pe care o simțim în aceste momente. Fiecare interacțiune a fost ca o lecție de viață.

Pentru noi «Il Luce» nu s-a stins. A devenit lumina care ne va ghida pentru totdeauna pe noi și toate generațiile care vor urma în tricoul primei reprezentative.

Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihniți-vă în pace!”, a transmis staff-ul tehnic, pe pagina de Facebook a naționalei.

Lucescu, cel mai mare antrenor din istoria României

Palmaresul lui Lucescu este unul uluitor după o carieră care a traversat 6 decenii, începută în 1979, când încă activa ca jucător, și încheiată în 2026, în era modernă a fotbalului.

De-a lungul carierei a adunat nu mai puțin de 35 de trofee, ultimele în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev, fiind depășit doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson (49) și Pep Guardiola (40).

Trofeele câștigate de Mircea Lucescu

Dinamo - 1 titlu (1990), 2 Cupe (1986, 1990)

Rapid - 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Galatasaray - 1 titlu (2002), Supercupa Europei (2000)

Beșiktaș - 1 titlu (2003)

Shakhtar - 8 titluri (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 6 Cupe (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) 7 Supercupe (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Cupa UEFA (2009)

Zenit - 1 Supercupă (2016)

Dinamo Kiev - 1 titlu (2021), 1 Cupă (2021), 1 Supercupă (2020).

Il Luce este singurul tehnician din istorie care a câștigat trofee cu 7 formații diferite. Îl urmează alte 3 nume mari din fotbal: Bela Guttmann, Carlo Ancelotti, Ernst Happel și Jose Mourinho, care au ridicat trofee cu câte 6 echipe. Ancelotti l-ar putea egala în această vară, dacă va reuși să conducă Brazilia către a șasea Cupă Mondială.

