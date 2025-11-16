Cum au sărbătorit bosniacii Președintele federației a cântat împreună cu jucătorii. Imagini din vestiar

Bosnia - România 3-1. Vico Zeljkovic (37 de ani), președintele federației bosniace de fotbal, a transmis un mesaj public în urma victoriei de la Zenica.

Bosnia ocupă locul secund în Grupa H, poziție care duce la baraj, cu 16 puncte acumulate după cele șapte meciuri disputate.

Bosnia - România 3-1 . Mesajul președintelui federației Bosniei: „Rezultatul unei munci sistematice”

„Victorie mare! După o primă repriză grea, jucătorii au arătat în partea a doua caracter, determinare și un adevărat spirit de învingători.

O repriză secundă excelentă a adus revenirea și victoria meritată, 3-1, împotriva României.

Îi felicit pe jucători, pe selecționerul Sergej Barbarez, pe directorul Emir Spahic, stafful tehnic și toate persoanele din cadrul naționalei pentru calificarea la baraj.

Este rezultatul unei munci sistematice, al unității și al încrederii pe care o are acest grup.

Cred în echipa noastră și sunt convins că vom arăta ce avem mai bun atunci când este cel mai necesar. Mergem curajos până la capăt, spre Campionatul Mondial”, a notat oficialul bosniac, pe rețelele de socializare.

După victoria de la Zenica, Președintele Federației de Fotbal din Bosnia a coborât în vestiarul de pe „Bilin Polje” și a sărbătorit alături de jucători succesul.

Imaginile au fost publicate pe Instagram de fundașul Nikola Katic, devenind rapid virale în Bosnia, conform n1info.ba.

Melodia cântată este „Ljiljani” a lui Halid Beslic, o baladă despre un bărbat care a sacrificat totul pentru iubire și trăiește cu teama de a-și pierde partenera.

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Golaveraj Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

VIDEO. Fanii i-au încurajat pe „tricolori”, după eșecul cu Bosnia

