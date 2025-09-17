Angelescu îl laudă pe Rădoi Președintele Rapidului apreciază reacțiile agresive ale antrenorului de la Craiova: „I-aș fi zis să mai dea de vreo două ori cu pumnul”

Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a lăudat parcursul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, în acest sezon.

Oficialul giuleștenilor nu condamnă gesturile necontrolate pe care antrenorul oltenilor le are uneori și pune pe primul loc doar performanța.

Mirel Rădoi are o primă parte de sezon excelentă pe banca Craiovei, cu 23 de puncte adunate după 9 etape în Liga 1, dar și o calificare obținută pentru grupa Conference League.

Angelescu: „Nu cred că trebuie să tragem fiecare antrenor printr-un șablon”

Rădoi fost protagonistul mai multe episoade controversate în ultimele luni, legate de gesturile sale necontrolate, însă acționarul minoritar al giuleștenilor nu vede o problemă în asta, atâta timp cât echipa performează.

„Eu zic că, dacă aș fi la Craiova și aș avea rezultatele pe care le are Mirel până acum, i-aș fi zis să mai dea de vreo două ori cu pumnul și dățile viitoare și să câștige meciurile.

Până la urmă, contează ce funcționează. Nu cred că trebuie să tragem fiecare antrenor printr-un șablon. Normal că trebuie să ne păstrăm decența cu toții, dar atâta timp cât el așa trăiește, fiecare om e liber să fie diferit.

Acum nu toți trebuie să fie într-un fel, cum sunt cei care nu scot niciun cuvânt, sunt la cămașă, la cravată, vorbesc tot timpul platonic… Ăsta e Mirel Rădoi, până la urmă le-a ieșit”, a declarat Angelescu, la Prima Sport.

E un om care vrea să trăiască evenimentul, vrea să câștige, poate trebuie să lucreze aici puțin… Nu-i place să piardă și probabil de aici apar toate astea. Poate vrea să imite vreun antrenor, ca să țină echipa în priză. Sorin Cârțu, despre Mirel Rădoi, la Prima Sport

