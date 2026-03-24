TURCIA - ROMÂNIA. Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al României, l-a criticat dur pe Ionuț Radu (28 de ani), pentru că nu s-a prezentat la timp în cantonamentul naționalei.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Deși s-a crezut că Radu nu va mai veni la lot pentru barajul cu Turcia, portarul de la Celta Vigo a ajuns marți seară la București și s-a alăturat lotului condus de Mircea Lucescu.

Pițurcă, furios pe Ionuț Radu: „Nu se poate să faci așa ceva! Nu rămâi în Spania!”

Pițurcă l-a pus la zid pe portarul român care a venit abia marți seară în România, după accidentarea suferită duminică la înfrângerea suferită de Celta Vigo cu Alaves, scor 3-4.

„Nu se poate așa ceva la nivel de echipă națională. Nu e normal ce s-a întâmplat. Pentru mine e inadmisibil. Tu, ca portar selecționat pentru un meci atât de important, când s-a dat adunarea, trebuie să fii la Mogoșoaia.

Te preia staff-ul medical, îți face radiografii, RMN și decide dacă poți juca. Nu rămâi în Spania că ai ruptură și pe urmă afli că nu ai. Nu e bine ce s-a întâmplat. Totul se perturbă, nu e în regulă.

E cel mai valoros dintre portarii români. Suferim la acest capitol. Totul depinde de experiența lui Mircea Lucescu. El știe ce are de făcut și sper să fie inspirat să ia măsura cea mai bună. Venind la națională, treci cu vederea.

Ori nu-l mai chemai după situația asta, ori îl țineai pentru finală. Dar dacă a venit, înseamnă că va fi pe teren”, a declarat Victor Pițurcă, la Digi Sport.

Pițurcă nu e de acord nici cu cei care îl cereau la națională pe Ștefan Târnovanu, portarul ajuns rezervă la FCSB, care n-a mai evoluat de două luni pentru campioană:

„Nu puteai să-l iei pe Târnovanu dacă nu joacă la FCSB. Ce? E un portar sigur? Știm că e un portar care gafează pe jocul aerian. Gafează când joacă, dar când nu joacă?”.

Victor Pițurcă a antrenat echipa națională a României în trei perioade diferite: 1998-1999, 2004-2009 și 2011-2014. El a reușit să califice naționala la Campionatul European din vara anului 2008.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

