Mirel Rădoi (45 de ani), fostul antrenor al celor de la FCSB, a ajuns în Turcia pentru a semna contractul cu Gaziantep.

Mirel Rădoi s-a despărțit oficial de FCSB, marți, după doar 5 etape petrecute pe banca campioanei României.

Cum a fost întâmpinat Mirel Rădoi în Turcia

Mirel Rădoi a plecat din România marți seară. La sosirea sa în Turcia, antrenorul a fost întâmpinat de mai mulți oficiali ai clubului Gaziantep, printre care și directorul sportiv Cemil Ibrahim Cansiz.

Tehnicianul român și staff-ul său au fost îmbrățișați, pe rând, de oficialul clubului turc. Apoi, Mirel Rădoi a primit un buchet de flori din partea unor suporteri și s-a fotografiat cu fularul noii sale echipe.

Cine face parte din staff-ul lui Mirel Rădoi:

Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu - antrenori secunzi

Robert Tufiși - antrenor de portari

Horațiu Baciu - preparator fizic

Denis Rădoi - analist

Gaziantep se află pe locul 10 în Super Liga Turciei, cu 37 de puncte acumulate după 30 de etape. La acest club evoluează trei internaționali români: Deian Sorescu, Denis Drăguș și Alexandru Maxim.

Mirel Rădoi va debuta pe banca noii sale echipe sâmbătă, în duelul cu Eyupspor, în etapa 31 din campionat.

Mirel Rădoi: „Lucrurile nu ies mereu așa cum ne dorim”

La plecarea din România, Mirel Rădoi a declarat:

„Da, chiar a decurs totul repede. Mă rog, cumva, situația era la nivel de discuții pentru vară, dar după aceea și antrenorul de acolo și-a dat demisia (n.r - Burak Yilmaz).

Între timp s-au accelerat lucrurile, înțelegerea, practic era în zona Golfului pentru vară, o altă ofertă, dar au înțeles oamenii că încerc, cumva, să rămân măcar un sezon în Europa. Să vedem după aceea dacă iese.

Adică am ținut să rămân la cluburi care pot fi o rampă de lansare pentru alte campionate”, a declarat Mirel Rădoi.

Întrebat despre faptul că a lăsat FCSB fără antrenor într-un moment dificil, Rădoi a răspuns:

„Singurul lucru de care îmi pare rău acum e că nu am reușit să câștigăm toate cele 15 puncte puse în joc, dar, din toate punctele de vedere, de la oamenii de la bucătărie, teren, până la jucători și chiar până la patron, chiar nu am ce să reproșez pentru ce au făcut sau ce am avut la dispoziție.

Am avut discuții cu jucătorii, le-am spus că nu de fiecare dată ies lucrurile așa cum ne dorim, nici în sport, nici în viață, iar lucrurile astea trebuie să ne întărească. Și eu am fost în situațiile lor de nenumărate ori și, până la urmă, trebuie să-ți găsești motivația să poți să mergi mai departe”.

I-am spus că poate să fie cumva dezamăgit de omul Mirel Rădoi, dar probabil că mai târziu o să bucure de finul Mirel Rădoi. Și i-am zis că înțeleg dezamăgirea, dacă o are față de mine, pentru că am crezut că mergem până la final, dar în momentul ăsta, practic, primul baraj e cam asigurat. Mirel Rădoi, mesaj pentru Gigi Becali

Rezultatele obținute de Rădoi la FCSB în actuala stagiune:

15 martie : FCSB - Metaloglobus 0-0

: FCSB - Metaloglobus 0-0 20 martie : FCSB - UTA Arad 1-0

: FCSB - UTA Arad 1-0 3 aprilie : FC Botoșani - FCSB 3-2

: FC Botoșani - FCSB 3-2 11 aprilie : FCSB - Oțelul Galați 4-0

: FCSB - Oțelul Galați 4-0 20 aprilie: Farul Constanța - FCSB 2-3

