„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
„Rădoi să învețe să citească!” Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 17.10.2025, ora 14:29
alt-text Actualizat: 17.10.2025, ora 14:29
  • Rădoi l-a acuzat violent pe selecționer și a cerut ca el să dispară din fotbal pentru că înaintea meciului FCSB - Craiova l-a sunat pe Becali pentru a-i ura succes
  • Pentru GOLAZO.ro, Lucescu îi dă replica lui Mirel: “Dacă nu realizează că e nevoie și de relații personale în fotbal, atunci…”

Dispută la cel mai înalt nivel în fotbalul românesc, între antrenorul Universității Craiova, Mirel Rădoi și selecționerul României, Mircea Lucescu.

Primul a atacat tehnicianul oltenilor, motivul fiind dezvăluirea făcută de Gigi Becali: „M-a sunat Lucescu înainte de meciul cu Craiova și mi-a urat succes”.

Rădoi a izbucnit astăzi, la conferința de presă: „Chiar aici am primit un link... Nu am crezut, până când am verificat singur, că un selecționer al României poate avea o astfel de declarație, în care sună un alt patron și spune că și-ar dori ca o echipă să câștige în detrimentul celeilalte. Mi se pare șocant și mă rezum la asta.

Se pare că este ceva normal. Am primit link-ul, am citit. Nu am mai întâlnit așa ceva până în ziua de astăzi. Înțeleg că susții o echipă, dar nu poți să o faci așa, pe față, nu poți să ieși să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivați, când tu ai jucători și de la cealaltă echipă.

Dar mergem înainte. V-am spus, este încă un lucru pe care-l vom folosi ca motivație pentru jucători. Toate lucrurile astea nu vor face altceva decât să ne întărească.

Ca selecționer, nu mi-am permis nici măcar să sun jucătorii fără acordul cluburilor. Nu a existat așa ceva. Dar fiecare face cum crede”, a spus antrenorul Craiovei.

Mircea Lucescu îi răspunde lui Mirel Rădoi: „Să învețe să citească!”

GOLAZO.ro i-a solicitat un punct de vedere lui Mircea Lucescu. „Nu prea e nimic de comentat fiindcă Rădoi se pare că nu înțelege latura umană, cea personală, de care e nevoie în fotbal. Dar fiecare își demonstrează caracterul în funcție de reacțiile pe care le are la un moment dat”, a fost primul comentariu al lui Il Luce.

Apoi a continuat: „Ar fi culmea să nici măcar nu te mai saluți cu cineva pentru că apoi ești acuzat de ceva. Eu atunci am vorbit cu Becali într-o altă problemă, iar la final i-am spus succes, atâta tot. Dar pe Rădoi l-aș sfătui să învețe să citească sau să aibă răbdare să citească până la capăt, nu doar pe jumătate, fiindcă am spus despre el și Craiova că au demonstrat că acesta poate fi anul lor. S-a grăbit, așa cum probabil m-am grăbit și eu cu laudele la adresa lui. Atât, nu e cazul să comentez mai mult”.

Mircea Lucescu, 80 de ani, e la al doilea mandat ca selecționer al României, pe care l-a început în august 2024. Precedentul a fost între 1981 și 1986. Rădoi (44 de ani) a fost și el antrenorul primei reprezentative a României, între 2019 și 2021.

