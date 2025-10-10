Cine apără cu Austria? Mircea Lucescu l-a urecheat pe Ionuț Radu pentru gafa din amicalul cu Moldova: „I-am reproșat. Vom vedea care e situația”

ROMÂNIA - MOLDOVA 2-1. Mircea Lucescu (80 de ani) a criticat arbitrajul și a vorbit și despre gafa comisă de Ionuț Radu (28 de ani) la golul oaspeților.

Selecționerul a menționat că nu a decis încă cine va fi în poartă la meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026, programat duminică, de la ora 21:45, și transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Selecționerul României este convins că „tricolorii” ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de pedeapsă.

Il Luce l-a urecheat și pe portarul Ionuț Radu, căruia i-a reproșat faptul că ar fi trebuit să respingă mingea peste bară la autogolul din minutul 38.

ROMÂNIA - MOLDOVA 2-1 . Mircea Lucescu: „Radu trebuia să arunce mingea peste bară”

„Cred că a fost un penalty clar și a fost și un fault la portar, chiar dacă Radu a greșit.

I-am și reproșat. În mod normal, sub presiune, trebuia să joace mingea cu mâna peste, să arunce peste bară”, a spus Mircea Lucescu la Prima TV.

Mircea Lucescu, despre Ionuț Radu: „E un portar care și-a demonstrat valoarea”

Întrebat dacă Ionuț Radu va fi în poartă și la meciul de duminică cu Austria, Lucescu a răspuns:

„Vom vedea care este situația, trebuie să discutăm cu el. Eu i-am reproșat la pauză că ar fi trebuit să ia o altă decizie în momentul când a văzut că este atacat. Dar în rest s-a comportat bine.

E un portar care și-a demonstrat valoarea în campionatul Italiei, pe urmă în campionatul Spanie. Deci este un portar cu foarte multă experiență și cu valoare”.

Ionuț Radu, despre autogolul său: „ M-a lovit peste antebraț”

În minutul 38 al partidei de pe Arena Națională, la 1-0 în favoarea României, Ionuț Radu a scăpat balonul în poartă, după un duel în careul mic cu Daniel Dumbrăvanu, fotbalistul celor de la FC Voluntari.

Portarul susține că a fost lovit peste antebraț, iar „centralul” partidei ar fi trebuit să fluiere fault în atac.

„A fost o minge foarte înaltă acolo. Jucătorul lor nu avea mari șanse să ajungă acolo cu capul, m-a lovit peste antebraț și e normal că am pierdut mingea din mână pentru că nu aveam cum s-o țin.

Am vorbit cu arbitrul, mi-a zis că a crezut că atacantul a dat în minge, dar nu a văzut bine faza ”, a declarat Ionuț Radu la Prima TV.

Pentru România urmează meciul cu Austria de duminică, de la ora 21:45, în cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

