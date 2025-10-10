Cine apără cu Austria? Mircea Lucescu l-a urecheat pe Ionuț Radu pentru gafa din amicalul cu Moldova: „I-am reproșat. Vom vedea care e situația”

- ROMÂNIA - MOLDOVA 2-1. Mircea Lucescu (80 de ani) a criticat arbitrajul și a vorbit și despre gafa comisă de Ionuț Radu (28 de ani) la golul oaspeților.
- Selecționerul a menționat că nu a decis încă cine va fi în poartă la meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026, programat duminică, de la ora 21:45, și transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Selecționerul României este convins că „tricolorii” ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de pedeapsă.
Il Luce l-a urecheat și pe portarul Ionuț Radu, căruia i-a reproșat faptul că ar fi trebuit să respingă mingea peste bară la autogolul din minutul 38.
ROMÂNIA - MOLDOVA 2-1. Mircea Lucescu: „Radu trebuia să arunce mingea peste bară”
„Cred că a fost un penalty clar și a fost și un fault la portar, chiar dacă Radu a greșit.
I-am și reproșat. În mod normal, sub presiune, trebuia să joace mingea cu mâna peste, să arunce peste bară”, a spus Mircea Lucescu la Prima TV.
Galerie foto (9 imagini)
Mircea Lucescu, despre Ionuț Radu: „E un portar care și-a demonstrat valoarea”
Întrebat dacă Ionuț Radu va fi în poartă și la meciul de duminică cu Austria, Lucescu a răspuns:
„Vom vedea care este situația, trebuie să discutăm cu el. Eu i-am reproșat la pauză că ar fi trebuit să ia o altă decizie în momentul când a văzut că este atacat. Dar în rest s-a comportat bine.
E un portar care și-a demonstrat valoarea în campionatul Italiei, pe urmă în campionatul Spanie. Deci este un portar cu foarte multă experiență și cu valoare”.
Ionuț Radu, despre autogolul său: „M-a lovit peste antebraț”
În minutul 38 al partidei de pe Arena Națională, la 1-0 în favoarea României, Ionuț Radu a scăpat balonul în poartă, după un duel în careul mic cu Daniel Dumbrăvanu, fotbalistul celor de la FC Voluntari.
Portarul susține că a fost lovit peste antebraț, iar „centralul” partidei ar fi trebuit să fluiere fault în atac.
„A fost o minge foarte înaltă acolo. Jucătorul lor nu avea mari șanse să ajungă acolo cu capul, m-a lovit peste antebraț și e normal că am pierdut mingea din mână pentru că nu aveam cum s-o țin.
Am vorbit cu arbitrul, mi-a zis că a crezut că atacantul a dat în minge, dar nu a văzut bine faza”, a declarat Ionuț Radu la Prima TV.
- Pentru România urmează meciul cu Austria de duminică, de la ora 21:45, în cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.