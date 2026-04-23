De ce l-au ales pe Rădoi Șeful lui Gaziantep explică: „Asta ne-a atras”

Memik Yilmaz, președintele celor de la Gaziantep, a venit cu detalii despre cum a ajuns la decizia de a-l aduce antrenor pe Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi s-a despărțit, marți, de FCSB, iar a doua zi a fost deja prezentat de noua sa formație din Turcia, unde va antrena mai mulți internaționali români.

Șeful lui Gaziantep explică de ce l-a ales pe Rădoi: „Asta ne-a atras la antrenorul nostru”

Acum, președintele clubului turc a explicat că l-a dorit pe Mirel Rădoi pentru a întineri echipa lui Gaziantep, care are o medie de vârstă foarte înaintată.

„Dacă astăzi, din academia noastră, ar intra pe teren câte un jucător din fiecare categorie, media noastră de spectatori ar crește de două ori față de 11.700.

Efortul depus pe teren de jucătorii de 30–35 de ani este foarte diferit de cel al jucătorilor tineri. De aceea, acest aspect al antrenorului nostru ne-a atras. Vrem să ne punem proiectul în aplicare”, a spus Memik Yilmaz la conferința de presă, potrivit sport.ro.

Rădoi va debuta pe banca lui Gaziantep, sâmbătă, în deplasare la Eyupspor, de la ora 14:30.

Deian Sorescu, Alexandru Maxim și Denis Drăguș sunt jucătorii români pe care tehnicianul îi va antrena la formația turcă.

