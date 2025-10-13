- România - Austria 1-0. Mircea Lucescu (80 de ani) a ținut un discurs în vestiarul naționalei după succesul obținut în fața naționalei lui Ralf Rangnick (67 de ani).
Unicul gol al partidei din preliminariile CM 2026 a fost reușit de Virgil Ghiță, în minutul 90+5.
Mircea Lucescu, discurs la finalul meciului: „Băieți inteligenți!”
După finalul partidei, selecționerul le-a transmis „tricolorilor” în vestiar că nu a mai văzut de mult timp o echipă care să domine așa cum au făcut-o ei cu Austria.
„O echipă cu băieți inteligenți. Ați jucat cu o inteligență extraordinară. Pe lângă tehnica și fizicul vostru, eu n-am văzut de mult o echipă care să domine așa ca noi, iar ei să nu aibă nicio ocazie. Ați închis tot, ați avut contraatacuri senzaționale.
A venit golul când trebuia, putea să vină mai devreme, dar e bine și așa. Bravo vouă! Vă felicit!”, le-a transmis Mircea Lucescu jucătorilor săi după meci.
În meciul de duminică cu Austria, „tricolorii” și-au creat drum spre poarta lui Schlager încă din primele minute, însă nu au reușit să finalizeze cu succes acțiunile.
Mihăilă a trimis o foarfecă superbă de la 16 metri, însă balonul a trecut puțin pe lângă poartă.
Galerie foto (9 imagini)
În minutul 60, a venit poate cea mai mare ocazie a meciului, un șut al lui Mihăilă, din cădere, care a lovit stâlpul porții lui Schlager.
Nouă minute mai târziu, Rațiu a scăpat excelent spre poartă, însă șutul său a fost bine anticipat de portar, care a respins incredibil în corner.
În minutul 90+5, cu o ultimă speranță, Ianis Hagi a centrat în careu, iar Virgil Ghiță a înscris super cu capul, la colțul lung, aducând toate cele trei puncte pentru „tricolori”.
Clasamentul grupei H
|Echipă
|Meciuri
|Gol.
|Punctaj
|1. Austria
|6
|19-3 (+16)
|15
|2. Bosnia
|6
|13-5 (+8)
|13
|3. România
|6
|11-6 (+5)
|10
|4. Cipru
|7
|11-9 (+2)
|8
|5. San Marino
|7
|1-32 (-31)
|0
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).