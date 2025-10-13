„O revanșă personală” Psihologii sportivi au analizat cum vor afecta vestiarul declarațiile lui Lucescu: „Nu mai e vorba de diplomație sau tact”
Mircea Lucescu (foto: Raed Krishan)
Nationala

„O revanșă personală” Psihologii sportivi au analizat cum vor afecta vestiarul declarațiile lui Lucescu: „Nu mai e vorba de diplomație sau tact”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 13.10.2025, ora 18:14
alt-text Actualizat: 13.10.2025, ora 18:25
  • România a învins dramatic Austria cu 1-0, în preliminariile CM 2026, iar selecționerul Mircea Lucescu a spus că victoria îi aparține.
  • Psihologii sportivi Andreas Hniatiuc și Silviu Ioniță au analizat pentru GOLAZO.ro ce impact poate avea asupra jucătorilor declarația lui Lucescu: „Victoria e în primul rând a mea”

România a învins dramatic Austria cu 1-0, în ultima secundă, prin golul lui Virgil Ghiță, și a reintrat în lupta pentru locul 2 din grupa preliminariilor CM 2026.

Stanciu și Marin pierd primul „11”? Ciprian Marica spune că doi jucători ar putea să le ia locul: „Au arătat că vrăjeala asta nu stă în picioare”
Citește și
Stanciu și Marin pierd primul „11”? Ciprian Marica spune că doi jucători ar putea să le ia locul: „Au arătat că vrăjeala asta nu stă în picioare”
Citește mai mult
Stanciu și Marin pierd primul „11”? Ciprian Marica spune că doi jucători ar putea să le ia locul: „Au arătat că vrăjeala asta nu stă în picioare”

O victorie muncită, dar și una care a reaprins discuțiile despre stilul de leadership al lui Mircea Lucescu.

La finalul partidei, selecționerul și-a revendicat meritele fără ezitare:

Victoria asta e în primul rând a mea, pentru că am pregătit meciul așa cum trebuie. Și pe urmă, e victoria jucătorilor împreună cu mine. Nimic nu e întâmplător pe teren. Totul vine în urma unei gândiri foarte serioase”.

Veteranul Alex Chipciu (36 de ani), folosit fundaș stânga în locul titularului Nicușor Bancu, suspendat, a confirmat că Mircea Lucescu a analizat în cele mai mici detalii jocul Austriei: „I-am visat!”.

Contrastul devine însă evident dacă ne uităm la partida din septembrie, 2-2 cu Cipru, la Limassol. Atunci, de la 2-0 pentru România, „tricolorii” au fost egalați, iar selecționerul și-a îndreptat critica spre portarul Horațiu Moldovan și către câțiva jucători, fără a-i nominaliza.

„Aveam 2-0, puteam să controlăm jocul. Cineva, câțiva, au decis să joace altfel. Am jucat așa cum nu trebuia și am pierdut puncte.

Moldovan este total responsabil la golul al doilea cu Cipru. Nu avea voie să facă așa ceva, să scoată echipa și să joace minge lungă. Putea să țină mingea, iar ciprioții să nu o vadă până la sfârșit”, a răbufnit Mircea Lucescu.

Andreas Hniatiuc: „E o declarație atipică pentru un sport de echipă

Însă specialiștii în psihologia sportivă consultați de GOLAZO.ro văd lucrurile puțin diferit.

Andreas Hniatiuc, președintele Asociației pentru Psihologia Sportului, apreciază că declarația lui Lucescu, deși atipică pentru un sport de echipă, nu pune în pericol moralul vestiarului.

„Acum la echipa națională există o stare de euforie după victoria muncită și meritată cu Austria. Într-adevăr, e o declarație atipică pentru un sport de echipă, unde se spune «Echipa câștigă, echipa pierde!».

„Și Mourinho ar fi spus la fel”

Hniatiuc subliniază că, dincolo de tonul autoritar, Lucescu a reușit ceva ce România nu mai făcuse de mult: să câștige în ultimele minute.

„N-am văzut de foarte mult timp echipa națională luptând până în ultimul minut și câștigând în minutul 95. De obicei, noi pierdeam atunci.

Nu cred însă că, prin experiența pe care o are Mircea Lucescu, egoul pe care îl are și cu care, probabil, că jucătorii sunt obișnuiți afectează atmosfera din vestiar”, a explicat Andreas Hniatiuc.

Psihologul merge chiar mai departe cu o comparație interesantă: „Sunt convins că și Mourinho ar fi spus la fel. Dacă altcineva ar fi spus ce a spus Lucescu, percepția ar fi fost complet diferită.

Dar Lucescu are o personalitate și o greutate care fac ca echipa să accepte acest tip de discurs. Chiar cred că acest meci a fost pregătit în cele mai mici detalii și toate informațiile au fost puse la dispoziție de Mircea Lucescu și de staff-ul tehnic. N-au analizat jucătorii Austria”.

Silviu Ioniță: „Reacția lui Lucescu e o revanșă personală față de toți criticii lui

Fostul psiholog al echipei naționale la EURO 2016, Silviu Ioniță, consideră că afirmația lui Mircea Lucescu „Victoria e în primul rând a mea” trebuie înțeleasă în contextul presiunii uriașe la care selecționerul a fost de la începutul campaniei de calificare la CM 2026.

