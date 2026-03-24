TURCIA - ROMÂNIA. Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al României, e optimist în privința șanselor la semifinala barajului pentru CM 2026.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Pițurcă are încredere că România poate da peste cap calculele la Istanbul și să facă un pas uriaș spre CM 2026.

„Nu va fi niciun infern”. Pițurcă e convins că România poate câștiga la Istanbul: „Turcia nu e o forță”

Pițurcă s-a aflat pe bancă la victoria României în Turcia, 1-0, în preliminariile pentru CM 2014, și nu crede că atmosfera infernală făcută de ultrașii adverși va fi decisivă.

„Nu văd în echipa Turciei o forță. E o echipă care a pierdut la șase goluri cu Spania. Sigur, valoric, sunt peste noi. Dar avem șansa noastră și trebuie să ne-o jucăm.

Nu va fi niciun infern la Istanbul. Eu zic că presiunea e mai mare pe turci. Puteau fi și peste 100.000 de oameni, când ești jucător și intri pe teren, nu mai simți nimic. Dacă echipa noastră va face un joc bun și, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom reuși să înscriem primii, sigur va crește presiunea pe turci. Vor fi murmure în tribune. Să spunem că au un mic avantaj pentru că au jucători la echipe puternice, dar de asta nu se mai ține cont când intri pe teren.

Cu o tactică foarte bună, o strategie bună, pentru că și noi avem selecționerul mai valoros, mai experimentat. M-a surprins foarte plăcut când am văzut că Montella a venit în România să urmărească jucătorii români, înseamnă că își face meseria. Dar sunt convins că Lucescu a pregătit foarte bine meciul, cunoaște fiecare jucător, cum joacă Turcia ca grup. Sigur a pus la punct o strategie care să ne ajute la Istanbul”, a spus Victor Pițurcă la Digi Sport.

„Trebuie să înscrii două goluri ca să ai șanse”

Piți avertizează însă că România nu își permite să se baricadeze în defensivă și va trebui să și înscrie pentru a spera la calificarea în finală.

„Când au turcii mingea, trebuie să ne strângem ca un arc foarte bine ca să blocăm jucătorii adverși. Altfel vom avea probleme. Sunt foarte tehnici, mai ales unu contra unu, trebuie să ne dublăm în zonele în care au jucători valoroși.

Problema e că joci doar un meci și trebuie să fii atent în fiecare moment. Trebuie să înscrii un gol-două ca să speri că ajungi măcar la prelungiri sau penalty-uri. Un gol nu e suficient, trebuie să ai variante pregătite pentru orice situație”, a adăugat Pițurcă.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0)

(Celta Vigo, 7/0) Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)

(U Craiova, 0/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

