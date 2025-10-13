România - Austria 1-0. Mircea Lucescu (80 de ani) a ținut un discurs în vestiarul naționalei după succesul obținut în fața naționalei lui Ralf Rangnick (67 de ani).

Unicul gol al partidei din preliminariile CM 2026 a fost reușit de Virgil Ghiță, în minutul 90+5.

Mircea Lucescu, discurs la finalul meciului: „Băieți inteligenți!”

După finalul partidei, selecționerul le-a transmis „tricolorilor” în vestiar că nu a mai văzut de mult timp o echipă care să domine așa cum au făcut-o ei cu Austria.

„O echipă cu băieți inteligenți. Ați jucat cu o inteligență extraordinară. Pe lângă tehnica și fizicul vostru, eu n-am văzut de mult o echipă care să domine așa ca noi, iar ei să nu aibă nicio ocazie. Ați închis tot, ați avut contraatacuri senzaționale.

A venit golul când trebuia, putea să vină mai devreme, dar e bine și așa. Bravo vouă! Vă felicit!”, le-a transmis Mircea Lucescu jucătorilor săi după meci.

În meciul de duminică cu Austria, „tricolorii” și-au creat drum spre poarta lui Schlager încă din primele minute, însă nu au reușit să finalizeze cu succes acțiunile.

Mihăilă a trimis o foarfecă superbă de la 16 metri, însă balonul a trecut puțin pe lângă poartă.

În minutul 60, a venit poate cea mai mare ocazie a meciului, un șut al lui Mihăilă, din cădere, care a lovit stâlpul porții lui Schlager.

Nouă minute mai târziu, Rațiu a scăpat excelent spre poartă, însă șutul său a fost bine anticipat de portar, care a respins incredibil în corner.

În minutul 90+5, cu o ultimă speranță, Ianis Hagi a centrat în careu, iar Virgil Ghiță a înscris super cu capul, la colțul lung, aducând toate cele trei puncte pentru „tricolori”.

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