„Încă de la începutul mandatului său, discursul din jurul echipei a fost mai puțin centrat pe jucători, cum era înainte, și mai mult pe Mircea Lucescu.

E cel mai titrat antrenor român, toată lumea l-a așteptat ca pe salvatorul care ne va duce din nou la Mondiale după 28 de ani. Presiunea a fost uriașă”.

Vestiarul îl poate urma pe selecționer”

Specialistul crede că reacția lui Lucescu după victoria cu Austria a fost una de autodefensivă, dar și de orgoliu personal.

„Practic, în discursul său, Mircea Lucescu se apără sau atacă. A fost atacat personal înainte de meci, iar această replică «Victoria e a mea» e, de fapt, o victorie personală și o revanșă față de toți criticii lui. Nu mai e vorba de diplomație sau de tact”, a precizat psihologul Silviu Ioniță.

Totuși, acesta crede că un astfel de discurs poate avea și efecte pozitive în interiorul echipei.

„Vestiarul se poate uni în jurul unui antrenor care iese în față. Nu văd neapărat o problemă aici.

De multe ori, când un antrenor e atacat de presă, el poate folosi asta pentru a-și strânge echipa: «Uitați ce se spune despre mine, despre noi!» Devine o pavăză între echipă și exterior”, consideră Silviu Ioniță.

Polemica legată de potrivirea lui Lucescu la națională e veche, dar jucătorii au răspuns prin atitudine și prin victorie. Asta arată că, deocamdată, vestiarul este cu el - Silviu Ioniță, fost psiholg al naționalei României

Fostul psiholog al naționalei amintește că și antrenorii anteriori, Mirel Rădoi și Edi Iordănescu, au procedat similar, dar invers: își asumau public totul pentru a proteja jucătorii.

„Rădoi și Iordănescu își luau vina asupra lor, tocmai pentru a-i proteja pe jucători. Mircea Lucescu merge pe altă strategie: atrage atenția asupra lui pentru a elibera presiunea de pe vestiar”.

Citește și

„N-am văzut de mult așa ceva!” VIDEO. Imagini fabuloase din vestiar: ce le-a transmis Lucescu „tricolorilor” după victoria cu Austria
Nationala
16:26
„N-am văzut de mult așa ceva!” VIDEO. Imagini fabuloase din vestiar: ce le-a transmis Lucescu „tricolorilor” după victoria cu Austria
Citește mai mult
„N-am văzut de mult așa ceva!” VIDEO. Imagini fabuloase din vestiar: ce le-a transmis Lucescu „tricolorilor” după victoria cu Austria
Lucescu, la fel ca Mourinho  Detaliul observat de Gică Popescu după meciul cu Austria: „A fost o strategie! A vrut să preia presiunea asupra sa”
Nationala
13:06
Lucescu, la fel ca Mourinho Detaliul observat de Gică Popescu după meciul cu Austria: „A fost o strategie! A vrut să preia presiunea asupra sa”
Citește mai mult
Lucescu, la fel ca Mourinho  Detaliul observat de Gică Popescu după meciul cu Austria: „A fost o strategie! A vrut să preia presiunea asupra sa”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
Renault încearcă cu Dacia încă o revoluție spectaculoasă în industria auto, dedicată orașelor aglomerate unde faci puțini kilometri pe zi. „De data aceasta va fi mai greu decât cu Logan, se bate cu China”
austria mircea lucescu romania cm 2026 preliminarii cm 2026 psihologi andreas hniatiuc
Știrile zilei din sport
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
Superliga
13.10
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
Citește mai mult
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
Campionatul Mondial
13.10
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un titular din Liga 1!
Citește mai mult
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
Vor Cupa Mondială în 2030!  Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal 
Campionatul Mondial
13.10
Vor Cupa Mondială în 2030! Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal
Citește mai mult
Vor Cupa Mondială în 2030!  Planul incredibil care le-ar putea aduce marele trofeu! Un singur eșec: Lamine Yamal 
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Nationala
13.10
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Citește mai mult
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Trei ani ratați la națională Episoadele controversate ale pariului făcut de Mircea Lucescu la victoria cu Austria
Trei ani ratați la națională Episoadele controversate ale pariului făcut de Mircea Lucescu la victoria cu Austria
22:31
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
„Nici pentru 10 mil. € nu mă întorc!” Dan Petrescu, despre problemele de sănătate și ultimele oferte: „Fac ce n-am făcut toată viața”
22:16
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un titular din Liga 1!
Surpriză imensă la CM 2026 E cea mai mică țară din istorie care merge la Mondiale! Calificare cu un  titular din Liga 1!  
19:55
„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni” Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?”
„M-a luat lumea la mișto! Sunt un nimeni”  Petrescu a rupt tăcerea! Ce spune despre Ianis Hagi și Dragomir: „Chiar nu vede nimeni asta!?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Top stiri din sport
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
Nationala
13.10
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță: „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
Citește mai mult
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Nationala
13.10
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Citește mai mult
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
Nationala
13.10
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria. S-a viralizat imediat!
Citește mai mult
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Europa League
13.10
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Citește mai mult
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 19 rapid 9 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share