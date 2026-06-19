Atac la Ibrahimovic Materazzi, ironii la adresa marelui rival:  „E cel mai mare interist din istorie”. Ce spune despre Chivu
Marco Materazzi și Zlatan Ibrahimovic (IMAGO / fotomontaj GOLAZO.ro)
Campionate

Atac la Ibrahimovic Materazzi, ironii la adresa marelui rival: „E cel mai mare interist din istorie”. Ce spune despre Chivu

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 19.06.2026, ora 15:21
alt-text Actualizat: 19.06.2026, ora 16:09
  • Marco Materazzi (52 de ani) reaprinde rivalitatea sa cu Zlatan Ibrahimovic (44 de ani).
  • Ce spune fostul fundaș al lui Inter despre Cristi Chivu (45 de ani) și Jose Mourinho (63 de ani), în rândurile de mai jos.
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La un moment dat, Materazzi și Ibrahimovic au împărțit același vestiar, la Inter. Nu au fost niciodată foarte apropiați, iar relația lor s-a deteriorat definitiv în 2010, când suedezul evolua pentru AC Milan, marea rivală a nerazzurrilor.

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Marco Materazzi îl ironizează pe Zlatan Ibrahimovic

Pe 14 noiembrie 2010, AC Milan se impunea în Derby della Madonnina, scor 1-0, grație unui penalty transformat de Zlatan în minutul 5.

În timpul partidei, Ibrahimovic l-a lovit pe Materazzi în piept cu o lovitură de taekwondo. L-a trimis la spital!

Suedezul se răzbuna pentru un fault comis de italian împotriva sa în urmă cu 4 ani, care i-a pus în pericol cariera.

Materazzi, făcut KO de Ibrahimovic (Foto: IMAGO) Materazzi, făcut KO de Ibrahimovic (Foto: IMAGO)
Materazzi, făcut KO de Ibrahimovic (Foto: IMAGO)

Anii au trecut, Materazzi s-a retras la finalul lui 2015, iar Ibrahimovic a jucat ultimul său meci oficial în 2023.

Interviat de Gazzetta dello Sport, fostul fundaș italian a vorbit despre marele său rival. Zlatan e în prezent consultant senior la RedBird, fondul care deține AC Milan, iar Materazzi consideră că acesta nu face deloc o treabă bună. Și-a transmis ideea printr-o declarație ironică.

„Rivalitatea cu Ibra? Pentru mine erau doar chestiuni de pe teren, dar nu pot să-i spun nimic pentru că este cel mai mare interist din istorie, având în vedere ce realizează în prezent”, a spus Materazzi, citat de calciomercato.com.

4.302 de minute
au petrecut împreună Marco Materazzi și Zlatan Ibrahimovic din postura de coechipieri la Inter (60 meciuri în perioada august 2006 - iulie 2009)

Marco Materazzi îl laudă pe Cristi Chivu

În sezonul 2009/10, Chivu și Materazzi au făcut parte din echipa lui Inter care a câștigat trei trofee: Liga Campionilor, Serie A și Cupa Italiei.

„Chivu s-a bucurat până la capăt de rolul de jucător. Când a avut ocazia să înceapă de la juniori (n.r. - ca antrenor), și-a urmat drumul, apoi a profitat de șansa oferită de Parma, deși a avut mai multe oferte de la echipe din Serie B și C.

A continuat ceea ce făcuse la Inter ca jucător. Dacă ar fi venit el după Mourinho, am fi câștigat din nou Scudetto-ul (n.r. - râde)”.

Materazzi și Chivu, campioni ai Italiei în sezonul 2009/10 (Foto: IMAGO) Materazzi și Chivu, campioni ai Italiei în sezonul 2009/10 (Foto: IMAGO)
Materazzi și Chivu, campioni ai Italiei în sezonul 2009/10 (Foto: IMAGO)

Și-a scurtat vacanța pentru Mourinho

Materazzi și-a amintit și de momentul în care Jose Mourihno a devenit antrenor al lui Inter, în iulie 2008.

„Când a sosit, l-am rugat pe agentul meu să-l întrebe dacă sunt binevenit, iar el mi-a răspuns că da, fără îndoială.

A fost primul mesaj pe care l-am primit după ce am pierdut la loviturile de departajare la Campionatul European (2-4 cu Spania, în sferturile EURO 2008).

Mi-a scris: «Așa e fotbalul, revino-ți, ne vedem peste 25 de zile». I-am răspuns: «Nu, ne vedem peste 21 de zile, pentru că mă întorc mai devreme, vreau să fiu antrenat de tine»”.

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