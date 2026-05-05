„Nu suntem idioți!” MM Stoica a descris într-un singur cuvânt explicația lui Vassaras la eroarea de arbitraj din U Craiova - Dinamo +7 foto
Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în construcția fazei. Foto Prima Sport
Superliga

„Nu suntem idioți!” MM Stoica a descris într-un singur cuvânt explicația lui Vassaras la eroarea de arbitraj din U Craiova - Dinamo

alt-text Publicat: 05.05.2026, ora 20:51
alt-text Actualizat: 06.05.2026, ora 11:12
  • Mihai Stoica și Victor Angelescu au fost provocați să descrie într-un singur cuvânt analiza lui Kyros Vassaras de la eroarea de arbitraj din U Craiova - Dinamo 2-1

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA), prin vocea președintelui Kyros Vassaras (60 de ani), a publicat ieri analiza video a arbitrilor de la golul care a decis meciul din Bănie.

Nsimba, victima rasismului Mesaje jignitoare primite de atacantul Craiovei, după golul care a decis derby-ul cu Dinamo
Citește și
Nsimba, victima rasismului Mesaje jignitoare primite de atacantul Craiovei, după golul care a decis derby-ul cu Dinamo
Citește mai mult
Nsimba, victima rasismului Mesaje jignitoare primite de atacantul Craiovei, după golul care a decis derby-ul cu Dinamo

Steven Nsimba a adus toate cele 3 puncte oltenilor, însă în construcția fazei care a decis derby-ul din Bănie, atacantul francez se afla într-o poziție evidentă de ofsaid.

Asistentul Adrian Vornicu nu a ridicat fanionul, iar, din camera VAR, Cătălin Popa și Lucian Rusandu nu au semnalat nimic neregulamentar.

„Sfidare. Pentru mine este sfidare. C-o fi la adresa noastră, la adresa bunului simț, nu știu, dar e sfidător ce a făcut. Nu suntem idioți!”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Președintele Rapidului a spus doar: „Ambiguă [explicația]”.

U CRAIOVA - DINAMO 2-1. Explicațiile lui Kyros Vassaras cu privire la reușita lui Nsimba

Vassaras a venit cu o analiză amplă a fazei și a dezvăluit că reușita a fost validată corect, deoarece echipa care atacă joacă de două sau de trei ori înapoi, transformând faza într-un nou atac potențial periculos (APP), motiv pentru care VAR nu putea interveni.

Pentru a face totul mai clar, CCA a publicat și dialogul dintre Szabolcs Kovacs și arbitrii din camera VAR, Cătălin Popa și Lucian Rusandu.

„Cum mult timp înainte ca echipa Craiova să marcheze un gol, jucătorul acesteia a primit mingea dintr-o poziție afară din joc care, din păcate, nu a fost detectată de arbitrul asistent numărul doi.

Apoi, un fundaș al lui Dinamo, sub presiune respinge mingea în direcția coechipierului său, care apoi o pasează la câțiva metri distanță de un jucător al Craiovei.

Dacă în acest moment jucătorul Craiovei ar fi trimis imediat mingea în față către un coechipier, care se afla în interiorul sau în jurul suprafeței de pedeapsă adversă, atunci, deoarece s-a marcat un gol, arbitrul VAR l-ar fi chemat pe arbitru pentru a revedea faza la monitor.

Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (1).jpg
Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (1).jpg

Galerie foto (7 imagini)

Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (1).jpg Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (2).jpg Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (3).jpg Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (4).jpg Golul lui Nsimba din meciul U Craiova - Dinamo, venit după o poziție de ofsaid în constructia fazei Foto Prima Sport (5).jpg
+7 Foto
labels.photo-gallery

Conform protocolului VAR, determinarea punctului în care începe faza de atac (APP) este subiectivă și este necesar ca arbitrul să decidă.

Din cauză că echipa în apărare nu a avut controlul clar al mingii, adversarii ar fi marcat un gol în același APP și golul ar fi trebuit anulat pentru poziția afară din joc a atacantului.

Chiar și în acest scenariu, dacă mingea este jucată înapoi și în jurul suprafeței de pedeapsă adversă, nu înseamnă neapărat sfârșitul APP-ului.

Totuși, din contră, faza continuă, iar echipa în atac preia posesia mingii. Începe APP.

O posesie lungă a mingii urmează fără ca echipa să înceapă un atac direct spre suprafața de pedeapsă adversă. Au avut loc 9 pase consecutive, dintr-o parte în alta a mijlocului terenului, și chiar înapoi, în propria jumătate de teren, înainte de începerea clară a unei situații de atac.

Conform protocolului VAR, APP poate avea loc chiar și după ce o echipă a avut o perioadă lungă de posesie a mingii, când avansează clar cu mingea către suprafața de pedeapsă adversă.

Prin urmare, este necesar un nou APP să înceapă în condițiile menționate anterior, având în vedere că situația cu pasele dintre jucători nu are loc aproape de suprafața de pedeapsă adversă.

