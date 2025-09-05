Neymar, magnet de bani Starul brazilian ar putea fi moștenitorul unei averi imense

Neymar (33 de ani) este în centrul atenției în Brazilia în aceste zile, însă nu datorită jocului prestat.

Starul lui Santos ar putea fi moștenitorul unei averi incredibile, deținută în prezent de un om de afaceri brazilian.

După ce a încasat per total peste 200 de milioane de euro de la Al-Hilal, salariul plus clauza de reziliere, după doar un an și jumătate, Neymar s-ar putea alege acum cu o sumă de aproape 4 ori mai mare.

Neymar ar putea moșteni o avere de aproape un miliard de dolari

Suma colosală de un miliard de dolari ar putea ajunge la fostul jucător de la Barcelona și PSG din partea unui om de afaceri brazilian, în vârstă de 31 de ani.

Testamentul ar fi fost deja înregistrat la un notar public în data de 12 iunie 2025.

„Îmi place Neymar, mă identific foarte mult cu el”, a spus acesta, fiind impresionat și de legătura strânsă a lui Neymar cu tatăl său, potrivit gauchazh.clicrbs.com.br.

Cu toate acestea, conform telegrafi.com, reprezentanții lui Neymar au declarat că nu au primit încă nicio notificare oficială legată de presupusa moștenire.

222 de milioane de euro a plătit PSG către Barcelona în 2017, pentru a-l aduce pe Neymar, bifând cel mai scump transfer din istoria fotbalului

