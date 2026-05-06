„Am vrut să sun la UEFA” Wesley Sneijder, reacție dură după Arsenal - Atletico: „Să anuleze meciul!” » Ce l-a nemulțumit

Wesley Sneijder (41 de ani), câștigător al Ligii Campionilor cu Inter Milano în 2010, a criticat calitatea meciului Arsenal - Atletico Madrid, scor 1-0.

Fostul fotbalist consideră că partida nu s-a ridicat la nivelul unei semifinale de Champions League.

Arsenal s-a calificat în finala Ligii Campionilor pentru prima dată după 20 de ani, după victoria cu Atletico. Succesul londonezilor a fost adus de Bukayo Saka, care a marcat în minutul 44.

Wesley Sneijder, reacție dură după Arsenal - Atletico: „Am vrut să sun la UEFA să anuleze meciul!”

„După doar 35 de minute, am vrut să sun la UEFA ca să anuleze meciul și să declare Bayern Munchen - PSG drept finala Ligii Campionilor. Asta nu arată ca o semifinală”, a spus fostul fotbalist, conform thesun.co.uk.

Afirmația olandezului a venit în contextul în care cealaltă semifinală, PSG - Bayern Munchen, a oferit un spectacol ofensiv, parizienii urmând să meargă pe Allianz Arena cu un avantaj minim, după 5-4 în tur.

Meciul tur dintre Atletico Madrid și Arsenal s-a încheiat 1-1.

În ciuda faptului că a criticat jocul, Sneijder i-a recunoscut meritele antrenorului spaniol.

Domnul acesta, Arteta... nu pot să o spun suficient de des, oameni buni. Dar chiar merită deja o statuie. Cu această echipă, este impresionant să ajungă în finală. Să lase în urmă toate celelalte echipe de clasă mondială mi se pare foarte impresionant. Wesley Sneijder, fost fotbalist

Arsenal va juca finala Ligii Campionilor pe 30 mai, la Budapesta, împotriva câștigătoarei dintre PSG și Bayern Munchen.

Wesley Sneijder a evoluat de-a lungul carierei pentru Ajax, Real Madrid, Inter Milano, Galatasaray, Nice și Al-Gharafa.

FOTO. Golul marcat de Bukayo Saka în meciul Arsenal - Atletico Madrid

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport