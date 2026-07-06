FIFA a deschis cutia Pandorei După SUA, încă o națională vrea ștergerea unui cartonaș! Și Tuchel e revoltat: „Unde se va ajunge?!”

Federația Franceză de Fotbal intenționează să facă o solicitare pentru retragerea cartonașului galben încasat de Michael Olise (24 de ani), după decizia luată de FIFA în cazul lui Balogun.

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Jucătorul Statelor Unite a primit o suspendare de un meci în urma cartonașului roșu încasat în partida cu Bosnia, scor 2-0, iar decizia forului internațional de a anula sancțiunea pare să fi creat un precedent periculos.

Franța va cere anularea cartonașului încasat de Michael Olise

După ce viitoarea adversară a SUA, Belgia, a contestat ferm decizia FIFA și a transmis că va lua măsuri în acest sens, Franța a venit și ea cu o reacție.

Federația Franceză de Fotbal va solicita anularea cartonașului galben acordat lui Michael Olise în minutul 90+7 al meciului Paraguay - Franța 0-1.

Cererea nu a fost încă formulată în mod oficial, însă acest lucru ar urma să se întâmple în cursul zilei de luni, informează lequipe.fr.

Jucătorul a fost avertizat după un conflict cu Matias Galarza, însă pe imagini apare faptul că fracenzul nu-l atinge pe paraguayan.

În cazul în care Olise ar mai încasa un cartonaș galben în sferturile de finală contra Marocului, acesta va fi suspendat în semifinale, în cazul unei calificări.

Thomas Tuchel: „Până unde se va ajunge acum?”

La finalul partidei cu Mexic, scor 3-2 în favoarea Angliei, selecționerul englezilor a contestat și el decizia luată în cazul lui Balogun.

„Cred că, în primul rând, trebuie să fie foarte clar că nu este vorba de un cartonaș roșu (n.r. - la Balogun). Dar VAR a intervenit și cei de acolo au considerat că este un cartonaș roșu. Așadar, decizia a fost luată.

Atunci, cine anulează această decizie și când? Și în baza a ce? Până unde se va ajunge acum? Mi se pare ciudat… Unde începe și unde se termină totul?”, a declarat Thomas Tuchel, conform sportbible.com.

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