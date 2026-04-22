Liam Rosenior FOTO Imago
Și-a distrus jucătorii Antrenorul lui Chelsea a răbufnit după a cincea înfrângere la rând în Premier League: „E inacceptabil. Lipsă de profesionalism"

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 13:07
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 13:10
  • Brighton - Chelsea 3-0. Liam Rosenior (41 de ani), antrenorul oaspeților, și-a criticat dur jucătorii după înfrângerea suferită în etapa #34 din Premier League.

Chelsea a ajuns la cinci înfrângeri consecutive în campionat fără gol marcat, cea mai slabă performanță a londonezilor din ultimii 113 ani.

Brighton - Chelsea 3-0. Liam Rosenior: „Ceva trebuie să se schimbe chiar acum”

Liam Rosenior a fost foarte furios la finalul partidei de marți. Și-a criticat dur jucătorii pentru atitudinea arătată pe teren.

„Nu simt că există o ruptură între mine și jucători. Lucrăm cu ei cu atenție, la antrenamente, în ședințe individuale și de echipă. Le oferim totul.

Există însă o lipsă de spirit și de încredere, care poate crea această percepție (n.r. - de ruptură). Nu pot contrazice asta în acest moment, pentru că seria în care suntem este inacceptabilă, la fel și această performanță.

Sunt foarte afectat emoțional, dar ce s-a întâmplat a fost inacceptabil. Am pierdut 80% dintre dueluri și nu am câștigat nici măcar un duel aerian.

Nu a fost vorba de tactică. A fost vorba de dorință, de spirit, de curaj și nu am văzut suficient din astea în această seară (n.r. - marți).

Este vorba de asumarea responsabilității. I-am apărat pe jucători când a fost cazul, dar acum nu pot apăra performanța asta. Nu reprezintă acest club și nici ceea ce le cer eu și asta trebuie să se schimbe.

Ceva trebuie să se schimbe chiar acum. Profesionalismul nu a existat. Trebuie să ne uităm în oglindă. Eu trebuie să mă uit în oglindă. Atitudinea generală, spiritul, determinarea au lipsit la majoritatea jucătorilor, în afară de trei sau patru, ceea ce este mult prea puțin.

Indiferent dacă joci pentru acest club de elită sau pentru oricare altă echipă, să fii acuzat că renunți este inacceptabil. Asta e tot ce am de spus. E dureros”, a declarat Liam Rosenior, conform bbc.com.

7
este locul ocupat de Chelsea în acest moment în Premier League, cu 48 de puncte acumulate după 34 de etape

Fanii lui Chelsea, extrem de nemulțumiți

Pe parcursul meciului cu Brighton, fanii lui Chelsea și-au exprimat nemulțumirea cu privire la conducerea clubului și au scandat numele fostului patron, Roman Abramovic.

Inclusiv Liam Rosenior a intrat în colimatorul suporterilor.

Întrebat despre reacția nervoasă a fanilor, antrenorul lui Chelsea a declarat:

Înțeleg frustrarea suporterilor. Este responsabilitatea mea, în calitate de antrenor principal. Eu răspund pentru tot. Mă pun în pielea fanilor și înțeleg de ce simt asta. Liam Rosenior, antrenor Chelsea

Liam Rosenior a explicat ce are de gând să facă în ceea ce privește pregătirea meciurilor viitoare.

„Sunt nemulțumit de prestațiile noastre și trebuie să continui să muncesc din greu alături de staff și de jucători.

Dar trebuie și să analizez serios modul în care abordăm meciurile, alegerile pe care le fac în echipă și pe cine mă pot baza în momentele dificile, pentru că astăzi (n.r. marți) prea puțini jucători au arătat acest lucru”.

Pentru Chelsea urmează meciul cu Leeds United de duminică, de la ora 17:00, din semifinalele Cupei Angliei.

VIDEO. Brighton - Chelsea 3-0

Situația lui Chelsea din acest moment

Chelsea nu trece printr-o perioadă foarte bună, echipa lui Liam Rosenior stabilind câteva recorduri negative:

  • Cinci înfrângeri consecutive fără gol marcat în campionat, prima dată din noiembrie 1912.
  • Cea mai lungă serie de eșecuri în Premier League din 1993
  • A primit gol în ultimele 12 partide din Premier League
  • Primul șut pe poartă într-un meci de campionat a venit abia în minutul 41, în meciul cu Brighton. Cea mai lungă durată de timp din întreg campionatul
  • Vulnerabilitate la faze fixe: 11 goluri primite din cornere

Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
