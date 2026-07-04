Stanciu, pe val în China FOTO: Căpitanul naționalei a marcat din nou pentru Dalian Yingbo, chiar împotriva fostei sale echipe

Dalian Yingbo - Wuhan Three Towns 3-2. Nicușor Stanciu (33 de ani) a fost marcatorul primului gol al echipei sale în victoria de sâmbătă.

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Internaționalul român a reușit să marcheze în ultimele două etape consecutive, iar de această dată chiar împotriva fostei sale echipe, care are parte de un sezon dezastruos, ajungând pe ultima poziție în clasament.

Dalian Yingbo - Wuhan Three Towns 3-2 . O nouă reușită pentru Nicolae Stanciu

Cei de la Wuhan au deschis scorul încă din minutul 2, iar Stanciu a fost cel care a restabilit egalitatea pentru formația sa.

Mijlocașul român a primit mingea la marginea careului, l-a fentat pe un apărător din preluare și a șutat la colțul scurt, pentru 1-1.

Oaspeții au trecut din nou în avantaj până în pauză, cu un gol marcat din penalty în minutul 45+6, însă Dalian a întors scorul în repriza secundă, golul victoriei venind similar, în prelungirile partidei.

Pentru Stanciu, reușita de sâmbătă a fost cea cu numărul 5 pentru Dalian Yingbo, la care se mai adaugă două pase decisive, într-un total de 14 apariții.

Echipa căpitanului naționalei se află pe locul 3 în primul eșalon din China, însă la 15 puncte în spatele liderului Chengdu Rongchen, după doar 17 etape disputate.

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