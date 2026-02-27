Blănuță, situație critică la Dinamo Kiev Presa din Ucraina anunță dezastrul pentru atacantul român: „Nu mai are șanse”
Vladislav Blănuță/ Foto: IMAGO
Blănuță, situație critică la Dinamo Kiev Presa din Ucraina anunță dezastrul pentru atacantul român: „Nu mai are șanse”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.02.2026, ora 15:10
  • Vladislav Blănuță (24 de ani), atacantul celor de la Dinamo Kiev, are șanse minime să mai evolueze în acest sezon.

Fotbalistul născut în Republica Moldova traversează o perioadă dificilă în Ucraina, iar evoluțiile sale slabe l-au făcut pe antrenorul Igor Kostyuk (50 de ani) să ia o decizie radicală.

Vladislav Blănuță, OUT din planurile celor de la Dinamo Kiev

Concret, jurnalistul ucrainean Igor Tsyganyk a relatat faptul că Blănuță nu mai face parte din planurile antrenorului formației din Kiev, iar șansele ca românul să mai evolueze în acest sezon sunt minime, scrie sport.ua.

„Din câte înțeleg, în acest moment prima opțiune este Ponomarenko, a doua Guerrero și abia apoi Blănuță.

Probabil că ar mai avea șanse să joace dacă atacanții principali vor fi suspendați sau se vor accidenta. În alte condiții, cred că va avea un timp de joc redus, probabil în Cupa Ucrainei.

Deocamdată, la acest moment, Kostyuk intenționează să joace cu un singur atacant și nu vrea să utilizeze doi atacanți.

Prin urmare, în opinia mea, Blănuță nu are prea multe șanse să joace în acest sezon la Dinamo Kiev”, a spus Igor Tsyganyk, citat de sport-express.ua.

Fostul atacant al celor de la FC U Craiova sau U Cluj nu a mai jucat un meci oficial din data de 9 noiembrie 2025, fiind lăsat de mai multe ori în afara lotului sau uitat pe banca de rezervă.

2030
este anul în care îi expiră contractul lui Blănuță cu Dinamo Kiev

Blănuță a fost dorit de Dinamo în această iarnă

Dinamo a București a încercat să-l transfere pe atacant în această iarnă. Despre această tentativă au vorbit atât președintele Andrei Nicolescu, cât și directorul sportiv Cosmin Mihalescu.

303 minute
a jucat Blănuță în 10 meciuri la Dinamo Kiev în toate competițiile. A înscris un singur gol, în Cupa Ucrainei

UEFA avertizase însă că Dinamo l-ar putea lua doar în vară, la sfârșitul sezonului.

Vârful a evoluat deja în actuala stagiune la două formații. Și pentru FCU Craiova, și pentru Dinamo Kiev.

Blănuță ar putea părăsi Ucraina doar dacă i se reziliază contractul, dar oricum nu mai poate juca la altă echipă până la vară.

Dinamo Kiev ucraina Vladislav Blănuță Igor Kostyuk
