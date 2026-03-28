Au ratat calificarea la EURO! România U19 s-a încurcat și cu Irlanda de Nord!

România U19 - Irlanda de Nord U19/ Foto: sportpictures.eu
Nationala

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.03.2026, ora 18:57
alt-text Actualizat: 28.03.2026, ora 18:57
  • România U19 a ratat orice șansă de calificare la EURO 2026, după ce a remizat, scor 0-0, cu reprezentativa similară a Irlandei de Nord.

Învinsă de Kazakhstan (0-2), la primul meci din Turul de Elită, turneu pentru calificarea la EURO 2026, selecționata antrenată de Adrian Dulcea (47 de ani) a făcut un nou pas greșit.

România a încercat din răsputeri să marcheze golul care să o aducă în avantaj, dar paradele lui Josh Gracey (18 ani) i-au scos din minți pe „tricolori”.

În urma remizei de la Clinceni, trupa lui Dulcea a ratat calificarea la EURO 2026, iar Ucraina și-a asigurat câștigarea grupei, după ce s-a impus în primele două meciuri: 1-0 cu Irlanda de Nord și 3-0 cu Kazahstan.

Echipa folosită de Adrian Dulcea în meciul cu Irlanda de Nord:

  • ROMÂNIA: 1. Bogdan Ungureanu (GK) – 2. Florin Gașpăr, 15. Alex Urcan, 4. Rareș Fotin, 13. Ștefan Senciuc – 8. Robert Petculescu (20. Robert Necșulescu 58‘), 6. Efraim Bödő, 16. Raul Vereș (11. Yanis Pîrvu 58′), 19. Iustin Doicaru (10. Mihai Toma 33′), 9. Alexandru Stoian, 7. Alin Gera (18. Mihai Boșneag 70′);
  • REZERVE: 12. Florin Răcășan (GK), 3. Alin Techereș, 5. Davide Moisa, 14. Eduard Cotor, 17. Ianis Doană;
  • SELECȚIONER: Adrian Dulcea

Pentru „tricolori” urmează un meci de palmares contra Ucrainei, programat marți, cu începere de la ora 17:00, pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari.

Clasamentul grupei 5

Poziție/EchipăMeciuri jucate (golaveraj)Puncte
1. Ucraina U192 (4-0)6
2. Kazakhstan U192 (2-3)3
3. Irlanda de Nord U 192 (0-1)1
4. România U192 (0-2)1
  • De menționat că doar prima clasată se califică la turneul final
  • La ultimul Campionat European găzduit chiar de România, „tricolorii” ajungeau până în semifinale, unde erau eliminați de Olanda, scor 3-1.

Lotul convocat de Adrian Dulcea

  • Portari: Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Florin Răcășan (CSM Slatina), Matei Popa (FCSB);
  • Fundași: Florin Gașpăr (CSM Reșița), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Alex Urcan (Gimnastic Manresa / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Rareș Fotin (Farul Constanța), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Alin Techereș (Sepsi OSK);
  • Mijlocași: Robert Necșulescu (Chindia Târgoviște), Ianis Doană (Steaua București), Alin Gera (Valencia CF / Spania), Efraim Bödő (FK Csikszereda), Yanis Pîrvu (FC Argeș), Robert Petculescu (FC Voluntari), Raul Vereș (Las Rozas / Spania), Mihai Boșneag (FC Augsburg / Germania), Mihai Toma (FCSB);
  • Atacanți: Alexandru Stoian (FCSB), Iustin Doicaru (Farul Constanța).

irlanda de nord romania u19 turul de elita Euro 2026
Echipe/Competiții

fcsb 10 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 16 rapid 6 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
29.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share