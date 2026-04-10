Dezamăgit de înfrângerea cu Botoșani Mirel Rădoi, înainte de partida cu Oțelul: „Dacă cineva venea din altă țară, zicea că am stat doar la grătar”

Mirel Rădoi (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat meciul cu Oțelul Galați.

Partida din etapa #4 a play-out-ului Superligii va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB se află pe locul 8 în clasamentul play-out-ului, cu 27 de puncte, după înfrângerea suferită în runda anterioară, scor 2-3, cu Botoșani.

Mirel Rădoi, înainte de meciul cu Oțelul: „Ne așteaptă meciuri grele, indiferent de competiție și adversar”

„Ne așteaptă o partidă dificilă, cum au fost cele de până acum și cum vor fi și cele de acum încolo. Indiferent de competiție și de numele adversarului, se pare că în acest sezon ne așteaptă meciuri grele, indiferent dacă jucăm acasă sau în deplasare.

Este o echipă mult mai dinamică decât cea de la Botoșani. Poate valoarea individuală a jucătorilor este puțin mai scăzută, dar au o dinamică mult mai bună pe faza de atac, pe faza de apărare își asumă foarte multe dueluri în toate zonele de teren, unu contra unu.

Și aici ar putea să fie o zonă pe care am putea să o exploatăm, să câștigăm mult mai multe dueluri în ofensivă. Nu va fi o partidă deloc ușoară”, a declarat Rădoi, la conferința de presă.

Unul dintre principalele subiecte abordate de antrenor a fost numărul mare de erori personale din meciul precedent.

„Din păcate pentru noi, a fost dureroasă (n.r. - ultima partidă). Din datele pe care le-am avut după partidă am reușit să observăm că, din toate șuturile pe care le aveau cei de la Botoșani, 9 au venit de la mingile noastre.

Practic, 9 mingi date direct adversarului. Dacă ai 20 de șuturi primite pe partidă, 9 de la adversar, e un procentaj de 48 și ceva la sută. Sunt foarte multe greșeli personale și aici cred că ar trebui să rărim din ele.

Am încercat să le discutăm, să avem ședințe cu ei și video, și pe teren, dar nu cred că ceea ce nu s-a putut realiza în opt luni de zile le putem face noi într-o săptămână.

Greșeli se vor face și ei trebuie să își asume lucrul acesta, important e să fie foarte mici, în zone pe care noi le alegem, nu aproape de propria poartă”, a declarat Rădoi.

Dacă cineva ar fi venit dintr-o altă țară și ar fi văzut cum am interpretat din punct de vedere tehnic și tactic fazele în partida de la Botoșani, ar fi zis că toate zilele am stat aici doar la grătar. Lucrurile sunt foarte greu de explicat. Mirel Rădoi

Mirel Rădoi: „ N-am venit să dăm jucători afară, am venit doar să încercăm să aducem ceva în plus”

Antrenorul FCSB-ului a vorbit și despre starea mentală a lotului.

„Unii jucători poate se gândesc că a venit un nou antrenor, să încerce să îl influențeze mai mult decât e cazul. Am încercat să le transmitem că venirea noastră nu înseamnă neapărat verdicte clare despre jucători.

N-am venit să dăm jucători afară, am venit doar să încercăm să aducem ceva în plus de ceea ce s-a întâmplat în trecut sau nu s-a realizat, nimic mai mult.

Sunt un tip încăpățânat. Și dacă aș considera lucrurile astea, în mintea mea accept foarte greu anumite lucruri, cu foarte multe argumente. Nu accept că asta este valoarea echipei, că asta este valoarea lor. Că putem să pierdem înțeleg, dar nu am cum să accept că putem să pierdem fără luptă.

Nu vă mai gândiți ce vom face. Important e ceea ce facem și vedem la final dacă sunt consecința lucrurilor pe care le-am antrenat sau nu”, a mai spus Rădoi.

Am ajuns la un lucru comun pe care trebuie să mi-l asum eu cu stafful, au acuzat o stare de oboseală după încărcătura pe care am avut-o în pauza echipei naționale, ceea ce am văzut și noi după meci Mirel Rădoi

Mirel Rădoi, despre greșeala lui Duarte: „Eu cred că e prea mare încredere”

O gafă în apărare a schimbat soarta meciului cu Botoșani, în minutul 78, la scorul de 2-2: Crețu a pasat în spate către Duarte, portughezul a încercat să trimită mai departe la Popa, dar Mailat a interceptat, a trecut de portar și a înscris pentru 3-2.

Tehnicianul a vorbit și despre greșeala lui Duarte, spunând că fundașul a tratat faza cu prea multă lejeritate.

„Am încercat cumva la analiză să nu fim punctuali, ci pe cei care sunt în acea poziție să încercăm cumva să îi corectăm. Am încercat să găsim inclusiv cuvintele prin care să nu se simtă afectați, că deja sunt, să nu vadă că ar veni din partea noastră ceva personal sau ceva negativ.

Am încercat să găsim alte cuvinte, «îmbunătățim», «să corectăm», adică cumva să nu mai fie cu gândul la acele greșeli. Eu, în momentul ăsta, am preferat să-i spun ce cred eu decât să-mi spună el, să nu fie expus în fața colegilor.

Eu cred că a avut o doză prea mare de încredere, pentru că felul cum a pasat la portar cu dreptul, cu exteriorul, fără să uite unde este atacantul sau extrema... Pentru că știam că îi fac pressing și presiune din partea opusă, cu extrema pe fundașul central până la portar, eu cred că e prea mare încredere”, a mai spus Rădoi.

Daniel Bîrligea, atacantul echipei, s-a accidentat și va rata meciurile rămase de disputat din play-out.

„Situația lui Daniel Bîrligea nu este una prea bună în acest moment, adică nu putem conta în perioada următoare pe el.

Așteptăm în continuare investigațiile de la săptămână la săptămână, testele pe care le va da, pe care le are împreună cu departamentul medical, dar pentru partida de mâine va lipsi.

Să sperăm că perioada următoare nu va fi una foarte, foarte lungă pentru el”, a mai spus antrenorul roș-albaștrilor.

Legat de schimbări, vom vedea în funcție de cum se vor antrena, pentru că mai avem și mâine dimineață antrenament și după aceea vom lua decizii în funcție de parametri, în funcție de implicarea lor. Sper să nu mai apară și probleme de sănătate, pentru că au simțit și după partea de la Botoșani o doză mare de oboseală. Am încercat, în ziua liberă, anumiți jucători să vină să facă refacere, cei care au jucat mai multe minute acest sezon Mirel Rădoi

Mirel Rădoi: „Ne gândim la toate variantele posibile pentru jucătorul under”

Rădoi a afirmat că ia în calcul mai multe variante pentru formula de start, în încercarea de a găsi cea mai potrivită soluție pentru regula U21, avându-i la dispoziție pe Matei Popa, Alexandru Stoian și Mihai Toma.

„În acest moment ne gândim la toate variantele posibile. Și under în poartă, și în atac, și în linia de apărare, adică avem pe toate pozițiile, avem portar, avem fundași, avem mijlocași, avem atacanți.

Deci în momentul ăsta orice este posibil. Pentru că și reacția lor, trebuie să fiu sincer, și reacția lor la antrenamentele din aceste zile, n-am ce să le reproșez. Să sperăm că ține bariera asta și limita cum au tras zilele astea și mâine seară”, a declarat Rădoi.

Rădoi trage un semnal de alarmă: „Două lucruri au dăunat fotbalului românesc în ultimii 20 de ani”

Antrenorul a vorbit și despre direcția în care vrea să ducă echipa, spunând că încearcă să urmeze un model apropiat de cel promovat Gheorghe Hagi

„Noi încercăm cumva, de exemplu, acum suntem în legătură, cum erau și înainte, foarte strânsă cu echipa a doua, ca toți underii să încercăm cumva să aibă un număr de minute. Și dacă nu-l au la noi, să-l aibă la echipa a doua.

Pentru că la nivel de fotbal românesc, cât timp cât am fost la federație, au scăzut numărul de atingeri pe an la juniori. Adică am ajuns undeva la final de clasament în Europa.

Eram sub 30.000 de lovituri, venind de la 88.000 de lovituri. De exemplu, Gică Hagi la Academie avea 90.000 de lovituri. Un copil atingea de 90.000 de ori mingea la final de sezon. Echipele lui Gică Hagi, pentru că stătea cu ei pe teren și nu vedeai că fac ture, dacă le făceau, le făceau cu mingea.

După aceea, pe locul doi, s-au redus minutele în care ei sunt implicați la nivel de seniori. Nu contează dacă vorbim de Liga a patra, a cincea, a treia, nu mai contează.

Lucrurile astea două au dăunat în ultimii 20 de ani fotbalului românesc. Evident că nu o să fim noi acum maeștri, dar încercăm cumva să copiem de la cei mai buni. Dacă Gică Hagi a reușit să facă lucrul ăsta, cred că toți, inclusiv noi, ar trebui să facem lucrurile astea”, a mai spus Rădoi.

