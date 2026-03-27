„Asta sper să aducă Hagi” Foștii internaționali ai României cer o schimbare la națională: „Doar atât putem?”

Turcia - România 1-0. Foștii internaționali Dorinel Munteanu (57 de ani), Victor Pițurcă (69 de ani) și Gabi Balint (63 de ani) au reacționat după înfrângerea „tricolorilor” din barajul pentru CM 2026.

Naționala României nu va fi prezentă la Campionatul Mondial din această vară. Golul lui Ferdi Kadioglu a făcut diferența în partida disputată la Istanbul.

Turcia - România 1-0 . Dorinel Munteanu: „ Ne-am speriat degeaba de ei”

Dorinel Munteanu, antrenorul echipei Hermannstadt, s-a declarat dezamăgit de prestația României în meciul decisiv cu Turcia.

„De ce să nu ai mai mult curaj?! Păi și așa, slab ofensiv cum am jucat, am avut ocazii mai mari ca ei. Bara lui Stanciu (n.r. - din minutul 77), șuturile lui Hagi. Bara lor a fost doar așa, o minge care a căzut pe transversală. La noi s-a plimbat mingea prin fața porții.

Dar a venit faza aia în care Rațiu n-a strâns cum trebuia, n-a închis culoarul ăla, deși s-a văzut clar unde va pasa Arda. Și uite așa s-a scris istoria unui meci, de la o eroare. Și iar pierdem calificarea, adică șansa de a ajunge în finala barajului, de a lupta pentru Mondial!

Sunt dezamăgit, fiindcă aveam alte așteptări. N-am atacat și noi pozițional, nu am ținut de minge. Ne-am speriat degeaba de ei, de atmosferă. Ce atmosferă, că n-a fost nimic! Culmea, am avut ocazii, dar numai pe momente, nu am avut continuitate.

Și schimbările ar fi trebuit să vină mai repede, poate chiar înainte de golul lor. Patru schimbări ar fi trebuit făcute de la pauză, să dea un impuls echipei! Ce să mai așteptăm?! Era doar un singur meci. Trebuia să marcăm!

Acum iar o să ne pară rău că nu am încercat mai mult. Dar e prea târziu! Concluzia e că am arătat prea puțin și nu meritam să mergem mai departe în acest baraj”, a declarat Dorinel Munteanu, conform gsp.ro.

Nu am înțeles de ce ne-am speriat așa de tare și degeaba de Turcia. De ce i-am lăsat să paseze așa de mult?! S-a văzut, de câte ori am încercat și noi ceva mai mult în atac, s-au clătinat serios. Era un meci de care pe care, nu mai aveai a doua șansă Dorinel Munteanu, antrenor FC Hermannstadt

Cât despre iminenta sosire a lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei României, în locul lui Mircea Lucescu, Dorinel Munteanu a precizat:

„Sincer, acum nici nu știu ce s-ar putea schimba prea mult. Și Gică dacă vine, cam tot cu jucătorii aceștia va lucra. Să sperăm că va putea aduce ceva mai multă îndrăzneală la echipa națională! Că nu înțeleg teama asta cu care au jucat”.

Victor Pițurcă: „ Ne-am temut prea tare de Turcia”

Fostul selecționer Victor Pițurcă a analizat jocul României cu Turcia și e de părere că elevii lui Mircea Lucescu ar fi trebuit să atace mai mult.

„Din păcate, noi am jucat prea puțin, n-am avut mingea, nu am reușit să construim. Am încercat prea mult să-i blocăm și n-am avut energie să mai și jucăm. Nici ei n-au avut mari ocazii.

Eu am spus dinainte de joc că Turcia nu e chiar așa o echipă de temut, nu m-a impresionat decât cu angajamentul, cu determinarea. Dar noi, ca să ne calificăm, trebuia să marcăm măcar o dată.

Am avut momentele noastre, o bară a lui Stanciu, care putea schimba soarta jocului, dar per total a fost prea puțin. Cum să înscrii dacă nu ataci, dacă nu pasezi mai mult?!

