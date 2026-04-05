Imagini emoționante în Giulești FOTO. Scaunul obișnuit al lui Lucescu de la VIP, lăsat liber la Rapid - U Cluj

Imagini emoționante în Giulești. Scaunul pe care stătea de obicei Mircea Lucescu (80 de ani) a fost lăsat liber în această seară, la partida dintre Rapid și Universitatea Cluj.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat în ultimele zile. Acesta a fost mutat la secția Terapie Intensivă a Spitalului Universitar din București.

Scaunul lui Mircea Lucescu, lăsat neocupat în Giulești

La partida dintre Rapid și Universitatea Cluj, scaunul pe care obișnuia să stea Mircea Lucescu în Giulești nu a fost ocupat de nimeni.

Prezent la multe meciuri pe Giulești în perioada în care a fost selecționer al României, Mircea Lucescu obișnuia să urmărească partidele alături de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, și de Anghel Iordănescu, fost selecționer.

Mihai Stoichiță și Anghel Iordănescu au fost prezenți în Giulești, iar scaunul dintre cei doi, cel pe care stătea Lucescu, a fost lăsat liber.

Anghel Iordănescu, Mircea Lucescu și Mihai Stoichiță, la Rapid - Farul Constanța, meci disputat pe 4 octombrie 2025 FOTO: Sport Pictures

Comunicatul Spitalului Universitar, după ce Lucescu a fost mutat la Terapie Intensivă

Duminică dimineață, Spitalul Universitar a emis un comunicat de presă în care anunța că starea lui Lucescu este gravă:

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”.

