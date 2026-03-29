Andrei Rațiu
„Asta a fost, nimic mai mult" Un fost selecționer îi ia apărarea celui mai criticat „tricolor" din meciul cu Turcia

alt-text Publicat: 29.03.2026, ora 12:35
alt-text Actualizat: 29.03.2026, ora 12:41
  • Cosmin Contra (50 de ani), fost selecționer al naționalei României, i-a luat apărarea lui Andrei Rațiu (27 de ani), după toate criticile apărute în urma evoluției sale din meciul cu Turcia, scor 0-1.

Andrei Rațiu a fost criticat dur după barajul pierdut cu Turcia, fiind considerat vinovat la golul marcat de Ferdi Kadioglu în minutul 53, care a decis soarta partidei.

Printre cei care l-au taxat pe fundașul lui Rayo Vallecano se numără Mihai Stoica, oficial de la FCSB, antrenorul Marius Șumudică, dar și selecționerul Mircea Lucescu.

Cosmin Contra, despre Rațiu: „A prins o zi proastă

Cosmin Contra, în prezent antrenor la formația qatareză Al-Arabi, i-a luat apărarea lui Andrei Rațiu, după toate criticile care i-au fost adresate fundașului.

„A prins o zi proastă și nimic mai mult. Au fost meciuri la națională când a jucat foarte bine și nimeni nu a spus lucrul acesta.

Nu e vorba că are două atitudini diferite, una la club și alta la națională. Ar trebui să-l întrebați pe el dacă este mai relaxat atunci când vine la lot. Eu nu cred”, a spus Cosmin Contra, potrivit digisport.ro.

Cosmin Contra a mai adăugat că nu a fost impresionat de echipa Turciei, chiar dacă gazdele au dominat jocul.

„Diferența nu a fost atât de mare, doar că ei au fost mai buni. Ne-au dominat ca joc, au fost peste noi. Au fost multe momente în care nu am ieșit din jumătatea noastră. Am făcut o greșeală, chiar dacă am stat foarte bine defensiv.

Am fost bine organizați defensiv, dar am pus prea puține probleme în atac. Am avut fazele lui Ianis Hagi și Nicolae Stanciu, atât. Nici ei nu au avut foarte multe ocazii, dar au dat un gol”.

73 de selecții
și 7 goluri a reușit Cosmin Contra pentru naționala României

Cosmin Contra: „La acea fază, cred că a fost greșeala ambilor

Contra a analizat și faza în care Ferdi Kadioglu a înscris unicul gol al Turciei. Antrenorul e de părere că atât Dennis Man, cât și Andrei Rațiu sunt vinovați.

„Dacă te uiți la meci, pare că s-a pregătit ca jucătorii noștri să vină cu oamenii de pe partea lor. Deci Man să vină cu fundașul stânga (n.r. Ferdi Kadioglu).

Și Rațiu să stea cu Yildiz. La acea fază, cred că a fost greșeala ambilor. Dennis Man l-a pierdut din marcaj pe fundașul stânga, care face o demarcare în interior, iar Rațiu trebuia să strângă acolo.

Ca fundaș dreapta trebuie să strângi, să nu fie spațiul acela între fundașii centrali și fundașul dreapta. Depinde și cum s-a pregătit meciul și ce a cerut selecționerul. Totuși, cred că a fost greșeala ambilor.

Ca antrenor, din punct de vedere tactic, îți dorești mereu ca fundașul lateral să strângă. Dacă domnul Lucescu a spus că Rațiu a fost vinovat, înseamnă că a știut ceea ce i-a cerut”, a mai precizat Cosmin Contra.

Pentru România urmează amicalul de marți cu Slovacia, în deplasare, de la ora 21:45. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

