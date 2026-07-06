FIFA a deschis cutia Pandorei După SUA, încă o națională vrea ștergerea unui cartonaș! Și Tuchel e revoltat: „Unde se va ajunge?!” +8 foto
„Galbenul” încasat de Olise în meciul cu Paraguay. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

FIFA a deschis cutia Pandorei După SUA, încă o națională vrea ștergerea unui cartonaș! Și Tuchel e revoltat: „Unde se va ajunge?!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 11:23
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 11:27
  • Federația Franceză de Fotbal intenționează să facă o solicitare pentru retragerea cartonașului galben încasat de Michael Olise (24 de ani), după decizia luată de FIFA în cazul lui Balogun.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Jucătorul Statelor Unite a primit o suspendare de un meci în urma cartonașului roșu încasat în partida cu Bosnia, scor 2-0, iar decizia forului internațional de a anula sancțiunea pare să fi creat un precedent periculos.

Explicațiile lui Ancelotti De ce a executat Bruno Guimaraes penalty-ul ratat în prima repriză cu Norvegia + Vinicius nu era în top 5 variante!
Citește și
Explicațiile lui Ancelotti De ce a executat Bruno Guimaraes penalty-ul ratat în prima repriză cu Norvegia + Vinicius nu era în top 5 variante!
Citește mai mult
Explicațiile lui Ancelotti De ce a executat Bruno Guimaraes penalty-ul ratat în prima repriză cu Norvegia + Vinicius nu era în top 5 variante!

Franța va cere anularea cartonașului încasat de Michael Olise

După ce viitoarea adversară a SUA, Belgia, a contestat ferm decizia FIFA și a transmis că va lua măsuri în acest sens, Franța a venit și ea cu o reacție.

Federația Franceză de Fotbal va solicita anularea cartonașului galben acordat lui Michael Olise în minutul 90+7 al meciului Paraguay - Franța 0-1.

Cererea nu a fost încă formulată în mod oficial, însă acest lucru ar urma să se întâmple în cursul zilei de luni, informează lequipe.fr.

Jucătorul a fost avertizat după un conflict cu Matias Galarza, însă pe imagini apare faptul că fracenzul nu-l atinge pe paraguayan.

Conflictul dintre Olise și Galarza / foto: capturi video X/WahabStatsHub
Conflictul dintre Olise și Galarza / foto: capturi video X/WahabStatsHub

Galerie foto (8 imagini)

Conflictul dintre Olise și Galarza / foto: capturi video X/WahabStatsHub Conflictul dintre Olise și Galarza / foto: capturi video X/WahabStatsHub Conflictul dintre Olise și Galarza / foto: capturi video X/WahabStatsHub Conflictul dintre Olise și Galarza / foto: capturi video X/WahabStatsHub Conflictul dintre Olise și Galarza / foto: capturi video X/WahabStatsHub
+8 Foto
labels.photo-gallery

În cazul în care Olise ar mai încasa un cartonaș galben în sferturile de finală contra Marocului, acesta va fi suspendat în semifinale, în cazul unei calificări.

Thomas Tuchel: „Până unde se va ajunge acum?”

La finalul partidei cu Mexic, scor 3-2 în favoarea Angliei, selecționerul englezilor a contestat și el decizia luată în cazul lui Balogun.

„Cred că, în primul rând, trebuie să fie foarte clar că nu este vorba de un cartonaș roșu (n.r. - la Balogun). Dar VAR a intervenit și cei de acolo au considerat că este un cartonaș roșu. Așadar, decizia a fost luată.

Atunci, cine anulează această decizie și când? Și în baza a ce? Până unde se va ajunge acum? Mi se pare ciudat… Unde începe și unde se termină totul?”, a declarat Thomas Tuchel, conform sportbible.com.

Citește și

Transfer pentru Chivu Italienii anunță: „N-a jucat cu Steaua și semnează cu Inter!”. La ce sumă se ridică tranzacția
Campionate
10:16
Transfer pentru Chivu Italienii anunță: „N-a jucat cu Steaua și semnează cu Inter!”. La ce sumă se ridică tranzacția
Citește mai mult
Transfer pentru Chivu Italienii anunță: „N-a jucat cu Steaua și semnează cu Inter!”. La ce sumă se ridică tranzacția
„FIFA are regulile ei!” Reacția specialistului după ce FIFA, la intervenția lui Trump, a anulat suspendarea lui Balogun
Campionatul Mondial
09:43
„FIFA are regulile ei!” Reacția specialistului după ce FIFA, la intervenția lui Trump, a anulat suspendarea lui Balogun
Citește mai mult
„FIFA are regulile ei!” Reacția specialistului după ce FIFA, la intervenția lui Trump, a anulat suspendarea lui Balogun

