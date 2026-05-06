„Trebuia să rezolvăm între noi” VIDEO. Neymar recunoaște că l-a lovit pe fiul lui Robinho: „A fost și greșeala lui”. Ce spune juniorul +6 foto
Neymar recunoaște că l-a pălmuit pe Robinho Junior
alt-text Publicat: 06.05.2026, ora 13:57
alt-text Actualizat: 06.05.2026, ora 14:03
  • Neymar (34 de ani) a recunoscut că l-a pălmuit pe Robinho Junior (18 ani) la antrenamentul echipei Santos.
Conflictul dintre Neymar și fiul fostului fotbalist Robinho (42 de ani) de la finalul săptămânii trecute a ținut capul de afiș în Brazilia.

Neymar recunoaște că l-a pălmuit pe Robinho Junior: „Așa e în fotbal”

Neymar s-ar fi enervat după ce a fost driblat de Robinho Jr. și ar fi simțit o „lipsă de respect” din partea tânărului fotbalist.

Decarul lui Santos i-ar fi cerut tânărului de 18 ani să „o lase mai moale”, iar discuția dintre cei doi a degenerat, cei doi ajungând să se împingă. Neymar l-a lovit cu palma pe tânărul jucător și i-a pus piedică, făcându-l să cadă la pământ.

Neymar a vorbit despre incident după remiza cu Deportivo Recolta din Copa Sudamericana, scor 1-1. Chiar el a marcat golul celor de la Santos.

Pentru a demonstra că s-a împăcat cu fiul lui Robinho, și-a apropiat capul de al acestuia. Și l-a împins în glumă, însă destul de agresiv.

Vedeta a recunoscut că a exagerat la antrenament.

„Așa e în fotbal. În primul rând, asta trebuia rezolvat între noi, a fost o neînțelegere pe care am avut-o la antrenament, a fost o reacție pe care am avut-o și am exagerat puțin.

Dar imediat după incident, ne-am cerut scuze, am discutat în vestiar, atât eu, cât și Robinho Jr., ne-am înțeles acolo. Este un băiat la care țin foarte mult, am o afecțiune specială pentru el încă de la început.

Asta se întâmplă în fotbal, te cerți cu fratele, cu prietenul, m-am certat cu mai mulți prieteni ai mei în fotbal, m-am certat cu toți”, a declarat Neymar, potrivit ESPN.

Aceste lucruri trebuiau rezolvate aici, în interior, nu trebuia să se întâmple așa cum s-a întâmplat, apoi a ajuns la urechile unor oameni care nu trăiesc zi de zi fotbalul, și atunci situația se înfierbântă într-un mod foarte urât. Neymar, atacant Santos

Robinho Junior a cerut ca Neymar să-și ceară scuze public

Conform sursei citate, Robinho Jr. a fost cel care a informat clubul Santos cu privire la acest incident și a cerut, alături de staff-ul său, scuze publice din partea starului.

„Dacă vor să-mi cer scuze în fața presei, iată-le: deja mi-am cerut scuze față de el și de familie. Da, am exagerat cu reacția mea, aș fi putut reacționa altfel, dar am sfârșit prin a-mi pierde cumpătul.

Toată lumea greșește, a fost o greșeală a mea, o greșeală a lui, eu am greșit puțin mai mult. Dar deja îmi cerusem scuze, credeam că s-a rezolvat între noi, după ce am ieșit din vestiar.

Ne-am reunit din nou luni, mi-am cerut scuze în fața întregului grup, am vorbit cu toți, și el și-a cerut scuze, am crezut că s-a rezolvat, dar uneori oamenii încearcă să se amestece.

Încearcă să afle mai multe decât se întâmplă în viața de zi cu zi, iar atunci aceste lucruri ajung să fie interpretate într-un mod foarte diferit de ceea ce sunt în realitate”, a continuat brazilianul.

Neymar a ironizat faptul că această controversă a căpătat proporții și mai mari din cauza implicării sale în ea.

„Evident, mai ales aici, în Brazilia, voi (n.r. - jurnaliștii) îmi menționați numele în fiecare zi (râde). Orice ceartă, orice discuție în vestiar.

Cine joacă fotbal știe, știe că asta se întâmplă, certuri, bătăi, pumni, palme, de toate. Așa e fotbalul, face parte din el, m-am certat de mai multe ori în vestiar și totul rămâne acolo.

Asta face parte din joc, nu e normal să se întâmple, dar când se întâmplă, trebuie să o tratăm în cel mai bun mod posibil”, a concluzionat Neymar.

Robinho Junior și Neymar (FOTO: Raul Baretta/Santos FC)

Robinho Junior: „Ar fi trebuit să mă gândesc de două ori”

Robinho Junior, care ar urma să-și retragă plângerea, a fost, de asemenea, întrebat despre acest subiect:

„Această situație m-a afectat foarte mult, pentru că el este idolul meu, îl admir de când eram mic. Este trist că situația a degenerat.

A fost un acces de furie din partea mea. Ar fi trebuit să mă gândesc de două ori, nu ar fi trebuit să ajungă în presă. A fost în detrimentul ambelor părți”, a spus fiul lui Robinho, citat de Le Figaro.

Copa Sudamericana, clasament Grupa D după 4 etape:

Loc/EchipăGolaverajPuncte
1. San Lorenzo4-26
2. Deportivo Cuenca1-25
3. Recoleta3-34
4. Santos3-43
*Locul 1 se califică în optimi / Locul 2 joacă în play-off-ul pentru optimi

Tatăl lui Robinho Jr., condamnat la închisoare pentru viol.

Robinho, fostul atacant cu 100 de selecții la naționala Braziliei, a ajuns după gratii la peste un deceniu de la agresiunea sexuală din Italia. A fost condamnat la nouă ani de închisoare cu executare.

Pe 22 ianuarie 2013, când încă era jucătorul lui Milan (după Santos, Real Madrid și Manchester City), Robinho a violat o tânără albaneză într-un club de noapte din capitala lombardă. O agresiune brutală în grup, el și cinci prieteni brazilieni.

Când a simțit că ancheta l-ar putea prinde în Italia, a părăsit Peninsula în 2014, continuându-și cariera încă șase ani, la Santos, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor și Bașakșehir. Întors la Santos, i s-a reziliat contractul în 2020.

Între timp, sentința a fost confirmată de toate instanțele.

  • 23 noiembrie 2017: condamnat de tribunalul din Milano la 9 ani de închisoare și 60.000 de euro despăgubiri pentru victimă. 
  • 10 decembrie 2020: Curtea de Apel a menținut pedeapsa. 
  • 19 ianuarie 2022: Curtea de Casație, hotărâre definitivă. 

