„O revanșă personală” Psihologii sportivi au analizat cum vor afecta vestiarul declarațiile lui Lucescu: „Nu mai e vorba de diplomație sau tact”

România a învins dramatic Austria cu 1-0, în preliminariile CM 2026, iar selecționerul Mircea Lucescu a spus că victoria îi aparține.

Psihologii sportivi Andreas Hniatiuc și Silviu Ioniță au analizat pentru GOLAZO.ro ce impact poate avea asupra jucătorilor declarația lui Lucescu: „Victoria e în primul rând a mea”

România a învins dramatic Austria cu 1-0, în ultima secundă, prin golul lui Virgil Ghiță, și a reintrat în lupta pentru locul 2 din grupa preliminariilor CM 2026.

O victorie muncită, dar și una care a reaprins discuțiile despre stilul de leadership al lui Mircea Lucescu.

La finalul partidei, selecționerul și-a revendicat meritele fără ezitare:

„Victoria asta e în primul rând a mea, pentru că am pregătit meciul așa cum trebuie. Și pe urmă, e victoria jucătorilor împreună cu mine. Nimic nu e întâmplător pe teren. Totul vine în urma unei gândiri foarte serioase”.

Veteranul Alex Chipciu (36 de ani), folosit fundaș stânga în locul titularului Nicușor Bancu, suspendat, a confirmat că Mircea Lucescu a analizat în cele mai mici detalii jocul Austriei: „I-am visat!”.

Contrastul devine însă evident dacă ne uităm la partida din septembrie, 2-2 cu Cipru, la Limassol. Atunci, de la 2-0 pentru România, „tricolorii” au fost egalați, iar selecționerul și-a îndreptat critica spre portarul Horațiu Moldovan și către câțiva jucători, fără a-i nominaliza.

„Aveam 2-0, puteam să controlăm jocul. Cineva, câțiva, au decis să joace altfel. Am jucat așa cum nu trebuia și am pierdut puncte.

Moldovan este total responsabil la golul al doilea cu Cipru. Nu avea voie să facă așa ceva, să scoată echipa și să joace minge lungă. Putea să țină mingea, iar ciprioții să nu o vadă până la sfârșit”, a răbufnit Mircea Lucescu.

Andreas Hniatiuc: „E o declarație atipică pentru un sport de echipă”

Însă specialiștii în psihologia sportivă consultați de GOLAZO.ro văd lucrurile puțin diferit.

Andreas Hniatiuc, președintele Asociației pentru Psihologia Sportului, apreciază că declarația lui Lucescu, deși atipică pentru un sport de echipă, nu pune în pericol moralul vestiarului.

„Acum la echipa națională există o stare de euforie după victoria muncită și meritată cu Austria. Într-adevăr, e o declarație atipică pentru un sport de echipă, unde se spune «Echipa câștigă, echipa pierde!».

„Și Mourinho ar fi spus la fel”

Hniatiuc subliniază că, dincolo de tonul autoritar, Lucescu a reușit ceva ce România nu mai făcuse de mult: să câștige în ultimele minute.

„N-am văzut de foarte mult timp echipa națională luptând până în ultimul minut și câștigând în minutul 95. De obicei, noi pierdeam atunci.

Nu cred însă că, prin experiența pe care o are Mircea Lucescu, egoul pe care îl are și cu care, probabil, că jucătorii sunt obișnuiți afectează atmosfera din vestiar”, a explicat Andreas Hniatiuc.

Psihologul merge chiar mai departe cu o comparație interesantă: „Sunt convins că și Mourinho ar fi spus la fel. Dacă altcineva ar fi spus ce a spus Lucescu, percepția ar fi fost complet diferită.

Dar Lucescu are o personalitate și o greutate care fac ca echipa să accepte acest tip de discurs. Chiar cred că acest meci a fost pregătit în cele mai mici detalii și toate informațiile au fost puse la dispoziție de Mircea Lucescu și de staff-ul tehnic. N-au analizat jucătorii Austria”.

Silviu Ioniță: „Reacția lui Lucescu e o revanșă personală față de toți criticii lui“

Fostul psiholog al echipei naționale la EURO 2016, Silviu Ioniță, consideră că afirmația lui Mircea Lucescu „Victoria e în primul rând a mea” trebuie înțeleasă în contextul presiunii uriașe la care selecționerul a fost de la începutul campaniei de calificare la CM 2026.

„Încă de la începutul mandatului său, discursul din jurul echipei a fost mai puțin centrat pe jucători, cum era înainte, și mai mult pe Mircea Lucescu.

E cel mai titrat antrenor român, toată lumea l-a așteptat ca pe salvatorul care ne va duce din nou la Mondiale după 28 de ani. Presiunea a fost uriașă”.

„Vestiarul îl poate urma pe selecționer”

Specialistul crede că reacția lui Lucescu după victoria cu Austria a fost una de autodefensivă, dar și de orgoliu personal.

„Practic, în discursul său, Mircea Lucescu se apără sau atacă. A fost atacat personal înainte de meci, iar această replică «Victoria e a mea» e, de fapt, o victorie personală și o revanșă față de toți criticii lui. Nu mai e vorba de diplomație sau de tact” , a precizat psihologul Silviu Ioniță.

Totuși, acesta crede că un astfel de discurs poate avea și efecte pozitive în interiorul echipei.

„Vestiarul se poate uni în jurul unui antrenor care iese în față. Nu văd neapărat o problemă aici.

De multe ori, când un antrenor e atacat de presă, el poate folosi asta pentru a-și strânge echipa: «Uitați ce se spune despre mine, despre noi!» Devine o pavăză între echipă și exterior”, consideră Silviu Ioniță.

Polemica legată de potrivirea lui Lucescu la națională e veche, dar jucătorii au răspuns prin atitudine și prin victorie. Asta arată că, deocamdată, vestiarul este cu el - Silviu Ioniță, fost psiholg al naționalei României

Fostul psiholog al naționalei amintește că și antrenorii anteriori, Mirel Rădoi și Edi Iordănescu, au procedat similar, dar invers: își asumau public totul pentru a proteja jucătorii.

„Rădoi și Iordănescu își luau vina asupra lor, tocmai pentru a-i proteja pe jucători. Mircea Lucescu merge pe altă strategie: atrage atenția asupra lui pentru a elibera presiunea de pe vestiar”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport