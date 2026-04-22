Foto: Instagram/@gazianteponline
Campionate

Cum a fost întâmpinat Rădoi FOTO+VIDEO. Surpriza care l-a așteptat pe antrenorul român la sosirea în Turcia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 10:44
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 10:44
  • Mirel Rădoi (45 de ani), fostul antrenor al celor de la FCSB, a ajuns în Turcia pentru a semna contractul cu Gaziantep.
Mirel Rădoi s-a despărțit oficial de FCSB, marți, după doar 5 etape petrecute pe banca campioanei României.

Cum a fost întâmpinat Mirel Rădoi în Turcia

Mirel Rădoi a plecat din România marți seară. La sosirea sa în Turcia, antrenorul a fost întâmpinat de mai mulți oficiali ai clubului Gaziantep, printre care și directorul sportiv Cemil Ibrahim Cansiz.

Tehnicianul român și staff-ul său au fost îmbrățișați, pe rând, de oficialul clubului turc. Apoi, Mirel Rădoi a primit un buchet de flori din partea unor suporteri și s-a fotografiat cu fularul noii sale echipe.

Cine face parte din staff-ul lui Mirel Rădoi:

  • Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu - antrenori secunzi
  • Robert Tufiși - antrenor de portari
  • Horațiu Baciu - preparator fizic
  • Denis Rădoi - analist

Gaziantep se află pe locul 10 în Super Liga Turciei, cu 37 de puncte acumulate după 30 de etape. La acest club evoluează trei internaționali români: Deian Sorescu, Denis Drăguș și Alexandru Maxim.

Mirel Rădoi va debuta pe banca noii sale echipe sâmbătă, în duelul cu Eyupspor, în etapa 31 din campionat.

Mirel Rădoi: „Lucrurile nu ies mereu așa cum ne dorim”

La plecarea din România, Mirel Rădoi a declarat:

„Da, chiar a decurs totul repede. Mă rog, cumva, situația era la nivel de discuții pentru vară, dar după aceea și antrenorul de acolo și-a dat demisia (n.r - Burak Yilmaz).

Între timp s-au accelerat lucrurile, înțelegerea, practic era în zona Golfului pentru vară, o altă ofertă, dar au înțeles oamenii că încerc, cumva, să rămân măcar un sezon în Europa. Să vedem după aceea dacă iese.

Adică am ținut să rămân la cluburi care pot fi o rampă de lansare pentru alte campionate”, a declarat Mirel Rădoi.

Întrebat despre faptul că a lăsat FCSB fără antrenor într-un moment dificil, Rădoi a răspuns:

„Singurul lucru de care îmi pare rău acum e că nu am reușit să câștigăm toate cele 15 puncte puse în joc, dar, din toate punctele de vedere, de la oamenii de la bucătărie, teren, până la jucători și chiar până la patron, chiar nu am ce să reproșez pentru ce au făcut sau ce am avut la dispoziție.

Am avut discuții cu jucătorii, le-am spus că nu de fiecare dată ies lucrurile așa cum ne dorim, nici în sport, nici în viață, iar lucrurile astea trebuie să ne întărească. Și eu am fost în situațiile lor de nenumărate ori și, până la urmă, trebuie să-ți găsești motivația să poți să mergi mai departe”.

I-am spus că poate să fie cumva dezamăgit de omul Mirel Rădoi, dar probabil că mai târziu o să bucure de finul Mirel Rădoi. Și i-am zis că înțeleg dezamăgirea, dacă o are față de mine, pentru că am crezut că mergem până la final, dar în momentul ăsta, practic, primul baraj e cam asigurat. Mirel Rădoi, mesaj pentru Gigi Becali

Rezultatele obținute de Rădoi la FCSB în actuala stagiune:

  • 15 martie: FCSB - Metaloglobus 0-0
  • 20 martie: FCSB - UTA Arad 1-0
  • 3 aprilie: FC Botoșani - FCSB 3-2
  • 11 aprilie: FCSB - Oțelul Galați 4-0
  • 20 aprilie: Farul Constanța - FCSB 2-3

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

turcia Mirel Radoi aeroport fcsb gaziantep
Știrile zilei din sport
Opinii
Săracul Rădoi

Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Top stiri
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Campionate
13:43
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează un avertisment pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Citește mai mult
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Superliga
13:16
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Citește mai mult
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Campionate
11:21
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Citește mai mult
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10
B365
22.04
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10
Citește mai mult
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 26 rapid 28 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share