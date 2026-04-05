Imagini emoționante în Giulești FOTO. Scaunul obișnuit al lui Lucescu de la VIP, lăsat liber la Rapid - U Cluj
Imagini emoționante în Giulești FOTO. Scaunul obișnuit al lui Lucescu de la VIP, lăsat liber la Rapid - U Cluj

alt-text Publicat: 05.04.2026, ora 22:25
  • Imagini emoționante în Giulești. Scaunul pe care stătea de obicei Mircea Lucescu (80 de ani) a fost lăsat liber în această seară, la partida dintre Rapid și Universitatea Cluj.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat în ultimele zile. Acesta a fost mutat la secția Terapie Intensivă a Spitalului Universitar din București.

Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Scaunul lui Mircea Lucescu, lăsat neocupat în Giulești

La partida dintre Rapid și Universitatea Cluj, scaunul pe care obișnuia să stea Mircea Lucescu în Giulești nu a fost ocupat de nimeni.

Scaunul lui Lucescu din Giulești a rămas neocupat la Rapid - U Cluj. Capturi Prima Sport
Scaunul lui Lucescu din Giulești a rămas neocupat la Rapid - U Cluj. Capturi Prima Sport

Prezent la multe meciuri pe Giulești în perioada în care a fost selecționer al României, Mircea Lucescu obișnuia să urmărească partidele alături de Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, și de Anghel Iordănescu, fost selecționer.

Mihai Stoichiță și Anghel Iordănescu au fost prezenți în Giulești, iar scaunul dintre cei doi, cel pe care stătea Lucescu, a fost lăsat liber.

Anghel Iordănescu, Mircea Lucescu și Mihai Stoichiță, la Rapid - Farul Constanța, meci disputat pe 4 octombrie 2025 FOTO: Sport Pictures

Comunicatul Spitalului Universitar, după ce Lucescu a fost mutat la Terapie Intensivă

Duminică dimineață, Spitalul Universitar a emis un comunicat de presă în care anunța că starea lui Lucescu este gravă:

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”.

Mladinovici, gest superb FOTO: Cum a fost surprins arbitrul partidei dintre Farul și Unirea Slobozia la pauză
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
REPORTAJ O comunitate, în fața unei decizii: desființarea păcănelelor.  „Sunteți mame și nu spuneți nimic. Acceptați jocurile de noroc” vs. „Trebuie să luptăm pentru locul nostru de muncă”
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Ședință la spital pentru Lucescu Noi detalii de la Spitalul Universitar: se va decide dacă va fi operat + Reacția managerului Cătălin Cîrstoiu: „Nu ne opunem”
„Diferența față de Lucescu” De ce greșește actualul antrenor al lui Shakhtar când face comparația brazilienilor cu Il Luce
Kovacs, la Barcelona - Atletico Brigadă românească în meciul de pe Camp Nou, din sferturile Ligii Campionilor » Reacția presei din Spania
„Mi se strângea pieptul de presiune” Klopp, mărturie copleșitoare. Meseria de antrenor îl sufoca
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală”

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Pițurcă spune lucruri

De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Disprețul

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Suntem așa cum suntem, pa!

Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Hanul Colțea, locul pe care nu l-au salvat nici rugăciunile călugărilor. Mărirea și decăderea unui simbol din Vechiul București.
