Canada - Qatar 6-0. Fanii naționalei asiatice au călătorit, joi, la Vancouver, pentru partida contra canadienilor din grupele CM 2026.

În jur de 1.000 de suporteri au susținut formația din Golf, într-o deplasare de de lux, 100% gratuită.

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Qatar a avut doi jucători eliminați după 53 de minute, moment în care Canada conducea deja cu 3-0, reușind să adauge încă 3 goluri pe tabelă până la finalul partidei.

Canada - Qatar 6-0 . Deplasare plătită de stat pentru fanii din Golf

Aproximativ 1.000 de suporteri din Qatar au călătorit la Vancouver pentru partida cu gazdele din Canada, toate cheltuielile fiind suportate de stat, prin șeicul Tamim bin Hamad Al Thani.

Fanii au fost cazați la hoteluri de lux, precum Fairmont sau JW Marriott Parq, și au ajuns în Canada cu avioane închiriate tot de emirul din Qatar.

Inclusiv cheltuielile de pe parcursul zilei au fost asigurate de stat, iar fanii s-au făcut auziți în centrul orașului, cântând la tobele tradiționale darbuka, informează foxsports.com.

„În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au depus eforturi suplimentare și au făcut această călătorie până aici.

Suntem conștienți de responsabilitatea pe care o avem. Vom face tot ce este necesar pentru ca ei să plece de pe stadion fericiți și să fie mândri de noi”, a declarat căpitanul echipei, Abdulaziz Hatem.

Acțiunea dedicată suporterilor s-a numit „Programul delegației suporterilor qatarezi” și a fost organizată prin Fondul pentru Contribuții Sociale și Sportive din Qatar în colaborare cu federația țării.

Naționala din Golf mai are un singur meci de disputat în faza grupelor, contra Bosniei, pe 24 iunie, de la ora 22:00.

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