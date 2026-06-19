Marco Materazzi (52 de ani) reaprinde rivalitatea sa cu Zlatan Ibrahimovic (44 de ani).

Ce spune fostul fundaș al lui Inter despre Cristi Chivu (45 de ani) și Jose Mourinho (63 de ani), în rândurile de mai jos.

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La un moment dat, Materazzi și Ibrahimovic au împărțit același vestiar, la Inter. Nu au fost niciodată foarte apropiați, iar relația lor s-a deteriorat definitiv în 2010, când suedezul evolua pentru AC Milan, marea rivală a nerazzurrilor.

Marco Materazzi îl ironizează pe Zlatan Ibrahimovic

Pe 14 noiembrie 2010, AC Milan se impunea în Derby della Madonnina, scor 1-0, grație unui penalty transformat de Zlatan în minutul 5.

În timpul partidei, Ibrahimovic l-a lovit pe Materazzi în piept cu o lovitură de taekwondo. L-a trimis la spital!

Suedezul se răzbuna pentru un fault comis de italian împotriva sa în urmă cu 4 ani, care i-a pus în pericol cariera.

Materazzi, făcut KO de Ibrahimovic (Foto: IMAGO)

Anii au trecut, Materazzi s-a retras la finalul lui 2015, iar Ibrahimovic a jucat ultimul său meci oficial în 2023.

Interviat de Gazzetta dello Sport, fostul fundaș italian a vorbit despre marele său rival. Zlatan e în prezent consultant senior la RedBird, fondul care deține AC Milan, iar Materazzi consideră că acesta nu face deloc o treabă bună. Și-a transmis ideea printr-o declarație ironică.

„Rivalitatea cu Ibra? Pentru mine erau doar chestiuni de pe teren, dar nu pot să-i spun nimic pentru că este cel mai mare interist din istorie, având în vedere ce realizează în prezent”, a spus Materazzi, citat de calciomercato.com.

4.302 de minute au petrecut împreună Marco Materazzi și Zlatan Ibrahimovic din postura de coechipieri la Inter (60 meciuri în perioada august 2006 - iulie 2009)

Marco Materazzi îl laudă pe Cristi Chivu

În sezonul 2009/10, Chivu și Materazzi au făcut parte din echipa lui Inter care a câștigat trei trofee: Liga Campionilor, Serie A și Cupa Italiei.

„Chivu s-a bucurat până la capăt de rolul de jucător. Când a avut ocazia să înceapă de la juniori (n.r. - ca antrenor), și-a urmat drumul, apoi a profitat de șansa oferită de Parma, deși a avut mai multe oferte de la echipe din Serie B și C.

A continuat ceea ce făcuse la Inter ca jucător. Dacă ar fi venit el după Mourinho, am fi câștigat din nou Scudetto-ul (n.r. - râde)”.

Materazzi și Chivu, campioni ai Italiei în sezonul 2009/10 (Foto: IMAGO)

Și-a scurtat vacanța pentru Mourinho

Materazzi și-a amintit și de momentul în care Jose Mourihno a devenit antrenor al lui Inter, în iulie 2008.

„Când a sosit, l-am rugat pe agentul meu să-l întrebe dacă sunt binevenit, iar el mi-a răspuns că da, fără îndoială.

A fost primul mesaj pe care l-am primit după ce am pierdut la loviturile de departajare la Campionatul European (2-4 cu Spania, în sferturile EURO 2008).

Mi-a scris: «Așa e fotbalul, revino-ți, ne vedem peste 25 de zile». I-am răspuns: «Nu, ne vedem peste 21 de zile, pentru că mă întorc mai devreme, vreau să fiu antrenat de tine»”.

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