„Va fi ceva special, credeți-mă” Selecționerul Bosniei a lăudat doi jucători + Nu se teme de meciul cu Austria: „O șansă unică”

Bosnia - România 3-1. Sergej Barbarez (54 de ani), selecționerul gazdelor, și-a lăudat jucătorii pentru victoria de la Zenica.

Antrenorul vrea victoria în meciul decisiv cu Austria și calificarea directă la Cupa Mondială din 2026.

România a deschis scorul în prima repriză, dar Bosnia a preluat controlul partidei, în repriza secundă, reușind să marcheze trei goluri.

Bosnia - România 3-1 . Sergej Barbarez, entuziasmat după succesul de la Zenica: „Merită toate aplauzele”

Sergej Barbarez și-a felicitat jucătorii pentru victoria obținută.

„Au meritat. La pauză am avut o conversație complet calmă din partea mea. Am fost și eu mulțumit de prima repriză, am avut câteva situații dificile.

Dar care e rostul: hai să mergem mai departe, marți, și să încercăm totul la Viena ”, a spus selecționerul, potrivit tvarenasport.com.

Sergej Barbarez i-a introdus, la pauză, pe Kerim Alajbegovic și pe Haris Tabakovic, pentru a întoarce rezultatul. Cei doi s-au ridicat la așteptările selecționerului.

„Luăm în considerare și planul B, indiferent de ce se întâmplă.

Așadar, vrem să avem o a doua încercare. Astăzi, prin Haris și Kerim, le-am spus că ar trebui să încerce să-și folosească punctele forte și merită toate aplauzele”, a spus Barbarez.

Selecționerul Bosniei a întinerit lotul echipei naționale și crede că noua generație va reuși performanțe: „Acesta este drumul nostru, l-am trasat. Să-i lăsăm să joace împreună timp de 10 ani. Va fi ceva special, credeți-mă”.

Tarik Muharemović are o mare combativitate. Nikola Katic este un adevărat lider. Desigur, trebuie să facem și greșeli, unde am fi dacă am fi cu toții grozavi? Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei

Sergej Barbarez vrea vicotria la Viena: „Mergem cu mare încredere”

Bosnia are șansa de a câștiga grupa preliminară și de a se califica direct la turneul final din America de Nord.

Pentru a atinge acest obiectiv, „dragonii” trebuie să învingă Austria, la Viena.

Întrebat despre cum va gestiona problemele de lot în meciul decisiv, selecționerul a răspuns:

„Și astăzi am fost fără mai mulți jucători importanți. Mergem acolo cu mare încredere. Acesta este momentul pe care ni-l doream, să avem un play-off garantat și să mergem la Viena pentru a încerca să câștigăm.

Aceasta este o șansă unică de a merge la Cupa Mondială”, a spus Sergej Barbarez, conform n1info.ba.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

VIDEO. Fanii i-au încurajat pe „tricolori”, după eșecul cu Bosnia