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
FIFA SUA franta anulare michael olise Folarin Balogun
Știrile zilei din sport
De ce suferă atât de mult Argentina 5 motive pentru care Messi și campionii lumii ajung în situații limită la Mondial
Campionatul Mondial
07.07
De ce suferă atât de mult Argentina 5 motive pentru care Messi și campionii lumii ajung în situații limită la Mondial
Citește mai mult
De ce suferă atât de mult Argentina 5 motive pentru care Messi și campionii lumii ajung în situații limită la Mondial
Șoc în Liga 1! Damjan Djokovic și juristul de la CFR Cluj, anchetați de FRF pentru pariuri » Ce pedeapsă riscă jucătorul
Superliga
07.07
Șoc în Liga 1! Damjan Djokovic și juristul de la CFR Cluj, anchetați de FRF pentru pariuri » Ce pedeapsă riscă jucătorul
Citește mai mult
Șoc în Liga 1! Damjan Djokovic și juristul de la CFR Cluj, anchetați de FRF pentru pariuri » Ce pedeapsă riscă jucătorul
LIVE Elveția - Columbia » Se joacă ultimul meci din optimile Campionatului Mondial
Campionatul Mondial
07.07
LIVE Elveția - Columbia » Se joacă ultimul meci din optimile Campionatului Mondial
Citește mai mult
LIVE Elveția - Columbia » Se joacă ultimul meci din optimile Campionatului Mondial
Îl amenință pe Mbappe! Senatoarea paraguayană rasistă, încă o replică extremă. Ce îi cere și  ce avertisment lansează
Campionatul Mondial
07.07
Îl amenință pe Mbappe! Senatoarea paraguayană rasistă, încă o replică extremă. Ce îi cere și ce avertisment lansează
Citește mai mult
Îl amenință pe Mbappe! Senatoarea paraguayană rasistă, încă o replică extremă. Ce îi cere și  ce avertisment lansează
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:23
„Au vrut să rămână Messi” Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei: „Turneul e trucat!”. Semnul făcut de antrenor
 „Au vrut să rămână Messi”  Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei:  „Turneul e trucat!”. Semnul făcut de antrenor
23:37
„O nebunie” Lionel Messi, prima reacție după „thrillerul” cu Egipt: „Am avut noroc să marcăm repede” + a depășit recordul lui Maradona
„O nebunie”  Lionel Messi, prima reacție după „thrillerul” cu Egipt: „Am avut noroc să marcăm repede” + a depășit recordul lui Maradona
22:03
Scaloni, copleșit de emoții VIDEO. Selecționerul Argentinei a părăsit interviul după meciul nebun cu Egipt: „Nu pot”
Scaloni, copleșit de emoții VIDEO. Selecționerul Argentinei a părăsit interviul după meciul nebun cu Egipt: „Nu pot”
22:36
Coelho, enervat la conferință Tehnicianul Craiova a răbufnit înaintea debutului în Liga Campionilor: „De ce mă întrebi iar asta? E normal!?”
Coelho, enervat la conferință Tehnicianul Craiova a răbufnit înaintea debutului în Liga Campionilor: „De ce mă întrebi iar asta? E normal!?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Top stiri
„Du-te dracului” Replică virală a selecționerului pentru jucătorul advers care  i-a pus mari probleme la Mondial
Campionatul Mondial
07.07
„Du-te dracului” Replică virală a selecționerului pentru jucătorul advers care i-a pus mari probleme la Mondial
Citește mai mult
„Du-te dracului” Replică virală a selecționerului pentru jucătorul advers care  i-a pus mari probleme la Mondial
Prăbușit la 11 metri Messi ratează din nou un penalty la Mondiale! Record negativ incredibil în istoria turneelor finale
Campionatul Mondial
07.07
Prăbușit la 11 metri Messi ratează din nou un penalty la Mondiale! Record negativ incredibil în istoria turneelor finale
Citește mai mult
Prăbușit la 11 metri Messi ratează din nou un penalty la Mondiale! Record negativ incredibil în istoria turneelor finale
Roger Federer, ce gest! FOTO. Fostul număr 1 ATP a oferit imaginea anului la Wimbledon. Cum a fost surprins
Tenis
07.07
Roger Federer, ce gest! FOTO. Fostul număr 1 ATP a oferit imaginea anului la Wimbledon. Cum a fost surprins
Citește mai mult
Roger Federer, ce gest! FOTO. Fostul număr 1 ATP a oferit imaginea anului la Wimbledon. Cum a fost surprins
FOTO | Ce spune Inițiativa Prelungirea Ghencea despre stadiul lucrărilor de pe șantier. „Vrem ca lucrurile să se miște mai repede, vedem doar câteva echipe pe teren”
B365
07.07
FOTO | Ce spune Inițiativa Prelungirea Ghencea despre stadiul lucrărilor de pe șantier. „Vrem ca lucrurile să se miște mai repede, vedem doar câteva echipe pe teren”
Citește mai mult
FOTO | Ce spune Inițiativa Prelungirea Ghencea despre stadiul lucrărilor de pe șantier. „Vrem ca lucrurile să se miște mai repede, vedem doar câteva echipe pe teren”

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 13 rapid 13 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share