Cine apără cu Austria? Mircea Lucescu l-a urecheat pe Ionuț Radu pentru gafa din amicalul cu Moldova: „I-am reproșat. Vom vedea care e situația” +9 foto
Mircea Lucescu/ Foto: sportpictures.eu
Nationala

Cine apără cu Austria? Mircea Lucescu l-a urecheat pe Ionuț Radu pentru gafa din amicalul cu Moldova: „I-am reproșat. Vom vedea care e situația”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.10.2025, ora 10:24
alt-text Actualizat: 10.10.2025, ora 10:27
  • ROMÂNIA - MOLDOVA 2-1. Mircea Lucescu (80 de ani) a criticat arbitrajul și a vorbit și despre gafa comisă de Ionuț Radu (28 de ani) la golul oaspeților.
  • Selecționerul a menționat că nu a decis încă cine va fi în poartă la meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026, programat duminică, de la ora 21:45, și transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Selecționerul României este convins că „tricolorii” ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de pedeapsă.

Il Luce l-a urecheat și pe portarul Ionuț Radu, căruia i-a reproșat faptul că ar fi trebuit să respingă mingea peste bară la autogolul din minutul 38.

Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are  „calități deosebite”
Citește și
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are „calități deosebite”
Citește mai mult
Lucescu, încântat de noua generație Jucătorul despre care selecționerul a spus că are  „calități deosebite”

ROMÂNIA - MOLDOVA 2-1. Mircea Lucescu: „Radu trebuia să arunce mingea peste bară”

„Cred că a fost un penalty clar și a fost și un fault la portar, chiar dacă Radu a greșit.

I-am și reproșat. În mod normal, sub presiune, trebuia să joace mingea cu mâna peste, să arunce peste bară”, a spus Mircea Lucescu la Prima TV.

Autogolul lui Ionuț Radu în România - Moldova
Autogolul lui Ionuț Radu în România - Moldova

Galerie foto (9 imagini)

Autogolul lui Ionuț Radu în România - Moldova Autogolul lui Ionuț Radu în România - Moldova Autogolul lui Ionuț Radu în România - Moldova Autogolul lui Ionuț Radu în România - Moldova Autogolul lui Ionuț Radu în România - Moldova
+9 Foto
labels.photo-gallery

Mircea Lucescu, despre Ionuț Radu: „E un portar care și-a demonstrat valoarea”

Întrebat dacă Ionuț Radu va fi în poartă și la meciul de duminică cu Austria, Lucescu a răspuns:

„Vom vedea care este situația, trebuie să discutăm cu el. Eu i-am reproșat la pauză că ar fi trebuit să ia o altă decizie în momentul când a văzut că este atacat. Dar în rest s-a comportat bine.

E un portar care și-a demonstrat valoarea în campionatul Italiei, pe urmă în campionatul Spanie. Deci este un portar cu foarte multă experiență și cu valoare”.

Ionuț Radu, despre autogolul său: „M-a lovit peste antebraț”

În minutul 38 al partidei de pe Arena Națională, la 1-0 în favoarea României, Ionuț Radu a scăpat balonul în poartă, după un duel în careul mic cu Daniel Dumbrăvanu, fotbalistul celor de la FC Voluntari.

Portarul susține că a fost lovit peste antebraț, iar „centralul” partidei ar fi trebuit să fluiere fault în atac.

„A fost o minge foarte înaltă acolo. Jucătorul lor nu avea mari șanse să ajungă acolo cu capul, m-a lovit peste antebraț și e normal că am pierdut mingea din mână pentru că nu aveam cum s-o țin.

Am vorbit cu arbitrul, mi-a zis că a crezut că atacantul a dat în minge, dar nu a văzut bine faza”, a declarat Ionuț Radu la Prima TV.

  • Pentru România urmează meciul cu Austria de duminică, de la ora 21:45, în cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

FOTO. România - Moldova 2-1

România - Moldova, meci amical (8)
România - Moldova, meci amical (8)

Galerie foto (32 imagini)

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
+32 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Imnul României în amicalul cu Moldova

Citește și

„O legendă” Reacție oficială » Ce a spus vicepreședintele lui Eyupspor despre venirea lui Gică Hagi
Superliga
09:25
„O legendă” Reacție oficială » Ce a spus vicepreședintele lui Eyupspor despre venirea lui Gică Hagi
Citește mai mult
„O legendă” Reacție oficială » Ce a spus vicepreședintele lui Eyupspor despre venirea lui Gică Hagi
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
Nationala
09:02
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
Citește mai mult
„Vreți să ne ferim de voi?” Selecționerul Moldovei a vorbit de agresivitatea jucătorilor săi: „Credeți că le-am spus să-i dea peste picioare lui Hagi?”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
Un muzeu cum nu există în România. Cum își văd polonezii un moment extraordinar din istoria lor, vizitat și de Dalai Lama. „O experiență 3D, mesajul nostru de speranță. Să te predai nu este o soluție”
mircea lucescu meci amical romania Ionut Radu moldova
Știrile zilei din sport
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Superliga
16:04
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Citește mai mult
RMN pentru titularul de la FCSB Elias Charalambous confirmă accidentarea jucătorului + ce spune despre naționala României
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Superliga
09:00
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
Citește mai mult
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Nationala
14:52
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Citește mai mult
„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Nationala
14:31
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Citește mai mult
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:34
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului îl contrazice: „Așa mi-a spus!”
Răzvan Marin poate juca sau nu? Mircea Lucescu spune că e accidentat, tatăl jucătorului  îl contrazice: „Așa mi-a spus!”
17:58
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul + Care a fost reacția fanilor
Cine cântă imnul la meciul cu Austria FRF a făcut anunțul  + Care a fost reacția fanilor 
17:44
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide, simbolul celor de la UTA, a decedat
Doliu în fotbalul arădean Flavius Domide , simbolul celor de la UTA, a decedat
16:10
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
Zid în jurul Israelului 16 agenți Mossad păzesc naționala în Norvegia. Măsuri de protecție fără precedent » Gestul unic făcut de selecționer la conferință
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Top stiri din sport
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Nationala
13:56
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria: „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Citește mai mult
Planul lui Lucescu Selecționerul știe cum poate să anihileze Austria : „Trebuie să profităm de slăbiciunea asta” » Ce l-a șocat la adversari
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Nationala
12:28
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Citește mai mult
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Campionatul Mondial
10:59
„România, țara care urăște Kosovo” Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Citește mai mult
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”
Superliga
09:36
Vassaras l-a uimit pe Stoica Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA: „Eram pornit pe el”
Citește mai mult
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el”

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 22 rapid 14 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share