Au ratat calificarea la EURO! România U19 s-a încurcat și cu Irlanda de Nord!

România U19 a ratat orice șansă de calificare la EURO 2026, după ce a remizat, scor 0-0, cu reprezentativa similară a Irlandei de Nord.

Învinsă de Kazakhstan (0-2), la primul meci din Turul de Elită, turneu pentru calificarea la EURO 2026, selecționata antrenată de Adrian Dulcea (47 de ani) a făcut un nou pas greșit.

România a încercat din răsputeri să marcheze golul care să o aducă în avantaj, dar paradele lui Josh Gracey (18 ani) i-au scos din minți pe „tricolori”.

În urma remizei de la Clinceni, trupa lui Dulcea a ratat calificarea la EURO 2026, iar Ucraina și-a asigurat câștigarea grupei, după ce s-a impus în primele două meciuri: 1-0 cu Irlanda de Nord și 3-0 cu Kazahstan.

Echipa folosită de Adrian Dulcea în meciul cu Irlanda de Nord:

ROMÂNIA : 1. Bogdan Ungureanu (GK) – 2. Florin Gașpăr, 15. Alex Urcan, 4. Rareș Fotin, 13. Ștefan Senciuc – 8. Robert Petculescu (20. Robert Necșulescu 58'), 6. Efraim Bödő, 16. Raul Vereș (11. Yanis Pîrvu 58′), 19. Iustin Doicaru (10. Mihai Toma 33′), 9. Alexandru Stoian, 7. Alin Gera (18. Mihai Boșneag 70′); REZERVE : 12. Florin Răcășan (GK), 3. Alin Techereș, 5. Davide Moisa, 14. Eduard Cotor, 17. Ianis Doană;

Pentru „tricolori” urmează un meci de palmares contra Ucrainei, programat marți, cu începere de la ora 17:00, pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari.

Clasamentul grupei 5

Poziție/Echipă Meciuri jucate (golaveraj) Puncte 1. Ucraina U19 2 (4-0) 6 2. Kazakhstan U19 2 (2-3) 3 3. Irlanda de Nord U 19 2 (0-1) 1 4. România U19 2 (0-2) 1

De menționat că doar prima clasată se califică la turneul final

La ultimul Campionat European găzduit chiar de România, „tricolorii” ajungeau până în semifinale, unde erau eliminați de Olanda, scor 3-1.

Lotul convocat de Adrian Dulcea

: Robert Necșulescu (Chindia Târgoviște), Ianis Doană (Steaua București), Alin Gera (Valencia CF / Spania), Efraim Bödő (FK Csikszereda), Yanis Pîrvu (FC Argeș), Robert Petculescu (FC Voluntari), Raul Vereș (Las Rozas / Spania), Mihai Boșneag (FC Augsburg / Germania), Mihai Toma (FCSB); Atacanți: Alexandru Stoian (FCSB), Iustin Doicaru (Farul Constanța).

