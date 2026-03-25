Hagi, discurs motivațional „Regele”, mesaj pentru „tricolori” înainte de Turcia - România: „Mintea joacă prima oară”

alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 19:38
  • Gheorghe Hagi (61 de ani), golgheterul all-time al naționalei României, a avut un mesaj pentru „tricolori” înaintea meciului de baraj cu Turcia.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Gică Hagi a acceptat o provocare inedită. „Regele” a fost întrebat ce mesaj le-ar transmite „tricolorilor” dacă s-ar afla în vestiar înaintea partidei cu Turcia.

Gheorghe Hagi, mesaj pentru „tricolori” înainte de Turcia - România

Hagi a avut un discurs în care a încercat să-i mobilizeze și mai tare pe jucătorii antrenați de Mircea Lucescu (80 de ani).

„Mentalitate! Fiecare trebuie să se gândească la faptul că mintea joacă prima oară. Trebuie să o aibă acolo, să fie conectați.

Să fie inteligenți în joc. Și puternici. Trebuie să ai personalitate, să îți asumi, să iei decizii așa cum trebuie. Cu mult curaj! Curaj! Eu asta le-aș spune…”, a spus Gică Hagi, citat de prosport.ro.

Campionate Mondiale a bifat Gică Hagi sub „tricolor” (1990, 1994, 1998)

Gică Hagi se va afla în tribune la meciul de la Istanbul, alături de mai mulți coechipieri din „Generația de Aur”: Gică Popescu (58 de ani), Tibor Selymes (55 de ani) și Florin Răducioiu (56 de ani).

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

Naționala României a sosit la Istanbul FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0)
  • Laurențiu POPESCU  (U Craiova, 0/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

VIDEO. Arena pe care se joacă Turcia - România

turcia gheorghe hagi baraj cupa mondiala romania
