Rădoi vrea să transfere din Liga 1! Care sunt țintele antrenorului de la Gaziantep: „Dacă aș proceda ca Mourinho, aș avea probleme”
Mirel Rădoi
Campionate

Rădoi vrea să transfere din Liga 1! Care sunt țintele antrenorului de la Gaziantep: „Dacă aș proceda ca Mourinho, aș avea probleme”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 20:24
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 20:34
  • Mirel Rădoi (45 de ani), antrenorul echipei Gaziantep, a vorbit despre campania de transferuri din această vară.
  • Doi jucători importanți care au evoluat în Liga 1 în sezonul trecut ar putea ajunge la Gaziantep: unul de la Rapid și unul care s-a despărțit recent de Dinamo.
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După un început dificil în Turcia, s-a vehiculat că oficialii clubului turc ar putea lua în calcul o despărțire de Mirel Rădoi. Cu toate acestea, tehnicianul român va continua la Gaziantep și în sezonul viitor.

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Mirel Rădoi: „Vom încerca să aducem cei mai valoroși jucători”

Lotul celor de la Gaziantep se va reuni miercuri, 8 iulie, atunci când vor începe pregătirile pentru noul sezon din Turcia.

Mirel Rădoi a vorbit despre jucătorii pe care vrea să-i transfere la Gaziantep vara asta.

„Am comunicat clubului câteva nume de jucători pe care îi doresc. Cu toate acestea, în presă apar și nume de fotbaliști pe care nu i-am menționat niciodată.

Nu știu exact ce se întâmplă în acest moment la club. Există jucători care pleacă.

Mai întâi vom analiza cu ce jucători vom continua, iar apoi vom încerca să aducem cei mai valoroși jucători pe care îi putem găsi. De aceea este mai bine să nu fac prea multe comentarii”, a declarat Rădoi.

Nu vreau să vorbesc prea mult acum. Data trecută, ziarele din România au preluat unele subiecte scrise de tine (n.r. - jurnalistul turc Ali Budak) și le-au modificat după bunul plac. Dacă aș face declarații precum Mourinho, aș avea probleme. Mirel Rădoi, antrenor Gaziantep

Rezultatele lui Gaziantep cu Rădoi pe bancă:

  • 0-3 cu Eyupspor
  • 0-2 cu Beșiktaș
  • 1-2 cu Goztepe
  • 1-2 cu Bașakșehir

Gaziantep va începe noul sezon cu un obiectiv clar: stabilizarea echipei și evitarea problemelor în prima parte a sezonului.

În stagiunea precedentă, formația antrenată de Rădoi a terminat pe locul 12 în Super Lig, după un final de campionat tensionat.

Kennedy Boateng și Cristi Manea, doriți de Gaziantep

Printre jucătorii care s-ar afla pe lista echipei antrenate de Mirel Rădoi ar fi Kennedy Boateng și Cristi Manea.

Fundașul togolez s-a despărțit de Dinamo la finalul sezonului trecut, după ce contractul său a expirat. Boateng a bifat 74 de meciuri pentru „câini”, iar în trecut a mai evoluat la LASK, CD Santa Clara, Austria Lustenau și SV Ried.

Chiar dacă acesta a fost dorit de FCSB, dar și de echipe din Arabia Saudită, Boateng ar fi fost propus de impresarul său la Gaziantep și Kocaelispor.

1,2 milioane de euro
este cota de piață a lui Kennedy Boateng, conform Transfermarkt

Cristi Manea, fundașul dreapta al Rapidului, ar fi dorit și el de echipa lui Mirel Rădoi. Clubul turc ar fi făcut deja o ofertă pentru apărătorul giuleștenilor, conform presei din Turcia.

Nu este pentru prima dată când Gaziantep s-a interesat de serviciile lui Manea. Clubul turc l-a dorit pe român și în urmă cu două sezoane.

1,3 milioane de euro
este cota de piață a lui Cristi Manea, conform Transfermarkt

În prezent, Manea se recuperează după ce a fost operat la menisc, la finalul lunii iunie. Ar urma să lipsească între 6 și 8 săptămâni.

Dacă va rămâne la Rapid, fotbalistul de 28 de ani va rata startul noului sezon de Liga 1, programat în weekendul 17–19 iulie. În prezent, Răzvan Onea este singurul fundaș dreapta de meserie pe care giuleștenii îl au în lot.

Cristi Manea a ajuns gratis la Rapid în vara lui 2024. S-a impus ca titular și a reușit să-și facă și revenirea la echipa națională.

  • 53 de meciuri, 4 goluri și 6 pase decisive sunt cifrele lui Manea la Rapid.

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