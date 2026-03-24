Cine comentează Turcia - România Pe cine a desemnat Prima TV să fie la microfon: unul a debutat la TVR în 1991, celălalt a lucrat 25 de ani la Pro TV
Cine comentează Turcia - România FOTO Montaj GOLAZO.ro cu ajutorul Inteligenței Artificiale
Media

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 24.03.2026, ora 20:37
alt-text Actualizat: 24.03.2026, ora 20:37
  • Turcia - România se va juca în semifinala barajului pentru CM 2026. Va începe joi, la 19:00 și va fi transmis în exclusivitate de Prima TV și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro
  • Dacă tricolorii trec de acest joc, atunci finala, cu învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo, va fi transmisă de o altă televiziunea

Meciul primăverii pentru fotbalul românesc va fi transmis de Prima TV. Postul deținut de firma Clever Media a deținut drepturile TV ale echipei naționale în ultimii ani, oferind partide în preliminarii, dar și în Nations League.

Turcia - România va fi în exclusivitate pe Prima TV, joi seară, cu începere de la ora 19:00. Pentru acest meci vital în drumul spre Campionatul Mondial, cei de la Prima TV au decis să-i desemneze pentru comentariul partidei pe cei mai experimentați oameni pe care îi deține. Numele lor: Emil Grădinescu și Costi Mocanu.

Citește și
Citește mai mult
Grădinescu a debutat la TVR în 1991

Cei doi vor comenta de la Istanbul, acolo unde Prima TV va avea și alți trimiși, cu care va realiza emisiuni și interviuri de la fața locului.

Emil Grădinescu (66 de ani) are o carieră de 35 de ani de comentator sportiv. A debutat în 1991, când a comentat pentru TVR un meci în campionatul intern: FCM Bacău - Corvinul. Apoi, a colaborat, în afară de postul public și cu alte televiziuninl cum ar fi Antena 1, Prima TV, GSP TV, Dolce Sport, Orange Sport, Telekom Sport și Prima Sport.

Grădinescu a fost prezent la 10 turnee finale de Campionat European și Mondial. Pe primul l-a comentat în 1992, pe ultimul în 2016, când România a fost la Euro. De asemenea, el a fost la microfon și la 16 finale de UEFA Champions League, toate văzute pe stadion!

Mocanu, 25 de ani în Pro TV

Cel de-al doilea comentator, Costi Mocanu (56 de ani), a fost unul dintre oamenii care au pus bazele a ceea ce a fost și este astăzi Pro TV.

A debutat în 1993 la Canal 31, care ulterior avea să devină Pro TV începând cu 1995. A avut multe roluri, de la redactor-șef la director în cadrul departamentului sport Pro TV, post pentru care a și comentat meciuri și unde a activat vreme de 25 de ani. Din 2022 este la Prima TV, unde face echipă la comentariu cu Emil Grădinescu.

Ultimul meci al echipei naționale pe care cei doi l-au însoțit cu vocile lor a fost Bosnia - România 3-1, disputat în noiembrie 2025, cel în urma căruia „tricolorii” au pierdut orice șansă de a mai termina pe locul 2.

FOTO. Stadionul pe care se va juca meciul Turcia - România

Galerie foto (7 imagini)

Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Stadionul Beșiktaș Park (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro) Magazinul lui Beșiktaș (FOTO: Silviu Dumitru / GOLAZO.ro)
+7 Foto
Cine ar transmite finala barajului

În cazul în care România trece de Turcia, va disputa finala barajul pentru calificarea la Mondialul din SUA cu învingătoarea din meciul Slovacia - Kosovo.

Acest joc va fi tot în deplasare pentru Ianis Hagi și compania, dar drepturile TV aparțin unei alte televiziuni.

E vorba despre Antena 1, post care are în exclusivitate și turneul final al Mondialului, pentru care a plătit aproape 20 de milioane de euro. Finala barajului e programată marți, 31 mai.

Echipa care se va califica dintre Turcia, România, Slovacia și Kosovo va fi la CM într-o grupă accesibilă, alături de SUA, Australia și Paraguay. Confruntările cu aceste 3 echipe se vor disputa la ora 05:00 și 07:00 dimineața în România.

VIDEO. Jucătorii naționalei s-au antrenat la Mogoșoaia

Citește și

Nationala
12:07
Citește mai mult
Nationala
11:40
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

echipa nationala a romaniei Emil Gradinescu prima tv costi mocanu baraj cm 2026
Știrile zilei din sport
Nationala
17:23
Citește mai mult
Nationala
17:59
Citește mai mult
Nationala
18:12
Citește mai mult
Nationala
14:36
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:41
18:57
19:13
18:12
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Nationala
13:30
Citește mai mult
Tenis
14:25
Citește mai mult
Campionate
13:24
Citește mai mult
B365
24.03
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 30 rapid 15 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share