Ulterior, un jucător din echipa aflată în atac trimite o pasă lungă la nivelul golului (noul APP), mingea parcurge aproximativ 25 de metri, iar un jucător din echipa din apărare, fără a fi sub presiunea adversarului, pasează mingea înapoi către adversar.

După aceasta, echipa în atac creează o altă situație și marchează un gol fără să fi comis nicio altă abatere sau offside în noul APP. Golul a fost marcat după aproape 40 de secunde în total, după faza de offside din minutul 89:36.

Concluzie: conform protocolului VAR, decizia de a acorda golul marcat în noul APP este corectă. VAR nu are voie să intervină pentru nicio altă posibilă abatere înaintea acestui nou APP”, a declarat Kyros Vassaras, citat de frf.ro.

VIDEO Golul lui Nsimba în U Craiova - Dinamo

Citește și

FCSB pleacă de pe Arenă Campioana revine pe stadionul pe care a câștigat două trofee! Când e primul meci + prețul biletelor
Superliga
20:25
FCSB pleacă de pe Arenă Campioana revine pe stadionul pe care a câștigat două trofee! Când e primul meci + prețul biletelor
Citește mai mult
FCSB pleacă de pe Arenă Campioana revine pe stadionul pe care a câștigat două trofee! Când e primul meci + prețul biletelor
Scandal cu suporterii Rapidului Angelescu a răbufnit în direct: „Să mă înjure! Să înjure jucătorii! Dar asta nu accept” + Ce spune despre viitorul lui Gâlcă
Superliga
19:59
Scandal cu suporterii Rapidului Angelescu a răbufnit în direct: „Să mă înjure! Să înjure jucătorii! Dar asta nu accept” + Ce spune despre viitorul lui Gâlcă
Citește mai mult
Scandal cu suporterii Rapidului Angelescu a răbufnit în direct: „Să mă înjure! Să înjure jucătorii! Dar asta nu accept” + Ce spune despre viitorul lui Gâlcă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Un consilier de la Palatul Victoria dezvăluiri despre de unde i s-a tras lui Bolojan: „Trimiteau scrisori și cereau bani. Erau și de la PSD și de la PNL. Nu prea erau maghiari”
Știrile zilei din sport
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat 
Liga 2
20:29
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat 
Derby  de România, anulat!  Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua
Rugby
18:30
Derby de România, anulat! Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua
Citește mai mult
Derby  de România, anulat!  Motivul pentru care Federația i-a acordat lui Dinamo victoria la „masa verde” cu Steaua
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
Superliga
11:06
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
Citește mai mult
Steaua '86, mesaj în Parlament VIDEO. Gabi Balint face apel pentru indemnizații de merit: „Nu cerem privilegii sau tratament special”
„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”
Campionate
11:21
„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”
Citește mai mult
„Știți ce mi-a spus?!” VIDEO. Barella, conflict cu un jucător de la Parma. Chivu l-a scos imediat de pe teren: „Trebuie să o fac, altfel...”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:29
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat
Corvinul a promovat în Liga 1 Hunedorenii revin în primul eșalon după 34 de ani » Clasamentul actualizat 
20:47
Incidente înainte de Bayern - PSG! FOTO: Aproximativ 1.000 de suporteri au fost evacuați, după ce au provocat haos!
Incidente înainte de Bayern - PSG! FOTO: Aproximativ 1.000 de suporteri au fost evacuați, după ce au provocat haos!
20:11
Gafă pe bani publici E la Survivor, în Dominicană, dar ar urma să încaseze o sumă uriașă! Totul după o eroare a Primăriei
Gafă pe bani publici E la Survivor, în Dominicană, dar ar urma să încaseze o sumă uriașă! Totul după o eroare a Primăriei
20:03
Dinamo, sancționată pentru rasism Ce pedeapsă au primit „câinii”, după incidentele de la meciul cu Rapid
Dinamo, sancționată pentru rasism  Ce pedeapsă au primit „câinii”, după incidentele de la meciul cu Rapid 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
Top stiri
Gică Popescu, lovitură în afaceri  O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul 
Diverse
17:40
Gică Popescu, lovitură în afaceri O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul
Citește mai mult
Gică Popescu, lovitură în afaceri  O companie gigantică a cumpărat complexul comercial deținut de acționarul majoritar de la Farul 
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Superliga
09:12
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Citește mai mult
Scenarii de „X strategic” în play-off Cum se poate ajunge ca Rapid - Craiova sau U Cluj - Dinamo să se joace pentru titlu și locul de baraj, iar egalul să convină tuturor
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Tenis
10:47
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Citește mai mult
Fragila Emma Răducanu se retrage brusc de la Roma și ridică semne de întrebare înainte de Roland Garros
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după ce moțiunea a trecut: "Sus inimile! Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principii"
B365
05.05
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după ce moțiunea a trecut: "Sus inimile! Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principii"
Citește mai mult
Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după ce moțiunea a trecut: "Sus inimile! Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principii"

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 36 rapid 26 Universitatea Craiova 34 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share