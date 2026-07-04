Stanciu, pe val în China FOTO: Căpitanul naționalei a marcat din nou pentru Dalian Yingbo, chiar împotriva fostei sale echipe +8 foto
Golul reușit de Stanciu. Foto: X/TheFootballZone
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Stanciu, pe val în China FOTO: Căpitanul naționalei a marcat din nou pentru Dalian Yingbo, chiar împotriva fostei sale echipe

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 23:27
  • Dalian Yingbo - Wuhan Three Towns 3-2. Nicușor Stanciu (33 de ani) a fost marcatorul primului gol al echipei sale în victoria de sâmbătă.
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Internaționalul român a reușit să marcheze în ultimele două etape consecutive, iar de această dată chiar împotriva fostei sale echipe, care are parte de un sezon dezastruos, ajungând pe ultima poziție în clasament.

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Dalian Yingbo - Wuhan Three Towns 3-2. O nouă reușită pentru Nicolae Stanciu

Cei de la Wuhan au deschis scorul încă din minutul 2, iar Stanciu a fost cel care a restabilit egalitatea pentru formația sa.

Mijlocașul român a primit mingea la marginea careului, l-a fentat pe un apărător din preluare și a șutat la colțul scurt, pentru 1-1.

Golul marcat de Nicolae Stanciu în Dalian - Wuhan / foto: capturi video X/TheFootballZone
Golul marcat de Nicolae Stanciu în Dalian - Wuhan / foto: capturi video X/TheFootballZone

Galerie foto (8 imagini)

Golul marcat de Nicolae Stanciu în Dalian - Wuhan / foto: capturi video X/TheFootballZone Golul marcat de Nicolae Stanciu în Dalian - Wuhan / foto: capturi video X/TheFootballZone Golul marcat de Nicolae Stanciu în Dalian - Wuhan / foto: capturi video X/TheFootballZone Golul marcat de Nicolae Stanciu în Dalian - Wuhan / foto: capturi video X/TheFootballZone Golul marcat de Nicolae Stanciu în Dalian - Wuhan / foto: capturi video X/TheFootballZone
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Oaspeții au trecut din nou în avantaj până în pauză, cu un gol marcat din penalty în minutul 45+6, însă Dalian a întors scorul în repriza secundă, golul victoriei venind similar, în prelungirile partidei.

Pentru Stanciu, reușita de sâmbătă a fost cea cu numărul 5 pentru Dalian Yingbo, la care se mai adaugă două pase decisive, într-un total de 14 apariții.

Echipa căpitanului naționalei se află pe locul 3 în primul eșalon din China, însă la 15 puncte în spatele liderului Chengdu Rongchen, după doar 17 etape disputate.

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