Rădoi, un car de nervi FOTO. Tehnicianul Craiovei, eliminat în Austria după ce a văzut două „galbene” în 7 minute!

Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Craiovei, a fost eliminat, în minutul 19, al meciului cu Rapid Viena.

Debutul partidei de pe Allianz Stadion a fost marcat de mai multe intrări dure și nervozitatea a crescut în arena din capitala Austriei.

Mirel Rădoi, eliminat după ce a primit două cartonașe galbene în 7 minute

În minutul 12, după ce arbitrul Martin Matos n-a văzut un fault al lui Grgic asupra lui Cicâldău, Mirel Rădoi a protestat vehement. Arbitrul de rezervă i-a atras atenția „centralului”, care i-a și arătat cartonașul „galben”.

Tehnicianul oltenilor a fost mirat când a văzut că este avertizat: „Eu? Pentru mine? De ce?”. Al patrulea arbitru a venit imediat și i-a explicat lui Rădoi de ce a fost sancționat.

Șapte minute mai târziu, în dreptul spațiului tehnic al oltenilor, Gulliksen a fost deposedat de Carlos Mora printr-o alunecare.

Mijlocașul austriecilor a cerut fault, moment în care Mirel Rădoi s-a enervat și a intrat în conflict cu scandinavul.

Gulliksen s-a ridicat și a avut un schimb de replici cu antrenorul Craiovei. Martin Matos nu a trecut cu vederea ieșirea nervoasă a românului și i-a acordat al doilea cartonaș galben și apoi pe cel roșu.

Rădoi a mers în tribune, de unde a fost nevoit să urmărească restul partidei. Acesta nu va putea sta pe bancă la următorul meci al oltenilor, cu Mainz, pe „Oblemenco”, care se va juca pe 27 noiembrie.

Jucătorii de la U Craiova s-au mobilizat după eliminarea lui Rădoi

După eliminarea lui Mirel Rădoi, Universitatea Craiova a controlat restul reprizei, reușind să intre în avantaj la pauză.

Singurul gol a fost marcat de Oleksandr Romanchuk, cu capul, în minutul 35.

Șapte minute mai târziu, Al Hamlawi a înscris, însă golul a fost anulat pentru că atacantul s-a aflat în poziție de ofsaid.

Programul Universității Craiova în Conference League

Rakow - U Craiova , 2-0

, 2-0 U Craiova - FC Noah, 1-1

6 noiembrie : Rapid Viena - U Craiova

: Rapid Viena - U Craiova 27 noiembrie, ora 19:45 : U Craiova - FSV Mainz 05

: U Craiova - FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

