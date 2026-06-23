Au furat tricoul finalei din muzeu! Una dintre cele mai importante piese ale Muzeului Legendelor a dispărut: comunicatul instituției

Muzeul Legendelor din Madrid a anunțat dispariția tricoului istoric purtat de Casillas în finala Cupei Mondiale din 2010, una dintre cele mai importante piese din colecția sa dedicată marilor momente din fotbal.

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Muzeul spaniol, care găzduiește obiecte și amintiri legate de legendele sportului, a făcut public faptul că unul dintre exponatele provenite de la turneul desfășurat în Africa de Sud nu se mai află în colecție.

Muzeul Legendelor a rămas fără un tricou legendar

Tricoul portarului Iker Casillas face parte din patrimoniul legat de finala Mondialului din 2010, disputată între Spania și Olanda pe stadionul Soccer City din Johannesburg, meci câștigat de naționala iberică cu 1-0 după golul marcat de Andrés Iniesta în prelungiri.

Piesa reprezintă una dintre cele mai valoroase amintiri ale acelei ediții de Campionat Mondial, în care Spania a cucerit primul său trofeu suprem din istorie.

Reprezentanții muzeului nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre modul în care tricoul a dispărut sau dacă există indicii privind recuperarea acestuia.

„Muzeul Legendelor raportează dispariția uneia dintre cele mai emblematice piese din colecția sa: tricoul purtat de Iker Casillas în finala Cupei Mondiale din 2010 din Africa de Sud. Absența acestuia a fost detectată în timpul verificării de rutină efectuate în ultimele ore.

Având în vedere importanța istorică și sportivă a acestei piese, muzeul depune eforturi pentru a clarifica circumstanțele în care s-a întâmplat. În acest moment, nu sunt furnizate alte detalii. Orice actualizări vor fi comunicate prin canalele oficiale ale muzeului”, scrie pe pagina instituției.

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