La golul lor, Rațiu e de vină. Mingea a venit de departe, trebuia să strângă, iar Man prelua extrema lor stângă. Ne-am temut prea tare de Turcia. N-a fost niciun infern nici din tribune, nici din teren, dar n-am făcut ce trebuia și ce am fi putut să facem”, a spus Victor Pițurcă pentru GSP.

FOTO. Golul marcat de Ferdi Kadioglu a decis Turcia - România

Pițurcă: „Pierdem încă o șansă de a ajunge la Mondiale”

Victor Pițurcă a identificat problemele din jocul României, dar și ce decizii eronate a luat Mircea Lucescu.

„Am avut mari probleme la construcție. Ei veneau în presing, noi aveam mingea dar nu știam ce să facem cu ea. Păi, în astfel de situații, un jucător de pe partea opusă celui care are balonul trebuie să plece, să caute spațiul liber. Dar noi n-am făcut asta.

Și de aceea nu aveam soluții ofensive. N-am să fac acum remarci nominale, fiindcă nu e normal, dar unii jucători cred că ar fi putut mai mult dacă ar fi existat niște automatisme. Dar nu pot de la televizor să știu ce plan de joc s-a făcut!

Poate că și schimbările au venit cam târziu. La 0-1 nu mai aveai ce să aperi. Dar poate că s-a sperat că cei de pe teren pot să marcheze. Fiindcă le-am pus probleme când am atacat. Din păcate, pierdem încă o șansă de a ajunge la Mondiale, cu un adversar care chiar nu a fost cu nimic de speriat”, a mai precizat fostul selecționer.

3 mandate a avut Victor Pițurcă la cârma naționalei României: iunie 1998 - decembrie 1999 (20 de meciuri), decembrie 2004 - aprilie 2009 (46) și iunie 2011 - octombrie 2014 (34)

Gabi Balint: „Rămân cu un sentiment de frustrare și nervozitate”

Într-un mesaj postat pe Facebook, fostul mare internațional Gabi Balint a făcut o analiză dură a jocului României.

„NEPUTINCIOȘI! Fotbalul are două faze: atac și apărare. În momentul în care recuperezi mingea și vrei să reușești ceva, trebuie să ataci. Trebuie să ajungi la finalizare. Asta e esența fotbalului — se joacă cu mingea, nu fără ea.

În această seară (n.r. - joi), rămân cu un sentiment de frustrare și nervozitate. Îmi pun o întrebare simplă: doar atât putem?

Înainte de meci nu credeam foarte mult în șansele noastre. Dar după primele 20 de minute, jocul Turciei mi-a dat senzația că avem șanse mai mari decât mă așteptam. O singură fază a decis meciul.

O pasă extraordinară a lui Arda Güler — pentru asta joacă la Real Madrid. În rest, s-a plimbat pe teren, fără realizări notabile… dar acea pasă a făcut diferența.

A fost și acel moment de ezitare la marcaj a lui Dennis Man, apoi Rațiu care uită să dubleze, o singură clipă în care nu am fost atenți… și am plătit. Noi ce am făcut? O bară, întâmplătoare, prin Stanciu.

Prea puțin. Am vorbit despre curaj, despre șansă, despre a juca până la capăt. Dar nu mi s-a părut că am făcut-o. Vorbim mult și facem puțin.

Ne-am apărat organizat, e adevărat. Ei au fost lenți, previzibili, au încercat să ne surprindă și nu au reușit în prima repriză. Zidul a fost bine construit in fața lor. Mai puțin stâlpul din dreapta care a fost fisurat.

Atacanții noștri au fost mai mult prezenți în apărare decât în atac. Am ajuns foarte rar în careul advers. Mult prea rar. Și aici e problema. Cum vrei să marchezi daca nu te apropii de poarta adversă?!

Nu e despre că am pierdut. E despre că nu am încercat suficient. Îmi pare rău, pentru că sunt convins că putem mai mult. Îmi pare rău și pentru Mircea Lucescu — merita mai mult pe final de carieră.

Poate și deciziile au venit prea târziu. Trebuia să riscăm mai devreme. Să schimbăm mult mai devreme. Meciul se câștigă și atunci când ai curaj să riști”, a scris Gabi Balint pe Facebook.

România va mai disputa un meci în această lună. „Tricolorii” vor juca un amical cu Slovacia, marți, de la ora 21:45. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

