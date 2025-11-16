„Am meritat victoria” Edin Dzeko, entuziasmat după victoria Bosniei în fața României: „Această echipă are viitor”

Bosnia - România 3-1. Edin Dzeko (39 de ani) crede că evenimentele din prima jumătate a reprizei secunde au oferit un avantaj „dragonilor”.

Atacantul de la Fiorentina vrea victorie și cu Austria și calificarea directă la Cupa Mondială din 2026.

La finalul meciului, Edin Dzeko și-a lăudat coechipierii mult mai tineri pentru prestația din repriza secundă și pentru victoria obținută.

Bosnia - România 3-1 . Edin Dzeko: „Am dat dovadă de caracter”

„A doua repriză a arătat că acești băieți au cu siguranță calitate. Înainte de meci, m-am uitat la echipă. Văd că acesta are 19 ani, acesta are 21, acesta are 24. Sunt mai în vârstă decât ei… Aceasta este realitatea și viitorul acestei echipe naționale.

Uneori, trebuie să existe greșeli, dar asta este experiența pe care o aduc meciurile de genul acesta. Trebuie să înveți din astfel de greșeli.

Prima repriză nu a fost chiar atât de rea, dar au fost și greșelile alea.

Dar am dat dovadă de caracter, am spus că avem 45 de minute să dăm tot ce avem mai bun, iar băieții au făcut asta”, a spus Edin Dzeko, potrivit tvarenasport.ba.

Atacantul a subliniat momentele-cheie care i-au destabilizat pe „tricolori”.

„ Am meritat victoria. Am avut puțin noroc să marcăm un gol imediat după pauză și asta îți dă energie pozitivă. Apoi, cartonașul roșu pe care Nikola l-a forțat și toate celelalte lucruri fac diferența.

Felicitări băieților și sper că antrenorul este mulțumit. Cred că am arătat cu adevărat că această echipă are viitor”, a continuat Edin Dzeko.

Edin Dzeko, despre meciul cu Austria: „Când vine vorba de finală, joci pentru a câștiga”

După succesul împotriva României, 3-1, atacantul dorește o victorie și împotriva Austriei pentru a reuși calificarea directă la Cupa Mondială din America de Nord.

„Austriecii sunt sub presiune și nu sunt fericiți că am câștigat. Au o generație, cu Rangnick, care s-a îmbunătățit. Nu au mai fost la Campionatul Mondial de mulți ani.

Am fost foarte obosiți, astăzi, pentru că băieții au dat maximum din primul până în ultimul minut, pe un teren dificil.

Trebuie să ne odihnim bine și avem un meci final. Când vine vorba de finală, joci pentru a câștiga, dar vom vedea. Știm ce ne așteaptă, vor fi mulți fani ai noștri”, a spus atacantul de la Fiorentina, conform n1info.ba.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

